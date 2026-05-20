כתב ערוץ 14 השמיע לבנט בישיבת הסיעה הקלטה ישנה; כך זה הסתיים

כשהושמעה הקלטה ישנה של בנט, בישיבה שקיים היום בחדר סיעת יש עתיד, הגיב ראש הממשלה לשעבר במתקפה חריפה וחזיתית נגד ערוץ 14, שכתב מטעמו השמיע אותה: "בוגדים שמקבלים משכורת מקטאר בתוך לשכת ראש הממשלה" | הקטע המלא (פוליטי)

בנט בישיבת הסיעה, היום (צילום: Yonatan Sindel/Flash90)

ראש הממשלה לשעבר , המתמודד בבחירות הקרובות לכנסת בהובלת רשימת "ביחד", הטיח היום (רביעי) האשמות קשות במיוחד נגד ערוץ 14 - במהלך הצהרה פומבית בכנסת, אחרי שכתב הערוץ השמיע בפניו הקלטה שלו משנים עברו.

מדובר בהקלטה שבה נשמע בנט אומר על אביגדור ליברמן: "הוא נתקף בסוג של אובססיה אישית לנתניהו. אני לא פסיכולוג שלו, אני לא מתעסק בלמה, אבל הוא יעשה הכל להרוס את נתניהו פוליטית כמובן. לא משנה לו ארץ ישראל, לא משנה לו הביטחון, לא משנה כלום – והוא יכתיר את לפיד, ואת גנץ. והוא אמר בקולו שהוא ילך עם מרצ. עכשייו המשמעות המעשית היא שהוא ילך גם עם הערבים. זה דבר לא נורמלי. הצד השני זה לגיטימי, אבל זה שמאל מלא מלא".

כתב ערוץ 14, מוטי קסטל, שהשמיע את ההקלטה, אמר לבנט: "אלו דברים שלך. האם טיבי הפך פתאום לחובב ציון, או שלפיד התמרכז ולא שמנו לב?"

תחילה בנט החל להשיב: "השותף העיקרי של טיבי, זה ביבי". קסטל קטע אותו: "תשתדל לא להגיד ביבי, מר בנט". הנוכחים בחדר סיעת יש עתיד זעמו ומחו על הכתב. קסטל המשיך: "מר בנט, אפשר לענות גם בלי להגיד ביבי". בנט אמר כי דרך ארץ קדמה לתורה.

בהמשך בנט לא התייחס ישירות לתוכן הביקורת הפוליטית והפנה את האש לעבר הערוץ שלדבריו מוביל קו מניפולטיבי. "לא היה בתולדות ישראל ערוץ שפגע בביטחון ישראל ובחיילי צה"ל בצורה כל כך נוראה כמו ערוץ 14", הצהיר בנט בטון תקיף ומאשים.

הוא המשיך: "ואני אפרט: הרדיפה שלכם למען השתמטות, ערוץ שלם שפועל למען השתמטות המונית, בבעלות של משתמט – אדם שבחר לעשות מיליונים במקום לצאת לשרת".

עוד אמר וטען: "ערוץ שמקדם ומחזק בוגדים שמקבלים משכורת מקטאר בתוך לשכת ראש הממשלה, ערוץ שפועל בכל כוחו נגד גיוס נשים לצה"ל, כן? לא רוצים שהחרדים יתגייסו וגם שהנשים לא יתגייסו. לפני יומיים עבר הערוץ עבירת ביטחון שדה, אולי החמורה בתולדות ישראל. תתבייש".

0 תגובות

19
שורה תחתונה ביבי ש'ס ו ג' שיקרו ומכרו את בני הישיבות. בחור ישיבה יש לו מינימום 2 תוצאות ויותר.... 1. צו מעצר. 2. ערימה של תירוצים מפוליטקאים.
דבר איתי בעברית
בנט נוכל עלוב ובזוי
ערבית אולי תבין יותר טוב
18
עוד ליצן שרודף את לומדי התורה ...בסוף יכנס לפח האשפה של ההיסטוריה כמו כל האנטישמים
יהודי של אמת
17
הוא שכח רק שהוא התגאה שבתקופתו נכנסו 20 אלף פועלים מעזה כנגד הנחיות השב"כ ולכאורה תכננו אז בזמן שהוא מרוח בחמאה על הראש את הטבח אז ברור שהוא יברח אל החיבוק של רונן בר חליבה והרצי בנט היקר רואים לך "אחי"
אלעד
16
בקיצר בנט נשאר אותו דבר
מנוול
15
מי שלא משרת ולא לומד - פשוט מעדיף שאחרים ימותו במקומו. הוא כמובן צדיק בעל.ביטחון בה' חחחח
דוד
14
חבורת טמבלים שקרניםםם הישביה הזווו גועל נפשששששששששששששששששששששש
איכס
13
איכססס שנאת אחים שאין כמוהה ערב רב מסריחח יאאלה נשמאס כבר מהשמאל הרודני הזה נמאסס רוצים רק אמת ושלום במדינה הזוו היא לא שייכת לכם!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
די מספיקקקקקקק
12
מוטי קסטל. אלוףףףף.
יוסי
מה שנכון נכון באמת מקצועי
יצחק
11
הזוי, איך שהוא פשוט מתעלם מכל שאלה עניינית. ככה הוא גם יהיה ראש ממשלה? כל טעות שלו תמיד יסתתר מאחורי המשתמטים התורנים?
בנטחת
10
חחח מה קשור חצוף
יאיר

