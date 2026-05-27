החשבון נסגר: מבנה התפוצץ על ראש המחבל שרצח את הקצין | צפו

פעילות מבצעית נחושה של כוחות צה"ל בדרום לבנון הובילה לסגירת מעגל, עם חיסולו של המחבל האחראי לנפילתו של קצין צה"ל בהיתקלות בשבוע שעבר. לוחמי חטיבה 401, הפועלים תחת פיקוד אוגדה 146, הצליחו לאתר ולחסל את המחבל שביצע את הירי הקטלני לעבר כוחותינו במרחב הכפר קאוזה - אירוע שבו נפל רס"ן (מיל') איתמר ספיר ז"ל. החיסול בוצע באמצעות שילוב כוחות מדויק ומהיר של ירי טנקים מהקרקע והכוונה של תקיפה אווירית ממוקדת, אשר לא הותירה למחבל כל סיכוי להימלט. צפו ברגעי החיסול בתיעוד המתפרסם בראש כתבה זו.

האירוע הטראגי התרחש ביום שלישי שעבר, במהלך פעילות סריקה ואבטחה של כוחות החטיבה בדרום לבנון, אזור הרווי בתשתיות טרור של ארגון חיזבאללה. במהלך התקדמות הכוחות במרחב קאוזה, פתח מחבל באש חיה ומפתיעה מתוך מתחם של כנסייה מקומית, תוך שהוא מנצל בצורה צינית את המבנה הדתי כמחסה וכעמדת ירי מוגנת מפני תגובת צה"ל. מהאש שנורתה לעבר הלוחמים נפגע רס"ן (מיל') איתמר ספיר ז"ל, אשר נפצע אנושות ולאחר מכן נקבע מותו, מות גיבורים בעיצומו של קרב להגנת המולדת. מיד לאחר הירי הקטלני ונפילתו של רס"ן ספיר, פתחו הלוחמים בשטח בקרב אש עיקש במטרה לנטרל את האיום ולמנוע פגיעות נוספות. הלוחמים השיבו אש מסיבית לעבר מקורות הירי, ובמקביל החלו בפעולות מרדף ואיסוף מודיעיני קפדני אחר המחבל הנמלט. המעקב המהיר נשא פרי כאשר הכוחות זיהו את המחבל כשהוא יוצא ממתחם הכנסייה ומנסה להיטמע ולמצוא מסתור בתוך מבנה מגורים סמוך, בניסיון להתחמק מתגובת הכוחות החטיבתיים.

איתמר ספיר הי"ד ( צילום: דובר צה"ל )

עם זיהויו הוודאי של המחבל בתוך המבנה, הופעלה מעטפת אש עוצמית ומשולבת שנועדה להבטיח את חיסולו המוחלט. התיעוד הדרמטי שמפרסם דובר צה"ל מציג את רגעי סגירת המעגל: המצלמות מתעדות מבנה בעל גג רעפים אדום, כאשר לפתע פוגע בו פגז טנק מדויק שמרעיד את המקום ומעלה פטריית עשן לבנה. מיד לאחר מכן, צילומי האוויר מציגים תקיפה מסיבית מהשמים שמחריבה את המבנה כליל, תוך שהיא קוברת תחתיה את המחבל הרוצח ומביאה לסיומו של המצוד.

בצה"ל מדגישים כי לצד חיסולו של המחבל הספציפי, המבצע כלל מעטפת אש רחבה מאוד נגד מטרות חיזבאללה באותו המרחב. במהלך חילופי הדברים והתגובה המבצעית, תקפו כוחות האוויר והיבשה שורה של עמדות תצפית ששימשו את מחבלי הארגון, מחסן אמצעי לחימה גדול שהכיל טילים ותחמושת, ומספר מבנים צבאיים נוספים ששימשו את ארגון הטרור השיעי לקידום והוצאה לפועל של מתווי טרור נגד מדינת ישראל וכוחות צה"ל הפועלים בגזרה.