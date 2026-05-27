כיכר השבת
התיעודים המלאים מהמחאות הסוערות

גרסת המשטרה: בן הישיבה שהוסגר לצה"ל "נסע בפראות בכביש 60"; עריק נוסף שנעצר "הפר את הסדר"

לאחר העימותים מחוץ לתחנת המשטרה בבנימין, בעקבות מעצרו של בחור ישיבה והסגרתו לידי המשטרה הצבאית, במשטרה טוענים כי הבחור עוכב לאחר שנהג בפראות בכביש 60, ובבדיקתו התברר כי מדובר בנפקד גיוס מצה"ל | עריק נוסף נעצר לאחר שהפר את הסדר | גולדקנופף: "עליית מדרגה מסוכנת ברדיפה" (חדשות)

8תגובות
המחאה הסוערת מחוץ לתחנת המשטרה
המחאה הסוערת מחוץ לתחנת המשטרה| צילום: צילום: דוד מילר

שלושה תלמידי ישיבה הוסגרו במהלך הלילה (בין שלישי לרביעי) לידי המשטרה הצבאית, לאחר שעוכבו על ידי במסגרת המדיניות החדשה של המפכ"ל דני לוי להעביר כל '' למשטרה הצבאית.

המשטרה, טוענת בגרסתה לאחר המעצרים כי "משטרת מחוז ש"י עיכבה נהג רכב שנסע בפראות בכביש 60, זגזג בין הנתיבים וסיכן באופן ממשי את חייו ואת חייהם של משתמשי הדרך.

"שוטרים שהבחינו בנהיגתו המסוכנת עיכבו את החשוד ובבדיקתו, התברר כי מדובר בנפקד גיוס (עריק), אשר הועבר בהמשך לידי גורמי צה"ל, זאת במקביל לפתיחה בחקירה נגדו בגין נהיגתו המסוכנת".

לפי המשטרה, "כעבור זמן קצר, הגיעו לתחנת בנימין עשרות מפרי סדר אשר פתחו בהתפרעות אלימה, שכללה הפיכת נגרר משטרתי, הבערת קרטונים, עיקום גדרות וגרימת נזק לדלת יציאת החירום של תחנת המשטרה.

"שוטרי התחנה, יחד עם לוחמי יס"מ ולוחמי משמר הגבול, פעלו באופן מידי להדיפת המתפרעים ולפיזורם, תוך שימוש בכוח ובאמצעים לפיזור הפרות סדר".

המשטרה מציינת עוד כי עריק נוסף עוכב לאחר שהפר את הסדר והוא הועבר לידי המשטרה הצבאית. "החקירה בגין הפרת הסדר וגרימת הנזק לתחנה נמשכת".

הנזק שנגרם בתחנת המשטרה בנימין (צילום: דוברות המשטרה)
הנזק שנגרם בתחנת המשטרה בנימין (צילום: דוברות המשטרה)
הנזק שנגרם בתחנת המשטרה בנימין (צילום: דוברות המשטרה)

מהמשטרה נמסר עוד כי "משטרת ישראל רואה בחומרה רבה עבירות תעבורה המסכנות את חייהם של משתמשי הדרך ומגנה הפרות סדר ופגיעה בסמלי שלטון ותמשיך לבצע אכיפה למען בטחון הציבור".

, חה"כ יצחק גולדקנופף, מסר בתגובה למעצרים הלילה כי "מעצרם של בני הישיבות הלילה על ידי המשטרה הצבאית הוא עליית מדרגה מסוכנת ברדיפה הבלתי פוסקת נגד לומדי התורה שמזכירה לצערנו תקופות אפלות בהיסטוריה של העם היהודי.

"דווקא בתקופה רגישה ומתוחה, מצופה מהמשטרה שאמונה על הסדר הציבורי לנהוג באחריות ובשיקול דעת, ולהימנע מצעדים פופוליסטיים שיוצרים עימותים מיותרים. לא מדובר בציבור שמהווה סכנה לשלום הציבור. את הנחישות והאכיפה מוטב שתפנה המשטרה כנגד הפשיעה הגואה בחודשים האחרונים.

"אני קורא לראש הממשלה להתערב מיד ולהורות לאלתר על הפסקת המעצרים הללו".

המחאה הסוערת מחוץ לתחנת המשטרה (צילום: דוד מילר)
המחאה הסוערת מחוץ לתחנת המשטרה (צילום: דוד מילר)
המחאה הסוערת מחוץ לתחנת המשטרה (צילום: דוד מילר)
המחאה הסוערת מחוץ לתחנת המשטרה (צילום: דוד מילר)
המחאה הסוערת מחוץ לתחנת המשטרה (צילום: דוד מילר)
המחאה הסוערת מחוץ לתחנת המשטרה (צילום: דוד מילר)
המחאה הסוערת מחוץ לתחנת המשטרה (צילום: דוד מילר)
המחאה הסוערת מחוץ לתחנת המשטרה (צילום: דוד מילר)
המחאה הסוערת מחוץ לתחנת המשטרה (צילום: דוד מילר)
המחאה הסוערת מחוץ לתחנת המשטרה (צילום: דוד מילר)
המחאה הסוערת מחוץ לתחנת המשטרה (צילום: דוד מילר)
המחאה הסוערת מחוץ לתחנת המשטרה (צילום: דוד מילר)
המחאה הסוערת מחוץ לתחנת המשטרה (צילום: דוד מילר)
משטרהחוק הגיוסיצחק גולדקנופףמעצר עריקמשטרה צבאיתמעצר תלמידי ישיבה

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

6
אה עכשיו מנסים להרגיע את הציבור? להכפיש את העצורים? מה בדיוק זה היה?
אנחנו לא תמימים
מדינת סדום ועמורה מדינה בלי שום הנהגה אין מושל ואין מי שמחליט בוקה ומבולקה צריך הרבה רחמי שמיים רק בורא עולם יוכל להם
יהודיה
5
את בעיית הפרוטקשן בצפון שנראה כמו מדינת עולם שלישי כבר פתרו? את בעיית הרציחות הרבות במדינה כבר פתרו? כשהמשטרה נכשלת ודפוקה היא מחפשת ניצחונות על חלשים ואזרחים תמימים! היכן כל מאות החרדים והחרדיות שהתגייסו למשטרה בזמן האחרון??? פראיירים אל תתנו את הלחי השנייה קומו ועשו מעשה, ישנן ארגונים יותר ישרים ל
שלמה
4
אם הם היו ערבים שצרים על תחנת המשטרה, הורסים ושורפים, כבר היו יורים בהם, ובצדק. פה אפילו לא רימון הלם. אנרכיסטים ונדליסטים, והמשטרה "מגלה איפוק".
אורח לרגע
3
אשריכם שנעצרתם, מן השמיים נלחמים עבורכם נגד היצר הרע שהוציא אתכם מבית המדרש לשוטט בדרכים ולפרוע פרעות, ועתה תשבו לכמה שבועות בתא שקט, רק אתם והגמרא, והיצר הרע נשאר בחוץ, ותזכו לשקוע בעמל תורה באין מפריע.
הכל לטובה
2
זו ליצנות, אחד נוסע לתאילנד שני לאילת שלישי נוהג בפרעות.... חוכא ואטלולא = מי שאין תורתומאומנותו שיתגייס!!!!
מנחם
מי שאין ״השמצתו אומנותו״ אינו מגיב כך
עצבים
1
"זיגזג בן נתיבים" איזה חירטוט בכביש 60 יש נתיב אחד!! שיעבדו על מישהו אחר
יהודה

אולי גם יעניין אותך:

עוד בחדשות חרדים:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר