נתניהו הופיע בחולצה לבנה בפני חיילי 'חשמונאים' והכריז: "מי שלא לומד - חייב להתגייס"

נתניהו עם חיילי חשמונאים| צילום: צילום: עומר מירון/ לע״מ, סאונד: יחזקאל קנדיל/ לע״מ

ראש הממשלה ביקר היום (חמישי) יחד עם יו״ר ועדת החוץ והביטחון, ח״כ בועז ביסמוט בחטיבת החשמונאים של צה״ל בבקעת הירדן.

ראש הממשלה הביע את הערכתו על עולם התורה, והצהיר כי ״אני מכבד את עולם התורה כיוון שדורות של אבותיי ושל אבותיכם קיימו את מורשת ישראל בלימוד תורה".

ראש הממשלה הבהיר את עמדתו, לפיה "מי שלא לומד תורה - חייב להתגייס. וכשהוא מתגייס הוא חייב לקבל את הזכות להיכנס כחרדי ולצאת כחרדי."

נתניהו הבטיח כי "אנחנו הולכים לחבר בין שני העולמות האלה. זה מה שאתם עושים. אתם ממשיכים את מורשת החשמונאים. זה רק מוסיף עוצמה - העובדה שאתם יכולים ללמוד תורה ולשרת, לשמור על אורח חיים דתי חרדי ולשרת, לאחוז בחרב דוד ולשרת וגם ללמוד. זה הדבר שמחזק אותנו יותר מכל.

ואני רוצה לברך אתכם על מה שאתם עושים. אני מאוד מתרגש מזה שהייתי פה לפני שהלכתם לקורס קצינים, והיום אני פוגש בוגרים. דבר מדהים. אתם הנחשונים, ובאים אחריכם. אני רואה את זה. אני רואה את העלייה הגדולה בהתגייסות וברצון הזה להגן על מדינת ישראל."

נתניהו קישר את נושא גיוס החרדים גם לאירועי הזמן והמלחמה עם איראן וחיזבאללה: "אנחנו בעיצומה של מלחמה, עדיין בשבע חזיתות. כמובן שיש לנו הישגים כבירים. עוד לא סיימנו, אבל ההישגים האלה באים קודם כל מהאמונה, מהרוח, גם מהכוח, גם מהכלים, גם מהטכנולוגיה, וגם כלי הנשק, אבל בסוף או בתחילת הדבר הזה בא מרוח החשמונאים. אתם חשמונאים!״.

"אני מתרגש מאוד להיות כאן. אנחנו נמצאים במקום שמתרחשת בו מהפכה אמיתית, אנחנו רואים דבר מדהים ומרגש. שני הערכים הכי גדולים שלנו זה התורה שהביאה אותנו וצה"ל ששומר עלינו. בבסיס הזה שני הדברים מתחברים יחד, תורה עם מדים. אני רוצה להודות לך רה"מ נתניהו, זה קורה במשמרת שלך. את המהפכה הזאת אי אפשר לעצור".

(צילום: חיים צח לע"מ)
4
ראש ממשלה שהיה טבח במשמרתו חייב ללכת הביתה
שי
נכון כל כך לך הביתה תתבייש
אבי
3
כל הכבוד לראש הממשלה שבא לעודד לדעתי הוא הגשר שבין העולמות
דוד
2
בקושי חרדים יש שם...
ברורויה
הם לא חרדים
11111
1
ראש הממשלה שהיה בקדנציה שלפני הטבח חייב ללכת הביתה ולהעלם מהפוליטיקה. הוא האחראי האמיתי ולא זה שנבחר ממש לפני הטבח שעוד לא הספיק לבדוק מה הם ההשלכות שעולל לו הקודם
ברוריה

