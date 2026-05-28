סערת גזירת הגיוס והמעצרים עולה שלב: דריכות עצומה נרשמת משעות הבוקר (חמישי) בקרב כוחות הביטחון ובציבור החרדי כולו, לקראת השעה 17:00 אחר הצהריים, אז צפויות לפרוץ במקביל מספר הפגנות ענק ברחבי הארץ.

ההפגנות, שיוצאות לפועל בהוראתו של הגאון רבי צבי פרידמן ובגיבוי רבני הפלג, מגיעות במחאה חריפה על מעצרם של כמה בני ישיבות בימים האחרונים בכלא הצבאי בגין אי התייצבות. על פי התכנון, צפויה להתקיים הפגנת ענק באזור המרכז, לצד הפגנה גדולה במיקום מרכזי נוסף. במקביל, מתוכננת הפגנה אדירה של בני התורה הספרדים בירושלים.

במשטרה ובאגפי המודיעין מודים בחשש כי הם פשוט לא יודעים היכן להתמקם. שיטות הפעולה של אנשי ה'פלג' מצליחות פעם אחר פעם להותיר את כוחות הביטחון חסרי אונים ומופתעים לחלוטין, כשהם שומרים על מיקומי החסימות בסוד גמור בין מאות בני אדם עד לרגע הפקודה.

רק לפני מספר שבועות, בעוד מאות שוטרים נערכו בכוחות מתוגברים באזור כביש 4, הם קיבלו את ההפגנה בהפתעה מוחלטת דווקא בכניסה לירושלים. במקרה דרמטי אחר, הצליחו מאות מפגינים להגיע בחשאיות עד לעיר אשקלון, שם קיימו הפגנה סוערת מול ביתו של קצין משטרה צבאית ראשי (קמצ"ר), תא"ל יובל יאמין, ואף ניסו לפרוץ לחצר הבית בימים שלאחר מכן.

גורמים המעורבים בנושא אומרים היום בציניות ובחצי חיוך, כי אולי הגיע הזמן שבמערכת הביטחון ישנו דיסקט: במקום להשקיע משאבים אדירים, בילוש וטכנולוגיות ריגול מתוחכמות במדינות אויב רחוקות, כדאי שהמודיעין יתחיל לעקוב מבעוד מועד אחר המבצעים הנועזים של אנשי הפלג, שמצליחים להערים על המערכת שוב ושוב.

מערכת 'כיכר השבת' תמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות, המיקומים המדויקים ומוקדי החסימות, ותעדכן את הגולשים בכל דיווח מהשטח.