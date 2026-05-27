שלושה תלמידי ישיבה הוסגרו במהלך הלילה (בין שלישי לרביעי) לידי המשטרה הצבאית, לאחר שעוכבו על ידי משטרת ישראל במסגרת המדיניות החדשה של המפכ"ל דני לוי להעביר כל 'עריק' למשטרה הצבאית.

המשטרה, טוענת בגרסתה לאחר המעצרים כי "משטרת מחוז ש"י עיכבה נהג רכב שנסע בפראות בכביש 60, זגזג בין הנתיבים וסיכן באופן ממשי את חייו ואת חייהם של משתמשי הדרך. "שוטרים שהבחינו בנהיגתו המסוכנת עיכבו את החשוד ובבדיקתו, התברר כי מדובר בנפקד גיוס (עריק), אשר הועבר בהמשך לידי גורמי צה"ל, זאת במקביל לפתיחה בחקירה נגדו בגין נהיגתו המסוכנת". לפי המשטרה, "כעבור זמן קצר, הגיעו לתחנת בנימין עשרות מפרי סדר אשר פתחו בהתפרעות אלימה, שכללה הפיכת נגרר משטרתי, הבערת קרטונים, עיקום גדרות וגרימת נזק לדלת יציאת החירום של תחנת המשטרה. מעצר לומדי התורה | עשרות תלמידי ישיבות הפתיעו והפגינו מול ביתו של מפקד כלא 10 דוד הכהן | 07:17 "שוטרי התחנה, יחד עם לוחמי יס"מ ולוחמי משמר הגבול, פעלו באופן מידי להדיפת המתפרעים ולפיזורם, תוך שימוש בכוח ובאמצעים לפיזור הפרות סדר". המשטרה מציינת עוד כי עריק נוסף עוכב לאחר שהפר את הסדר והוא הועבר לידי המשטרה הצבאית. "החקירה בגין הפרת הסדר וגרימת הנזק לתחנה נמשכת".

הנזק שנגרם בתחנת המשטרה בנימין ( צילום: דוברות המשטרה )

מהמשטרה נמסר עוד כי "משטרת ישראל רואה בחומרה רבה עבירות תעבורה המסכנות את חייהם של משתמשי הדרך ומגנה הפרות סדר ופגיעה בסמלי שלטון ותמשיך לבצע אכיפה למען בטחון הציבור".

יו"ר יהדות התורה, חה"כ יצחק גולדקנופף, מסר בתגובה למעצרים הלילה כי "מעצרם של בני הישיבות הלילה על ידי המשטרה הצבאית הוא עליית מדרגה מסוכנת ברדיפה הבלתי פוסקת נגד לומדי התורה שמזכירה לצערנו תקופות אפלות בהיסטוריה של העם היהודי.

"דווקא בתקופה רגישה ומתוחה, מצופה מהמשטרה שאמונה על הסדר הציבורי לנהוג באחריות ובשיקול דעת, ולהימנע מצעדים פופוליסטיים שיוצרים עימותים מיותרים. לא מדובר בציבור שמהווה סכנה לשלום הציבור. את הנחישות והאכיפה מוטב שתפנה המשטרה כנגד הפשיעה הגואה בחודשים האחרונים.

"אני קורא לראש הממשלה להתערב מיד ולהורות לאלתר על הפסקת המעצרים הללו".

המחאה הסוערת מחוץ לתחנת המשטרה ( צילום: דוד מילר )

