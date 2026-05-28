"פריצת הדרך משמעותית ביותר"

דיווח דרמטי: יש הסכם בין ארצות הברית לאיראן, טראמפ מבקש כמה "ימים למחשבה" וטרם אישר סופית

פריצת דרך במגעים? לפי דיווח ב'אקסיוס', ארה"ב ואיראן הגיעו להסכמות על מזכר הבנות להארכת הפסקת האש ב-60 יום והתחלת מו"מ ישיר על הגרעין, אך הנשיא טראמפ מבקש לעצור רגע ולבחון את הפרטים לפני מתן אור ירוק סופי (אקטואליה)

3תגובות
הנשיא טראמפ

ארצות הברית ו הגיעו להסכמות על טיוטת מזכר הבנות, שעשוי להוות את פריצת הדרך הדיפלומטית המשמעותית ביותר מאז פרוץ המלחמה. כך דיווח היום (חמישי) ברק רביד באקסיוס.

על פי הדיווח, המסתמך על גורמים רשמיים ב, המתווה המתגבש כולל הארכה של 60 יום להפסקת האש הנוכחית, לצד השקת משא ומתן ישיר וגלוי בין המעצמות בנוגע לתוכנית הגרעין האיראנית.

מהלך זה נתפס בעיני גורמים מדיניים כשינוי כיוון פוטנציאלי, שכן הוא עשוי לסלול את הדרך לשיחות ישירות על הסדר מדיני מקיף הרבה יותר - דבר שנחשב עד כה למורכב במיוחד ולבלתי אפשרי במישור היחסים המתוח שבין וושינגטון לטהראן.

העסקה, שפרטיה המלאים סוכמו ברובה על ידי צוותי המשא ומתן המקצועיים כבר ביום שלישי האחרון, עברה את כל שלבי האישור הפנימיים בצד האיראני.

גורמים אמריקנים המעורים בפרטים ציינו בדיווח כי המערכת האיראנית השלימה את הליך האישורים הנדרש לה בדרגים הגבוהים ביותר, והעבירה מסר ברור וחד-משמעי למתווכים הבינלאומיים כי היא מוכנה לחתימה מיידית על המתווה המוצע ללא סייג.

האיראנים, כך נראה, מנסים לשדר לעולם מוכנות להידברות, מה שמעלה שאלות לגבי מניעיהם האמיתיים של הצדדים במגעים החשאיים הללו.

עם זאת, התמונה בצד האמריקני נותרה נכון לעכשיו מעט עמומה יותר, שכן בממשל האמריקני נדרשת הכרעה סופית מהדרג הגבוה ביותר בבית הלבן. צוות המשא ומתן האמריקני כבר עדכן את הנשיא דונלד טראמפ בכלל סעיפי ההסכם, וזה האחרון הבהיר כי הוא אינו ממהר לאשר את המהלך. הנשיא ביקש לקחת לעצמו ימים ספורים של התייעצות ושקילה, במטרה לבחון את השלכות העסקה מכל זווית אפשרית לפני שייתן את אישורו הסופי.

בכיר אמריקני אישר את העיכוב המכוון ואמר כי הנשיא העביר מסר למתווכות שהוא רוצה כמה ימים כדי לחשוב על זה לפני שיקבל החלטה סופית.

גישה זו של טראמפ משקפת את הזהירות שהוא נוקט מול איראן. טראמפ יכריע האם להפוך את טיוטת ההבנות להסכם רשמי שישנה את פני המערכה, או לדרוש שינויים מהותיים נוספים בטרם ייתן את הסכמתו למהלך שעשוי להכריע את עתיד האזור כולו.

איראןארצות הבריתהסכם הגרעין

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

3
לולי שה’ הי’ לנו לא היינו כולנו בחיים ממה שזממו איראן חיזבלה וחמס ה’הטוב שיבש להם את התכנית צריכים לזכור זאת ולהודות לו בקלי קלות היו משמי’ אותנו
מאיר טוזק
2
לפעול ביד ברזל להשמיד כל מפקד ומפקדה לחסל את כל ראשי החזיתות שמסכנים חיי אדם למחוק כל עקבות ולרסן את כל מערכי הירי בכל המקומות בהם האויב פועל עזה לבנון ובמרחבי איראן
איתן
1
חלאס עם הסיפורים והפסקות האש של ה60 יום עם מפלצות כאלו מדברים רק בשפה של אש פגזים וכתישה בשטח טראמפ חייב לזרוק את ההסכם לפח ולתת הוראה להכות בעוצמה חסרת תקדים ולחסל את כל ראשי החזיתות מיד להשמיד את בסיסי הירי למחוק את מערכי הטילאות בעזה בלבנון ובאיראן ולהפוך את המפקדות שלהם לאפר מוחלט
שוהם

