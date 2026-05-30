דרמה ביטחונית במרכז ירושלים: כתב אישום חמור הוגש בימים האחרונים נגד חסין גנאים, תושב מזרח העיר בן 21, בגין עבירות ביטחוניות חמורות של ריגול וסיוע לארגון הטרור חמאס.

על פי הפרטים שנחשפו לראשונה הערב (מוצאי שבת) על ידי לי עייש ב"מגזין השבת" של i24NEWS, גנאים הועסק במלון מוכר השוכן בלב הבירה, וזאת למרות עבר ביטחוני בעייתי שהיה מוכר לרשויות - עובדה שאפשרה לו לפעול בתוך שטח המלון ללא מפריע עד למעצרו לפני כחודש.

ההסתבכות של גנאים החלה עוד בראשית שנת 2023, אז היה מעורב באירוע השלכת מטעני צינור לעבר כוחות הביטחון במהלך פעילות הריסת ביתו של המחבל שרצח את לוחמת צה"ל נועה לזר הי"ד. באותו אירוע, אחד המטענים התפוצץ, מה שהוביל את גנאים וחבריו להמשיך ולהעמיק בתחום הטרור, תוך שהם לומדים דרכים להכנת מטעני חבלה מתקדמים ואף מתכננים להוציא לפועל פיגוע נגד בסיס צבאי בענתות.

במקביל לפעילותו בשטח, יצר גנאים קשר מאובטח באמצעות אפליקציית הטלגרם עם קרוב משפחתו, פעיל חמאס בכיר המתגורר בקפריסין. המפעיל, שהציג את עצמו כאחראי על העברת מטעני חבלה לארגוני טרור בערים שכם, ג'נין וטול כרם, זיהה את הפוטנציאל בצעיר וגייס אותו לשורות הארגון. בתחילה ביקש גנאים לצאת לסוריה או ללבנון כדי לקחת חלק פעיל בלחימה נגד ישראל, אך מפעילו הורה לו להישאר בירושלים ולנצל את נגישותו לעבודה במלון לטובת איסוף מודיעין איכותי.

במסגרת עבודתו במלון, החל גנאים לבצע פעולות איסוף מידע שיטתיות ודרמטיות. הוא התבקש לצלם את המבנה, לדווח על מיקומי מחסומים משטרתיים ולעקוב אחר תנועות חיילים שהגיעו ללון במלון.

השיא הגיע כאשר עדכן את מפעילו על קבוצה גדולה של חיילים מבית הספר של חיל האוויר שאמורה להגיע ללינה במקום. גנאים החל להעביר למפעילו פרטים מדויקים שכללו את תאריכי השהייה, שמות החיילים, מספרם ואף מספרי החדרים הספציפיים שבהם תוכננו להשתכן. מנהל המלון, במסגרת חקירתו במשטרה, אישר את הפרטים והבהיר כי הקבוצה אכן הייתה אמורה להתארח במקום.

החקירה חשפה גם את נכונותו של גנאים להסלים את פעילותו. כאשר נשאל על ידי מפעילו האם יסייע בהכנסת מחבל למלון לצורך ביצוע פיגוע, השיב גנאים ללא היסוס כי הוא נכון לבצע פיגוע התאבדות בעצמו. רק בשל המצב הביטחוני והשינויים בתוכניות בעקבות המלחמה, הפיגוע שתוכנן לא יצא אל הפועל. בנוסף למעקב אחר הקבוצה, תיעד גנאים והעביר למפעילו תצלום של חוגר של חיילת וכן תמונות של שני סוהרים ששהו במלון, מה שמעיד על היקף המודיעין שנאסף במקום בלב הבירה.