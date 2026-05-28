כיכר השבת
שבוע דרמטי במערכת הפוליטית

הכנסת לא פוזרה וחברי הכנסת עסוקים בלרמות את הציבור החרדי ודרמת המעצרים | אולפן ליל שישי

פאנל מורחב באולפן ליל שישי דן בעובדה שלמרות הוראת גדולי ישראל חוק פיזור הכנסת הוקפא ועדיין לא אושר ובמקביל הקואליציה קידמה את חוק המעונות שככל הנראה החרדים לא ייראו ממנו שקל | וגם: דרמת המעצרים והקרב עם המשטרה, הקלטות יאיר גולן והאם החרדים בדרך לממשלה בראשות איזנקוט| מסכמים שבוע בפאנל מיוחד בהשתתפות חנני ברייטקופף, אבי וידרמן, הרב אברהם ובר ואבי גרינצייג | צפו (אולפן ליל שישי)

חנני ברייטקופף מעורכי 'כיכר השבת', אבי וידרמן ראש מכון הסקרים 'סופר דאטה', הרב אברהם ובר מ'דגל התורה' ואיש התקשורת אבי גרינצייג התכנסו השבוע באולפן 'ליל שישי' בהגשת לסיכום שבוע דרמטי במיוחד במערכת הפוליטית.

בין הנושאים המרכזיים שעלו בפאנל: השתיקה המוזרה של הסיעות החרדיות מול ראש הממשלה בנימין נתניהו למרות ההצהרות הדרמטיות, סערת מעצר תלמידי הישיבות והודעת ח"כ משה גפני על ניתוק הקשר עם המשטרה, חוק המעונות שעבר בקריאה טרומית והשאלה האם מדובר בחוק אמיתי או פייק, והאפשרות לשיתוף פעולה עם גדי איזנקוט ביום שאחרי הבחירות.

השתיקה המוזרה: למה החרדים לא מקדמים את חוק הפיזור?

חברי הפאנל עסקו תחילה בעובדה המוזרה שלמעלה משבוע חלף מאז חוק פיזור הכנסת אושר בקריאה טרומית, אך הקואליציה לא קידמה את החוק בשתיקת הסיעות החרדיות. השאלה המרכזית שעלתה: האם למרות ההצהרות הדרמטיות של 'יהדות התורה', מאחורי הקלעים הם ממשיכים לשתף פעולה עם ראש הממשלה?

כזכור, לפני שבוע הודיעה 'דגל התורה' על החלטה דרמטית לפזר את הכנסת בעקבות אי העברת חוק הגיוס, אך מאז לא נעשה דבר. הפער בין ההצהרות הציבוריות למציאות מעלה שאלות לגבי אמיתות המשבר.

סערת המעצרים: גפני מנתק קשר עם המשטרה

בהמשך התייחסו חברי הפאנל לסערת מעצר תלמידי הישיבות וההצטרפות של משטרת ישראל לגל המעצרים. המדיניות החדשה של מפכ"ל המשטרה דני לוי, לפיה שוטרים מעכבים ומוסרים אותם למשטרה הצבאית, הובילה להודעה דרמטית של ח"כ משה גפני על ניתוק כל קשר עם המשטרה.

לאחר מכן דנו חברי הפאנל בחוק המעונות של ח"כ ישראל אייכלר שעבר בקריאה טרומית. השאלה המרכזית: האם מדובר בחוק שיסייע לאברכים הצעירים או בחוק פייק שרק יגביר את ההסתה נגד הציבור החרדי?

האם החרדים בדרך לממשלה עם השמאל?

בסיום דנו חברי הפאנל בשאלה האם יו"ר 'ישר' גדי איזנקוט הוא אכן אופציה מבחינת הסיעות החרדיות לשיתוף פעולה ביום שאחרי הבחירות. הנושא עלה בעקבות הקלטות של יאיר גולן שחשף שיצביע בעד ממשלה עם הסיעות החרדיות.

השאלה מעוררת דיון סוער בציבור החרדי, במיוחד לאור העמדות הקיצוניות של מנהיגי האופוזיציה כלפי הציבור החרדי. כפי שדיווחנו השבוע, נפתלי בנט, יאיר לפיד ויאיר גולן מחריפים את המתקפה על החרדים בנושא הגיוס.

