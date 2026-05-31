אסון קשה התרחש היום (ראשון) בצפת, כאשר תינוקת בת שלושה חודשים בלבד מחצור הגלילית נפטרה בבית החולים זיו, לאחר מאמצי החייאה ממושכים שנמשכו מאז פינויה במצב אנוש.

על פי הנמסר מהמרכז הרפואי זיו, הפעוטה פונתה למיון ילדים לאחר שאיבדה את הכרתה בביתה בחצור הגלילית. צוותי החירום של איחוד הצלה שהוזעקו למקום ביצעו פעולות החייאה בשטח, ולאחר מכן פינו את התינוקת תוך המשך פעולות ההחייאה.

בבית החולים זיו המשיכו צוותי הרפואה במאמצי ההחייאה המתקדמים, אך למרבה הצער, חרף המאמצים הרבים והמסירות של הצוותים הרפואיים, נאלצו לקבוע את מותה של התינוקת.

יחיאל רושצקי ודביר לוי, חובשי איחוד הצלה שהגיעו לזירה, מסרו קודם לכן כי ביצעו בתינוקת פעולות החייאה ופינו אותה לבית החולים זיו בצפת במצב אנוש. על פי החשד הראשוני, ייתכן שהתינוקת נחנקה מחלב שפלטה - תופעה מסוכנת המתרחשת לעתים בקרב תינוקות, כאשר נוזלים חודרים לדרכי הנשימה.

מהמרכז הרפואי זיו נמסר כי המשפחה מלווה בשעה קשה זו על ידי הצוותים הרפואיים והסוציאליים של בית החולים. נסיבות המקרה נמצאות בבדיקה מעמיקה.

המרכז הרפואי זיו משתתף בצערה הכבד של המשפחה. תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.

בית החולים זיו ממשיך לפעול בשגרה מלאה

יצוין כי המרכז הרפואי זיו ממשיך לפעול במתכונת מלאה ובשגרה מוחלטת, ללא כל שינוי. הנהלת המרכז מקיימת הערכות מצב שוטפות, נמצאת בקשר רציף עם משרד הבריאות ופועלת בהתאם להנחיות פיקוד העורף.

כלל מחלקות האשפוז, חדרי הלידה והמיונים פועלים באופן מלא ובמיקומם המקורי, וכן מרפאות החוץ פועלות כסדרן ובאופן מלא במיקומן המקורי. המרכז הרפואי זיו ערוך ומוכן לכל תרחיש.