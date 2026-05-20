כתב ערוץ 14 השמיע לבנט בישיבת הסיעה הקלטה ישנה; כך זה הסתיים

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, המתמודד בבחירות הקרובות לכנסת בהובלת רשימת "ביחד", הטיח היום (רביעי) האשמות קשות במיוחד נגד ערוץ 14 - במהלך הצהרה פומבית בכנסת, אחרי שכתב הערוץ השמיע בפניו הקלטה שלו משנים עברו.

מדובר בהקלטה שבה נשמע בנט אומר על אביגדור ליברמן: "הוא נתקף בסוג של אובססיה אישית לנתניהו. אני לא פסיכולוג שלו, אני לא מתעסק בלמה, אבל הוא יעשה הכל להרוס את נתניהו פוליטית כמובן. לא משנה לו ארץ ישראל, לא משנה לו הביטחון, לא משנה כלום – והוא יכתיר את לפיד, ואת גנץ. והוא אמר בקולו שהוא ילך עם מרצ. עכשייו המשמעות המעשית היא שהוא ילך גם עם הערבים. זה דבר לא נורמלי. הצד השני זה לגיטימי, אבל זה שמאל מלא מלא".

כתב ערוץ 14, מוטי קסטל, שהשמיע את ההקלטה, אמר לבנט: "אלו דברים שלך. האם טיבי הפך פתאום לחובב ציון, או שלפיד התמרכז ולא שמנו לב?"

תחילה בנט החל להשיב: "השותף העיקרי של טיבי, זה ביבי". קסטל קטע אותו: "תשתדל לא להגיד ביבי, מר בנט". הנוכחים בחדר סיעת יש עתיד זעמו ומחו על הכתב. קסטל המשיך: "מר בנט, אפשר לענות גם בלי להגיד ביבי". בנט אמר כי דרך ארץ קדמה לתורה.