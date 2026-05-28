מאות תלמידי ישיבות קראלי (קטנה וגדולה) שרויים תחת רושם עמוק של קדושה, לאחר שחוו שעות עילאיות ומרוממות במסגרת מעמד "יום שכולו תורה" שנערך לראשונה בראשות האדמו"ר מקראלי.

בשעות המוקדמות של הבוקר, יצאו מאות תלמידי הישיבות באוטובוסים לעבר הקמפוס המפואר והחדש "מחנה זרע אברהם קראלי", שנבחר במיוחד לארח את ימי העיון. המיקום הפסטורלי והמבודד העניק לבחורים הרחבת הדעת מיוחדת, ואיפשר להם להתנתק מהבלי העולם הזה ולשקוע בעולמה של תורה ברוגע ובשלווה.

עם הגעתם, נהנו הבחורים מארוחת בוקר קלה, ולאחריה נפתח היום בסדרת דרשות הכנה נלהבות. ראשון הדוברים היה ראש הישיבה, הרה"ג ר' יואל יעקובוביץ, אשר דרש בנועם שפתיו על הפסוק "לכו לחמו בלחמי". בדבריו הפליא לבאר כי המילה לחם מרמזת על התורה ועל "שתי הלחם" – כנגד שתי הישיבות של החסידות, קטנה וגדולה, המרכיבות יחד בראשי תיבות את ה"יום שכולו תורה". ראש הישיבה הדגיש בפני הבחורים כי המטרה בעלייה אל ההרים היא להתנתק כליל מהסביבה ולהוכיח רצינות לקראת קבלת התורה, כדי שתפילת "והאר עינינו בתורתך" בימי השבועות לא תהיה מליצה בלבד, אלא קניין אמיתי בלב ובנפש. אחריו נשא דברים מעוררים הר"מ במתיבתא, הרה"ג ר' פישל מנדלוביץ.

מחזה ההוד שנגלה בבית המדרש המאולתר בקמפוס היה מרהיב עין: למעלה מ-200 בחורים ישבו שעות ארוכות והמיתו עצמם באוהלה של תורה, תוך שהם לומדים ברציפות מופלאה את סוגיות הגמרא בעיון, במטרה להטמיע את הלימוד "כמונח בקופסא".

בכל פינה נראו חבורות חבורות של בחורים השקועים ב"מלחמתה של תורה", זה סותר וזה בונה, כדי להגיע להבנה בהירה ומזוקקת בתורת ה', מתוך התחושה שאין שמחה כהתרת הספקות. קול התורה האדיר של תלמידי הישיבה הקטנה והגדולה יחד הרעיד את כתלי המבנה והיווה נחת רוח עצומה להנהגה הרוחנית.

בשעה 17:00 אחה"צ, נרשמה התרגשות במחנה עם הופעתו הכבודה של האדמו"ר מקראלי למתחם. האדמו"ר התיישב מיד בבית המדרש ושקע בלימוד התורה במשך שעה ארוכה.

לאחר מכן, עבר האדמו"ר בין השולחנות כדי לחזות מקרוב ב"גידולים המפוארים" של מוסדותיו. ניכר היה כי רווה רוב נחת לראות את הפירות המובחרים שכל מטרתם לעלות ולהתעלות בתורה, ביראת שמים ובחסידות – כפי שהוא תובע מהם שוב ושוב בביקוריו התכופים בישיבה. האדמו"ר נעמד ליד כמה מהבחורים ופלפל עימם ארוכות בלימוד.

לאחר תפילת מנחה ברוב עם השמיע האדמו"ר דברות קודש ודברי הדרכה מיוחדים לבחורי החמד.

עם תום יום הלימוד המפרך והמרומם, נערך מעמד "כבוד התורה" חגיגי וסעודת מצווה לכבודם של מאות הבחורים.

במהלך הסעודה נשא דברים הרה"ג ר' חיים הרש לבוביץ, שהעלה על נס את מסירות הנפש של ראשי הישיבה והר"מים העושים ימים כלילות להצלחת כל בחור ובחור באופן אישי. הוא הדגיש את החשיבות של התמדה בלימודי הישיבה ושיבח את היופי המיוחד של בחור היודע פרק או מסכת שלמה בעל פה.

לקראת נעילת האירוע, זכו התלמידים לשמוע שוב את דברות קודשו של האדמו"ר, שעורר את הבחורים לקחת את העוצמות הרוחניות של היום הזה אל תוך השגרה, להמשיך בקבלות הטובות בעסק התורה. האדמו"ר חתם את דבריו בברכת קודש חמה להצלחת הבחורים.

המעמד ננעיל ריקודים סוערים לכבודה של תורה. בברכת המזון כובד מנהל המוסדות, ר' יוסף וייס.