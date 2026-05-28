כיכר השבת
גל מעצרים נרחב

הראשון לציון לתלמידי הישיבות: "לא לפחד מהיועמ"שית והמפכ"ל, אתם שומרי משמרת הקודש" | צפו

על רקע גל מעצר תלמידי הישיבות והעברתם לכלא הצבאי, הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף בשיחת חיזוק לתלמידי ישיבות: "כל כלי יוצר עליך לא יצלח" • קבע בנחרצות: "לא לפחד מאנשים שנוסעים בשבת ואוכלי נבלות", והדגיש: "אתם שומרי משמרת הקודש" (ארץ)

דברי הראשון לציון | צפו
הראשון לציון הגאון רבי מסר שיחת חיזוק לתלמידי הישיבות והאברכים הצעירים, בה קרא להם שלא לפחד מגורמי האכיפה השונים הפועלים נגד עולם התורה.

במהלך כנס 'כתר של תורה' של קונגרס יהודי בוכרה, מול אלפי אברכים ו, פנה הראש"ל והתבטא: "'כל כלי יוצר עליך לא יצלח', לא לפחד מהיועצת המשפטית ומהמפכ"ל, כל האנשים שנוסעים בשבת ואוכלי נבלות, לא לפחד מהם".

הוסיף והפנה מסר מחזק לבני הישיבות: "אתם שומרי משמרת הקודש, אשריכם ואשרי חלקכם".

דברי החיזוק של הראש"ל מגיעים על רקע גל מעצרים חסר תקדים של תלמידי ישיבות בימים האחרונים, כאשר מעבירה בחורי ישיבה למשטרה הצבאית במסגרת מדיניות חדשה של המפכ"ל דני לוי.

כזכור, בשנה שעברה הורה הראש"ל לתלמידי הישיבות לקרוע ולזרוק את צווי הגיוס שצה"ל שולח להם. "אני אמרתי שאם יגיע צו גיוס - לקרוע את זה, יש לכם אסלה בבית? אין בית בלי 'בית כסא', תקרעו את זה, תזרקו בתוך האסלה ותורידו את המים. שום דבר, לא להתחשב", אמר אז הראש"ל בהוראה מפורשת.

דברי החיזוק של הראשון לציון מגיעים לאחר שנה וחצי של אזהרות חוזרות ונשנות מצדו בנוגע ל ולהתנהלות הממשלה. הגר"י יוסף הזהיר שוב ושוב כי ראש הממשלה בנימין נתניהו לא יעביר את חוק הגיוס, בניגוד להבטחות שניתנו לפוליטיקאים החרדים.

"גזירת הגיוס זו גזירה שכואבת לכולנו, אם היינו הולכים עם השמאל, הרבה יותר טוב היה", אמר הראש"ל לפני כשנה בשיעורו השבועי. "אם מרן האבא היה חי איתנו לא היה נותן לדבר הזה לקרות. לפני הקמת הממשלה, לפני העברת התקציב הראשון – היה דורש להעביר את חוק הגיוס".

