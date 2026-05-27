התגובה החריפה של הבית הלבן אחרי שאיראן "חשפה" את טיוטת ההסכם

חילופי האשמות חריפים בין וושינגטון לטהרן, סביב דיווחים על אודות ההסכם המתגבש בין המדינות. הבית הלבן פרסם הערב (רביעי) הודעת שבה הבהיר כי הפרסומים הרשמיים בכלי התקשורת באיראן בנוגע לטיוטת מזכר הבנות משותף הם שקריים לחלוטין.

התגובה האמריקנית הנחרצת הגיעה שעות ספורות לאחר שהטלוויזיה הממלכתית של הרפובליקה האסלאמית שידרה "פרטים בלעדיים" מתוך מה שכינתה טיוטת ההסכם, שנועד לכאורה להוביל לרגיעה צבאית וכלכלית באזור.

לפי הדיווחים שהופצו באיראן ובכלי תקשורת ערביים המזוהים עם המשטר, הטיוטה המתגבשת כוללת ויתורים משמעותיים ביותר מצד ארצות הברית. בטהרן טענו כי השיגו את מסמך ההבנות, ולפיו כוחות צבא ארצות הברית ייסוגו באופן מלא מהאזור המקיף את איראן, ובמקביל יוסר המצור הימי שהוטל על המדינה.

בתמורה לצעדים האמריקניים הללו, כך נטען בדיווח האיראני, טהרן התחייבה להחזיר את תנועת הספנות המסחרית הבינלאומית דרך מצר הורמוז האסטרטגי למתכונתה הרגילה, כפי שהייתה ערב פרוץ המלחמה, וזאת בתוך טווח זמן של חודש ימים בלבד. עוד הוסיפו האיראנים כי ניהול תנועת כלי השיט במצר הרגיש יבוצע בשיתוף פעולה הדוק בין טהרן לבין סולטנות עומאן, המשמשת לעיתים קרובות כמתווכת בערוצים דיפלומטיים חשאיים בין איראן למערב. המשטר האיראני אף ביקש להעניק נופך רשמי ומשפטי לדיווח וציין כי הטיוטה אמורה להיות מאומצת כהחלטה רשמית של מועצת הביטחון של האו"ם, בתנאי שיושג הסכם סופי ומלא בתוך 60 יום.

וושינגטון כאמור לא נותרו אדישים לפרסומים, ומיהרו להוציא הודעת הכחשה גורפת. בהודעה ל הבית הלבן נאמר בצורה שאינה משתמעת לשני פנים כי הדיווח של התקשורת שבשליטת המשטר באיראן אינו נכון, וכי מזכר ההבנות שהם הציגו בפני הצופים הוא "המצאה מוחלטת". בוושינגטון הדגישו בפני הקהילה הבינלאומית כי אסור לאף גורם להאמין לפרסומים הרשמיים של התקשורת הממלכתית האיראנית, וחתמו את ההצהרה במילים: "העובדות חשובות".

יחד עם זאת, גם באיראן עצמה ביקשו לשמור על מרחב תמרון דיפלומטי ובדומה לדיווחים קודמים בעבר, סייגו מעט את הדברים וציינו כי טרם נסגרו כל הקצוות במועדי החתימה. לפי הדיווח בטהרן, המסגרת הכללית של ההסכם – המכונה "מסגרת מזכר איסלאמאבאד" – טרם גובשה באופן סופי ומוחלט. גורמים רשמיים באיראן הבהירו כי המדינה לא תנקוט בשום צעד מעשי או נסיגה מחלק מהתחייבויותיה, ללא קבלת אימות מוחשי בשטח לכך שארצות הברית אכן מקיימת את חלקה ומסירה את המגבלות והסנקציות שהוטלו עליה.