כיכר השבת
קרעו שערי שמים

תינוקת בת 3 חודשים במצב אנוש לאחר שאיבדה הכרה; החשד: נחנקה מפליטה

צוותי איחוד הצלה ביצעו החייאה על פעוטה בת שלושה חודשים בלבד שאיבדה הכרתה בביתה • החובשים חושדים שנחנקה מחלב שפלטה | פונתה לבית החולים זיו בצפת (חרדים)

1תגובות
החייאה על תינוק בבני ברק | ארכיון (צילום: דוברות איחוד הצלה)

תינוקת בת שלושה חודשים בלבד איבדה הבוקר (ראשון) את הכרתה בפתאומיות במהלך שהותה בביתה בחצור הגלילית.

צוותי החירום של איחוד הצלה הוזעקו למקום וביצעו פעולות החייאה מצילות חיים, ולאחר מכן פינו את התינוקת במצב אנוש לבית החולים זיו בצפת.

יחיאל רושצקי ודביר לוי, חובשי איחוד הצלה שהגיעו לזירה, מסרו פרטים על האירוע הקשה: "ביצענו בה פעולות החייאה ולאחר מכן היא פונתה לבית החולים זיו בצפת תוך המשך פעולות החייאה במצב אנוש".

החובשים הוסיפו כי על פי החשד הראשוני, ייתכן שהתינוקת נחנקה מחלב שפלטה. מדובר בתופעה מסוכנת המתרחשת לעתים בקרב תינוקות, כאשר חלב או נוזלים אחרים חודרים לדרכי הנשימה ועלולים לגרום לחנק.

התינוקת פונתה, כאמור, לבית החולים זיו בצפת, כשצוותי הרפואה ממשיכים בפעולות ההחייאה לאורך כל הדרך.

איחוד הצלהחנקאיבוד הכרהפעוטה חרדיתחצור הגלילית

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

1
נא רשמו את שמה לתפילה
שם לתפילה?

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר