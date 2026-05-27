המפכ"ל שוקל: בן ישיבה מחויב גיוס שיגיע להתלונן - לא ייעצר

לאחר הביקורת הנוקבת בציבור החרדי נגד התנהלות המשטרה בתקופה האחרונה כלפי חייבי גיוס חרדים, ובפרט לאור החלטת חברי הכנסת החרדים להפסיק כל שיתוף פעולה עם הארגון, הערב ניכרים ניצני התקפלות ראשונים של המפכ"ל.

בהודעה מפייסת שפרסמה הערב (רביעי) המשטרה ניכר הרצון לשמור על קשר חיובי עם החברה החרדית.

לפי ההודעה הרשמית, המפכ"ל קיים הערכת מצב בסוגיית שיתופי הפעולה עם המגזר החרדי, להלן עיקרי הנחיותיו:

המסמך המלא

1. "בראשית הדברים, משימת הטיפול בעריקים נתונה לצה"ל, באמצעות המשטרה הצבאית, אשר קובעת את יעדי המעצרים ואחראית על החזקתם ושיפוטם ואילו המשטרה מגישה את הסיוע, כפי שמסייעת לגופי האכיפה האחרים."

המשמעות המיידית היא כי המשטרה לא תיזום פעולות נגד חייבי גיוס חרדים, לאור העובדה כי מטלה זו מוטלת קודם כל על צה"ל - לשם כך הוא מחזיק בשוטרים צבאיים.

עוד נכתב:

2. "המשטרה פועלת עם המגזר החרדי לשיתופי פעולה מזה שנים רבות.

3. מתקיים שיח שוטף והידברות באמצעות מפקדים בכל הדרגים, בשגרה ובחריגים, כמו כן מתקיים שיח בין רב המשטרה והרבנים במחוזות, במג"ב ובאגפים לבין רבנים מהמגזר החרדי.

4. המשטרה פעלה להנגשת שירותי המשטרה למגזר החרדי וממשיכה לפעול להתאמת תחנות המשטרה למגזר.

5. המפכ"ל הנחה את רב המשטרה לקיים מפגשים תכופים עם רבני המגזר החרדי, מכלל הפלגים.

6. המפכ"ל יקיים בהקדם מפגש עם ראשי הרשויות החרדיות.

7. המפכ"ל הנחה את הסמפכ"ל להוביל צוות יחד עם רב המשטרה לחיזוק הקשר ושיתופי הפעולה עם המגזר החרדי."

בסעיף האחרון, נראה כי המשטרה מנסה לפתור בעיה חמורה בה נתקלו בני הישיבות מאז פסיקת בג"ץ, כאשר קורבנות עבירה חייבי גיוס נמנעו מלגשת לתחנת המשטרה להגשת תלונה שמא ייעצרו.

לפי ההודעה, "המפכ"ל הנחה לבחון את סוגיית עיכוב מתלוננים שהגיעו לתחנות המשטרה, לצורך הגשת תלונה, על מנת לאפשר לציבור החרדי להגיע לתחנות המשטרה, לחשוף עבירות ולקבל שירותי משטרה ראויים".