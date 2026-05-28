"אינו מתקבל על הדעת"

סמוטריץ' בדרישה חריפה ליבואנים: "הורידו מחירים מיד - השקל התחזק ב-24%"

סמוטריץ' שיגר מכתב נחרץ לראשי איגודי העסקים ודרש הורדת מחירים מיידית • השקל התחזק ב-24% מול הדולר מנובמבר 2024 | 'לא ייתכן שתדרשו סיוע במשבר ותמנעו רווחה מהאזרחים' (כלכלה בארץ)

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' שיגר היום (חמישי) מכתב נחרץ לראשי המגזר העסקי בישראל, ובו דרישה חריפה להוריד מחירים באופן מיידי לאור התחזקות השקל המשמעתית מול מטבעות החוץ. השר הבהיר כי התחזקות השקל חייבת להגיע לכיסו של הצרכן הישראלי, ולא רק לרווחי העסקים.

במכתב שהופנה ליו"ר נשיאות המגזר העסקי דובי אמיתי, נשיא התאחדות התעשיינים אברהם נובוגרוצקי, נשיא איגוד לשכות המסחר שחר תורג'מן ונשיא להב רועי כהן, הציג סמוטריץ' נתונים מפורטים המצביעים על פער משמעתי בין ירידת עלויות הייבוא לבין המחירים לצרכן.

התחזקות של 24% שלא הגיעה לצרכן

על פי הנתונים שהציג שר האוצר, השקל התחזק ביותר מ-24% מול הדולר מאז נובמבר 2024, כמעט 20% בשנה האחרונה, וכ-11% מתחילת שנת 2026. התחזקות זו אמורה הייתה להוביל להוזלה משמעתית במחירי המוצרים המיובאים, אך בפועל הציבור אינו חש בכך.

"באופן שאינו מתקבל על הדעת, הציבור הישראלי לא נהנה באופן מספק והגון מהוזלה זו", כתב סמוטריץ' במכתבו. "בעוד שעלויות הייבוא של העסקים ירדו באופן חד, המחירים לצרכן נותרו ברמתם הגבוהה או ירדו באופן מינורי מאוד. פער זה מתורגם לגידול ברווחיות על גבו של האזרח, ללא כל הצדקה כלכלית".

"לא ייתכן שתדרשו סיוע במשבר ותמנעו רווחה מהאזרחים"

שר האוצר הדגיש את הציפייה לאחריות חברתית מצד המגזר העסקי. "לא ייתכן שתפנו לממשלה בדרישה לחבילות סיוע בעתות משבר, אך כשישנה רווחה כלכלית בשווקים, תמנעו אותה מאזרחי ישראל", כתב סמוטריץ'. "האחריות עליה אתם מצהירים חייבת לבוא לידי ביטוי במחיר על המדף".

במכתב, דרש שר האוצר מראשי המגזר העסקי לכנס עוד היום את היבואנים והעסקים באיגודיהם ולהביא להורדת מחירים מיידית. סמוטריץ' הבהיר כי הוא עוקב מקרוב אחר רמת המחירים ומצפה לראות שינוי במגמה באופן מיידי.

יצוין כי בשנה האחרונה, הדולר איבד יותר מ-18% מערכו מול השקל, כאשר מתחילת השנה הנוכחית הירידה עומדת על כ-6%. התחזקות השקל משפיעה ישירות על עלויות הייבוא, אך כפי שמציין שר האוצר, ההוזלה אינה מגיעה באופן מלא לצרכן הסופי.

סמוטריץ' פרלמנטר מעולה שבמעולים. בא לעבוד
שלומק'ה
מצויין סמוטריץ באמת שאפו לך אבל איפה היית עד היום? עכשיו התעוררת? האזרחים נחנקו מזמן מהמחירים
יחיאל
תורידו ארנונה ומיסים נרגיש את זה מיד בכיסים.
הצעה
השר חושב שהמחירים נשארו רמו שהיו, ואפילו ירדו מעט? מה פתאום,. המחירים רק עלו, כולל המיובאים. ולמה רק עכשיו?
נעמי
סמוטריץ' מדהים כמה אכפת לך מאיתנו כל פעם שיש בחירות המדינה עשירה העם עני תפחית מיסים לעניים ולא לעשירים והכל יראה אחרת - עמך ישראל מעולם לא עניין אותך רק הקליקה שלך מול עינייך
נועם
epקפה טסטרצויס עלה ב15% ולא ירד בשקל . מחיר הקפה העולמי ירד . שער דולר שקל ירד .. והחזירות ממשיכה !!
שיע
רק הציבור יכול להוריד מחיר למשל מכוניות אל תירנו מכונית 4 חודשים כל הרכבים ירדו ב 25 אחוז תנסו אותי ותרוויחו
יהודה

