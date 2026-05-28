כיכר השבת
"האברך לא יראה שקל"

פרשן 'כיכר' ישי כהן: "חוק המעונות - פייק, עובדים על הציבור החרדי" | זה ההסבר

פרשן 'כיכר השבת' ישי כהן הסביר בשידור בערוץ 12 למה חוק המעונות הוא פייק גדול שאברך צעיר לא ירוויח ממנו שקל מלבד עוד הסתה נגד הציבור החרדי | המטרה: קמפיין בחירות (חרדים)

צילום: מתוך שידור חדשות 12

, ישי כהן, התראיין הבוקר (חמישי) לתוכנית 'חדשות הבוקר' בערוץ 12 והתייחס לחוק המעונות שעבר אמש בקריאה טרומית במליאת הכנסת. לדבריו, מדובר ב'פייק חוק' שהצעיר החרדי לא יהנה ממנו ולא יראה ממנו אפילו שקל אחד.

"מבחינה טכנית אין אפשרות להעביר את החוק בקריאה שניה ושלישית", הסביר כהן, "לאחר שהקואליציה הודיעה שבשבוע הבא חוק פיזור הכנסת יעבור - מבחינה טכנית אין זמן להעביר את החוק". לדבריו, גם אם יתרחש הנס והחוק יעבור בקריאה שניה ושלישית, בג"ץ יעצור אותו באופן מידי.

פרשן 'כיכר' הפנה לעמדת שופטי בג"ץ שהבהירו שוב ושוב כי לא יאפשרו העברת כספים למיועדי גיוס כל עוד לא יעבור חוק שיסדיר את מעמדם. "זו עמדה ברורה ועקבית של בית המשפט ולא תשתנה", ציין.

לדברי כהן, החוק נועד אך ורק לצרכי בחירות. "בסיעות החרדיות יסבירו שהנה 'דאגנו לצעירים החרדים'", הוא הסביר, "בצלאל סמוטריץ' ייטען למצביעים שלו שהוא לא הסכים לתמוך בחוק המעונות כל עוד אין , ואיתמר בן גביר יפנה לצעירים החרדים שמצביעים לו ויסביר שהוא - בניגוד לסמוטריץ' - הצביע בעד חוק המעונות".

חברי הכנסת במליאה, אתמול (צילום: יונתן זינדל/פלאש 90)

"התוצאה היחידה של החוק הזה", סיכם פרשן 'כיכר', "זה עוד ביקורת והסתה נגד הציבור החרדי בחוק שהצעיר החרדי לא יהנה ממנו גם לא ליום אחד".

כזכור, חוק המעונות אושר אמש בקריאה טרומית ב-44 קולות מול 37 מתנגדים. החוק מבקש לקבוע כי לשם בחינת סדר הקדימות לקבלה למעון יום ולהשתתפות המדינה בעלות שכר הלימוד, יובא בחשבון מצבה התעסוקתי או הלימודי של האם בלבד.

בעוד חברי סיעת הציונות הדתית נעדרו מההצבעה, חברי סיעת עוצמה יהודית התייצבו במליאה והצביעו בעד החוק יחד עם הסיעות החרדיות.

גיוס חרדים | חוק הגיוס | ישי כהן | חוק המעונות

