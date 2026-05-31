תינוקת בת שלושה חודשים בלבד איבדה הבוקר (ראשון) את הכרתה בפתאומיות במהלך שהותה בביתה בחצור הגלילית.

צוותי החירום של איחוד הצלה הוזעקו למקום וביצעו פעולות החייאה מצילות חיים, ולאחר מכן פינו את התינוקת במצב אנוש לבית החולים זיו בצפת.

יחיאל רושצקי ודביר לוי, חובשי איחוד הצלה שהגיעו לזירה, מסרו פרטים על האירוע הקשה: "ביצענו בה פעולות החייאה ולאחר מכן היא פונתה לבית החולים זיו בצפת תוך המשך פעולות החייאה במצב אנוש".

החובשים הוסיפו כי על פי החשד הראשוני, ייתכן שהתינוקת נחנקה מחלב שפלטה. מדובר בתופעה מסוכנת המתרחשת לעתים בקרב תינוקות, כאשר חלב או נוזלים אחרים חודרים לדרכי הנשימה ועלולים לגרום לחנק.

