הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף מסר שיחת חיזוק לתלמידי הישיבות והאברכים הצעירים, בה קרא להם שלא לפחד מגורמי האכיפה השונים הפועלים נגד עולם התורה.

במהלך כנס 'כתר של תורה' של קונגרס יהודי בוכרה, מול אלפי אברכים ותלמידי ישיבות, פנה הראש"ל והתבטא: "'כל כלי יוצר עליך לא יצלח', לא לפחד מהיועצת המשפטית ומהמפכ"ל, כל האנשים שנוסעים בשבת ואוכלי נבלות, לא לפחד מהם".

הראשון לציון הוסיף והפנה מסר מחזק לבני הישיבות: "אתם שומרי משמרת הקודש, אשריכם ואשרי חלקכם".

דברי החיזוק של הראש"ל מגיעים על רקע גל מעצרים חסר תקדים של תלמידי ישיבות בימים האחרונים, כאשר המשטרה מעבירה בחורי ישיבה למשטרה הצבאית במסגרת מדיניות חדשה של המפכ"ל דני לוי.

כזכור, בשנה שעברה הורה הראש"ל לתלמידי הישיבות לקרוע ולזרוק את צווי הגיוס שצה"ל שולח להם. "אני אמרתי שאם יגיע צו גיוס - לקרוע את זה, יש לכם אסלה בבית? אין בית בלי 'בית כסא', תקרעו את זה, תזרקו בתוך האסלה ותורידו את המים. שום דבר, לא להתחשב", אמר אז הראש"ל בהוראה מפורשת.

דברי החיזוק של הראשון לציון מגיעים לאחר שנה וחצי של אזהרות חוזרות ונשנות מצדו בנוגע לחוק הגיוס ולהתנהלות הממשלה. הגר"י יוסף הזהיר שוב ושוב כי ראש הממשלה בנימין נתניהו לא יעביר את חוק הגיוס, בניגוד להבטחות שניתנו לפוליטיקאים החרדים.

"גזירת הגיוס זו גזירה שכואבת לכולנו, אם היינו הולכים עם השמאל, הרבה יותר טוב היה", אמר הראש"ל לפני כשנה בשיעורו השבועי. "אם מרן האבא היה חי איתנו לא היה נותן לדבר הזה לקרות. לפני הקמת הממשלה, לפני העברת התקציב הראשון – היה דורש להעביר את חוק הגיוס".