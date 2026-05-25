השר מיקי זוהר ( צילום: Avshalom Sassoni/Flash90 )

שר התרבות והספורט מיקי זוהר הגיע היום (שני) לחקירה נוספת במשרד להב 433, במסגרת פרשת השחיתות בהסתדרות המכונה "יד לוחצת יד". זוהי החקירה השלישית של השר בפרשה, לאחר שבחקירות הקודמות נחקר שעות ארוכות תחת אזהרה.

עורך דינו של השר, עו"ד טל גבאי, מסר בהודעה רשמית כי "השר זוהר התבקש להגיע היום להשלמת חקירה". הפרקליט הדגיש כי "השר מיקי זוהר שב ומבהיר שאינו קשור לפרשת ההסתדרות בשום צורה". "סוגיות פוליטיות טהורות" לדברי עו"ד גבאי, "החקירה עוסקת בסוגיות פוליטיות טהורות, אשר קשורות בליבת המקצוע של נבחרי ציבור, ושאין בינן לבין ביצוע עבירה כל קשר". הפרקליט ביקש להדגיש כי פעילות פוליטית לגיטימית אינה מהווה עבירה פלילית. הגינה בחריפות על לומדי תורה והתעמתה עם השמאל: הח"כית הבכירה פורשת יוני גבאי | 14:19 כזכור, בחקירה הראשונה שנמשכה 11 שעות רצופות, השר זוהר מסר בסיומה כי "עניתי לכל השאלות שנשאלתי, שלצערי הרב כולן היו סביב סוגיות פוליטיות טהורות". לדבריו אז, הוא ניצל את ההזדמנות "כדי להסביר בהרחבה לחוקרים כיצד פועלת הפוליטיקה הישראלית מאז ומעולם".

פרשת "יד לוחצת יד"

החקירה מתנהלת ביחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433, בחשד לעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים. פרשת השחיתות בהסתדרות עוסקת בחשדות למנגנון שיטתי של הטבות וקבלת דבר במרמה, כאשר במשטרה בודקים חשדות לפיהם גורמים פוליטיים היו מעורבים בקידום אינטרסים עסקיים ומינויי מקורבים.

החקירה נגד השר התאפשרה לאחר שהיועצת המשפטית לממשלה אישרה בתחילת השנה את הפיכת החקירה נגדו לגלויה ואת זימונו לחקירה תחת אזהרה. במסגרת הפרשה נחקרו עשרות גורמים נוספים, ביניהם בכירים בהסתדרות ואנשי ציבור.

ארנון בר דוד, יו"ר ההסתדרות שנעצר ( צילום: חיים גולדברג, פלאש 90 )

השר זוהר הבהיר בעבר כי "קשרי חברות עם אנשים שונים לא יכולים להפוך אותי לחשוד", והוסיף כי "אין לי ספק שבסופו של יום האמת תצא לאור". עם זאת, החקירה ממשיכה להתנהל, כאשר החוקרים מבקשים להשלים פרטים נוספים בתיק.

יצוין כי פרשת ההסתדרות מהווה אחת מחקירות השחיתות הנרחבות ביותר בשנים האחרונות, כאשר המשטרה בוחנת מגוון רחב של פעילויות ומינויים שבוצעו במוסד לאורך השנים.