כיכר השבת
"מוכן בעצמי"

עובד מלון מוכר במרכז ירושלים תכנן פיגוע במקום, העביר מידע על אורחים

פרשה ביטחונית חמורה נחשפת: צעיר ממזרח ירושלים שעבד במלון מרכזי בעיר נאשם כי פעל כמרגל עבור חמאס, אסף מידע על חיילים שהתארחו במקום ואף הביע נכונות לבצע פיגוע התאבדות בעצמו (ביטחון)

2תגובות
אזיקים. אילוסטרציה (צילום: Olivier Fitoussi /FLASH90)

דרמה ביטחונית במרכז : כתב אישום חמור הוגש בימים האחרונים נגד חסין גנאים, תושב מזרח העיר בן 21, בגין עבירות ביטחוניות חמורות של ריגול וסיוע ל.

על פי הפרטים שנחשפו לראשונה הערב (מוצאי שבת) על ידי לי עייש ב"מגזין השבת" של i24NEWS, גנאים הועסק במלון מוכר השוכן בלב הבירה, וזאת למרות עבר ביטחוני בעייתי שהיה מוכר לרשויות - עובדה שאפשרה לו לפעול בתוך שטח המלון ללא מפריע עד למעצרו לפני כחודש.

ההסתבכות של גנאים החלה עוד בראשית שנת 2023, אז היה מעורב באירוע השלכת מטעני צינור לעבר כוחות הביטחון במהלך פעילות הריסת ביתו של המחבל שרצח את לוחמת צה"ל נועה לזר הי"ד. באותו אירוע, אחד המטענים התפוצץ, מה שהוביל את גנאים וחבריו להמשיך ולהעמיק בתחום הטרור, תוך שהם לומדים דרכים להכנת מטעני חבלה מתקדמים ואף מתכננים להוציא לפועל נגד בסיס צבאי בענתות.

במקביל לפעילותו בשטח, יצר גנאים קשר מאובטח באמצעות אפליקציית הטלגרם עם קרוב משפחתו, פעיל חמאס בכיר המתגורר בקפריסין. המפעיל, שהציג את עצמו כאחראי על העברת מטעני חבלה לארגוני טרור בערים שכם, ג'נין וטול כרם, זיהה את הפוטנציאל בצעיר וגייס אותו לשורות הארגון. בתחילה ביקש גנאים לצאת לסוריה או ללבנון כדי לקחת חלק פעיל בלחימה נגד ישראל, אך מפעילו הורה לו להישאר בירושלים ולנצל את נגישותו לעבודה במלון לטובת איסוף מודיעין איכותי.

במסגרת עבודתו במלון, החל גנאים לבצע פעולות איסוף מידע שיטתיות ודרמטיות. הוא התבקש לצלם את המבנה, לדווח על מיקומי מחסומים משטרתיים ולעקוב אחר תנועות חיילים שהגיעו ללון במלון.

השיא הגיע כאשר עדכן את מפעילו על קבוצה גדולה של חיילים מבית הספר של חיל האוויר שאמורה להגיע ללינה במקום. גנאים החל להעביר למפעילו פרטים מדויקים שכללו את תאריכי השהייה, שמות החיילים, מספרם ואף מספרי החדרים הספציפיים שבהם תוכננו להשתכן. מנהל המלון, במסגרת חקירתו במשטרה, אישר את הפרטים והבהיר כי הקבוצה אכן הייתה אמורה להתארח במקום.

החקירה חשפה גם את נכונותו של גנאים להסלים את פעילותו. כאשר נשאל על ידי מפעילו האם יסייע בהכנסת מחבל למלון לצורך ביצוע פיגוע, השיב גנאים ללא היסוס כי הוא נכון לבצע פיגוע התאבדות בעצמו. רק בשל המצב הביטחוני והשינויים בתוכניות בעקבות המלחמה, הפיגוע שתוכנן לא יצא אל הפועל. בנוסף למעקב אחר הקבוצה, תיעד גנאים והעביר למפעילו תצלום של חוגר של חיילת וכן תמונות של שני סוהרים ששהו במלון, מה שמעיד על היקף המודיעין שנאסף במקום בלב הבירה.

ירושליםחמאספיגועריגולבית מלון

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (81%)

לא (19%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

2
כולם מחבלים. ואני חרדי. השם ישמיד את המחבלים הארורים האלה.
כהנא צדק
1
לא תסמוך עליהם, רוצחים מסתובבים ביננו והבתי משפט משחררים אותם לחופשי.
יעקב

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבארץ:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר