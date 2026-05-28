פרשן 'כיכר השבת', ישי כהן, התראיין הבוקר (חמישי) לתוכנית 'חדשות הבוקר' בערוץ 12 והתייחס לחוק המעונות שעבר אמש בקריאה טרומית במליאת הכנסת. לדבריו, מדובר ב'פייק חוק' שהצעיר החרדי לא יהנה ממנו ולא יראה ממנו אפילו שקל אחד.

"מבחינה טכנית אין אפשרות להעביר את החוק בקריאה שניה ושלישית", הסביר כהן, "לאחר שהקואליציה הודיעה שבשבוע הבא חוק פיזור הכנסת יעבור - מבחינה טכנית אין זמן להעביר את החוק". לדבריו, גם אם יתרחש הנס והחוק יעבור בקריאה שניה ושלישית, בג"ץ יעצור אותו באופן מידי.

פרשן 'כיכר' הפנה לעמדת שופטי בג"ץ שהבהירו שוב ושוב כי לא יאפשרו העברת כספים למיועדי גיוס כל עוד לא יעבור חוק שיסדיר את מעמדם. "זו עמדה ברורה ועקבית של בית המשפט ולא תשתנה", ציין.

לדברי כהן, החוק נועד אך ורק לצרכי בחירות. "בסיעות החרדיות יסבירו שהנה 'דאגנו לצעירים החרדים'", הוא הסביר, "בצלאל סמוטריץ' ייטען למצביעים שלו שהוא לא הסכים לתמוך בחוק המעונות כל עוד אין גיוס חרדים, ואיתמר בן גביר יפנה לצעירים החרדים שמצביעים לו ויסביר שהוא - בניגוד לסמוטריץ' - הצביע בעד חוק המעונות".