המסמר האחרון בארון?

אחרי המהלומות במפרץ: דיווח דרמטי על תקיפה ישראלית בביירות 

אחרי סבב הלחימה הקצר בין משמרות המהפכה לצבא ארה"ב במפרץ הפרסי הלילה, בלבנון מדווחים על תקיפה ממוקדת בביירות | לפי הדיווח, חיל האוויר תקף בדאחייה מחבל מארגון הטרור חיזבאללה (צבא)

חיל האוויר הישראלי תקף אחר הצהריים (חמישי) בדאחייה, מעוז החיזבאללה בביירות, כך עולה מדיווחים ב ובישראל.

דובר צה"ל אישר לאחר זמן קצר כי ביצע תקיפה ממוקדת בבירת הטרור השיעית. "דובר צה"ל: צה"ל תקף לפני זמן קצר באופן ממוקד בביירות", נמסר בהודעה הלקונית.

לפי הדיווחים בישראל, מדובר בניסיון חיסול ממוקד של עלי אלחיסני - אחראי הטילאות בדיוויזית האימאם חוסיין בארגון הטרור חיזבאללה.

עוד עולה כי התקיפה בביירות התקיימה לאחר שיח אינטנסיבי עם האמריקנים בימים האחרונים, הבוקר התקבל אישור לתקיפה.

יש לציין כי מדובר במהלך דרמטי מצד ישראל, לאחר שהאיראנים איימו כי תקיפה בביירות תביא לסיום המשא ומתן שהיא מקיימת עם ארה"ב. הבוקר, לאחר חילופי המהלומות בין איראן לארה"ב, התקבל כאמור האור הירוק מוושינגטון לביצוע המהלך.

