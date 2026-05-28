שר האוצר בצלאל סמוטריץ' שיגר היום (חמישי) מכתב נחרץ לראשי המגזר העסקי בישראל, ובו דרישה חריפה להוריד מחירים באופן מיידי לאור התחזקות השקל המשמעתית מול מטבעות החוץ. השר הבהיר כי התחזקות השקל חייבת להגיע לכיסו של הצרכן הישראלי, ולא רק לרווחי העסקים.

במכתב שהופנה ליו"ר נשיאות המגזר העסקי דובי אמיתי, נשיא התאחדות התעשיינים אברהם נובוגרוצקי, נשיא איגוד לשכות המסחר שחר תורג'מן ונשיא להב רועי כהן, הציג סמוטריץ' נתונים מפורטים המצביעים על פער משמעתי בין ירידת עלויות הייבוא לבין המחירים לצרכן. התחזקות של 24% שלא הגיעה לצרכן על פי הנתונים שהציג שר האוצר, השקל התחזק ביותר מ-24% מול הדולר מאז נובמבר 2024, כמעט 20% בשנה האחרונה, וכ-11% מתחילת שנת 2026. התחזקות זו אמורה הייתה להוביל להוזלה משמעתית במחירי המוצרים המיובאים, אך בפועל הציבור אינו חש בכך. "באופן שאינו מתקבל על הדעת, הציבור הישראלי לא נהנה באופן מספק והגון מהוזלה זו", כתב סמוטריץ' במכתבו. "בעוד שעלויות הייבוא של העסקים ירדו באופן חד, המחירים לצרכן נותרו ברמתם הגבוהה או ירדו באופן מינורי מאוד. פער זה מתורגם לגידול ברווחיות על גבו של האזרח, ללא כל הצדקה כלכלית".

"לא ייתכן שתדרשו סיוע במשבר ותמנעו רווחה מהאזרחים"

שר האוצר הדגיש את הציפייה לאחריות חברתית מצד המגזר העסקי. "לא ייתכן שתפנו לממשלה בדרישה לחבילות סיוע בעתות משבר, אך כשישנה רווחה כלכלית בשווקים, תמנעו אותה מאזרחי ישראל", כתב סמוטריץ'. "האחריות עליה אתם מצהירים חייבת לבוא לידי ביטוי במחיר על המדף".

במכתב, דרש שר האוצר מראשי המגזר העסקי לכנס עוד היום את היבואנים והעסקים באיגודיהם ולהביא להורדת מחירים מיידית. סמוטריץ' הבהיר כי הוא עוקב מקרוב אחר רמת המחירים ומצפה לראות שינוי במגמה באופן מיידי.

יצוין כי בשנה האחרונה, הדולר איבד יותר מ-18% מערכו מול השקל, כאשר מתחילת השנה הנוכחית הירידה עומדת על כ-6%. התחזקות השקל משפיעה ישירות על עלויות הייבוא, אך כפי שמציין שר האוצר, ההוזלה אינה מגיעה באופן מלא לצרכן הסופי.