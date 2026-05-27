כך נעלו מאות חסידי סאטמר בבני ברק את ימי חג השבועות | צפו

בהתרגשות עצומה קידמו בחורי החמד של ישיבה קטנה דחסידי פינסק קרלין בביתר עילית את פני מורם ורבם האדמו"ר אשר הופיע לביקור פתע מוחלט ללא כל הכנה מוקדמת | הרבי נעמד ליד הסטנדר במשך כחצי שעה ושקע בלימוד, התפלל עם הבחורים מנחה ונשא דברי חיזוק נרגשים על ההתמדה | צפו בתיעוד מהביקור המרגש (עולם הישיבות - חסידים)
השבוע הגיע הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף לביקור אצל האדמו"ר מקרעטשניף קרית גת | האדמו"ר קידמו ברוב כבוד, ובשיחת קודש הרחיבו אודות הידידות שהייתה בין אביו האדמו"ר בעל ה'נועם ישראל', למרן הגאון הרב עובדיה יוסף זי"ע | כמו כן שוחחו בעניינים העומדים על הפרק בעיר | בסיום הביקור בירכו זה את זה לרוב והאדמו"ר ליווהו עד לרכבו ונפרדו לשלום (חסידים)
כחום היום, יצא היום האדמו"ר משבט הלוי, כשהוא מלווה בראש קבוצה נבחרת של תלמידיו וחסידיו, למעמד המסורתי של קצירת חיטים לצורך אפיית מצות מצווה לחג הפסח תשפ"ז הבא עלינו לטובה | המעמד המרומם, רווי ההתרגשות וההכנה הרוחנית, נערך בשדות החיטה, שם האדמו"ר עמל בעצמו וקצר את החיטים בהידור רב תחת השמש הקופחת (חסידים)
בשורה משמחת לאלפי חסידי ואוהדי קהילת "פני מנחם", בראשות ראש הישיבה הגה"צ רבי שאול אלתר. ועדת ההקצאות בעיריית ירושלים אישרה סופית שתי הקצאות ענק לקהילה ברחוב ירמיהו ובמתחם המיתולוגי ברוממה | חשיפת המו"מ החשאי שנמשך חצי שנה בין חסידות באיאן לקהילה – והדיל ההיסטורי של רכישת ביהמ"ד במלכי ישראל שהתפוצץ ברגע האחרון בשל לחצים פנימיים | כל הפרטים (חסידים)
לאחר שעות של תפילות ודאגה בחצר החסידית הגדולה בעולם, בישר בנו של האדמו"ר מגור, הרה"צ רבי נחמיה אלתר, כי ההליך הרפואי בעיניו של הרבי הסתיים בשלום | הרבי ישהה לימי מנוחה בוילה שנשכרה במיוחד בהרצליה | כל הפרטים (חסידים)
דרמה חסרת תקדים בירושלים: בפעם השנייה, יעתיק האדמו"ר מתולדות אברהם יצחק את שמחת נישואי נכדתו להיכל הענק של חסידות קרלין סטולין בגבעת זאב | הקיצוניים שניהלו מלחמת חורמה פתחו במסע איומים מבוהל, ניסו לפרוץ למעון האדמו"ר, וכשלא צלחה ידם, הציפו הבוקר את העיר במודעות פשקווילים שקריות | החסידים מבהירים, "בחסידות אחרת הם היו מפונים באמבולנס" | חשיפה מטלטלת (חסידים)
סערת השיחה המפתיעה של האדמו"ר מאמשינוב בנושא 'הר הבית' הגיעה לשטח: זינוק של 20% במספר העולים ויותר מעשרה חרדים שנכנסו למסלול הקצר - שזכה לכינוי החדש | מדוע ציוץ התגובה "הרשמי" ברשת שניסה לייצר "הכחשה" בשם האדמו"ר, חשף לחצים פנימיים וחוסר הבנה בניהול חצרות חסידיות? (חסידים)
מתוך רגשי קודש נעלים קיים השבוע האדמו"ר מצאנז קלויזנבורג מצוות שילוח הקן באישון ליל, בסמוך להיכל ישיבתו הרמה במרכז בורו פארק | לאחר קיום המצווה, ערך הרבי טיש לחיים, במהלכו זימרו החסידים 'כי אורך ימים', והרבי הרחיב בדברות קודש מתוך התרגשות ועורר רחמי שמים מרובים, כפי המובא בזוהר הקדוש על עת רחמים ורצון נעלה זו (חסידים)
במעמד מרומם בערב חג השבועות בשכונת נווה אחיעזר בבני ברק, חגגו המונים את הכנסת ספר התורה להיכל בית המדרש חב"ד בשכונה | רבנים, שלוחים ואישי ציבור מכל העדות עלו בזה אחר זה לכתיבת האותיות בבית השליח הרב מנחם מענדל קסטל | סיקור ותיעוד (חסידים)
חג השבועות בחצר הקודש צאנז ז'מיגראד נחגג בהתרוממות הנפש, כאשר החסידים מציינים את ימי האורה לקראת שמחת הנישואין ההיסטורית בשבועות הקרובים: חתונת בנש"ק החתן הרב שלמה שמחה הלברשטאם, בנו האחרון של האדמו"ר בעל ה'ביכורי חיים' זצ"ל, אשר ישא למזל טוב את בת הגה"ח רבי שמעון קניג מקרית צאנז נתניה (חסידים)
התעלות עצומה נרשמה בטיש נעילת החג בצל האדמו"ר מקראלי במרכז החסידות בווילאמסבורג | בעת עריכת הבדלה השתמש הרבי בבדי הדסים שעיטרו את היכל בית המדרש במהלך החג. לאחר מכן, נרשמו רגעים מרגשים של ברכה כאשר האדמו"ר מרח משיירי יין ההבדלה על מצחם של פרחי החסידים, שעברו במשך זמן רב להתברך בכל הברכות (חסידים)
מעמד נעילת חג השבועות נערך בהתעלות עצומה בצל האדמו"ר מצאנז זוועהיל, במרכז החסידות ביוניאן סיטי שבניו ג'רזי | בתום השולחן הטהור, עברו החסידים במשך זמן רב להתברך לקראת הימים הבאים, כאשר האדמו"ר עומד סמוך למקומו המפואר, שקושט בפרחים וציצים נאים כמסורת החג (חסידים)
התעלות עצומה נרשמו בטיש נעילת החג אצל זקן אדמו"רי בורו פארק, האדמו"ר ממונקאטש | במהלך הטיש עורר האדמו"ר את החסידים להיות כלים הראויים לקבלת השפעותיה של החג המרומם | בסיום עריכת השולחן הטהור, לאחר ריקוד מרומם, עברו מאות החסיידם לקבלת 'כוס של ברכה', מידיו של הרבי שהאציל על כל אחד מברכות קודשו לרוב (חסידים)
חג שבועות מרומם עבר על חסידי פינסק קרלין בצל האדמו"ר. ההכנה החלה בעלייה לציון שמעון הצדיק ובמעמד הספירה האחרונה, לצד מראות קודש של הרבי הלומד במקומו המקושט בציצים ופרחים בערב החג | בטיש נעילת החג שולב גם שמחת ה'פארשפיל' לנכד האדמו"ר | לאחר הבדלה יצא האדמו"ר לרחובה של עיר לעריכת קידוש לבנה מתוך תחושת התעלות עילאית (חסידים)
דרמה היסטורית בפולין: שבועיים בלבד לאחר מסע התפילה המרגש של האדמו"ר מקוזמיר, על מקום ציון זקינו הרה"ק רבי יחזקאל מקוזמיר זי"ע, באמצע מגרש כדורגל בפולין, הודיע ראש העיר קזימירז' דולני על מהלך דרמטי לסיום חילול הקודש, וזאת אחרי שנים של מאבקים משפטיים נגד משחקי הכדורגל ומסיבות הילדים מעל קברי הצדיקים (חסידים)
הגה"צ רבי ישראל יוסף קאהן, בנו הגדול של האדמו"ר מתולדות אהרן וראש רשת הכוללים "באר יוסף", עלה לבתי גדולי ישראל להזמינם לשמחת נישואי בתו | במהלך הביקורים שיתף הרה"צ בהתרגשות את נס הצלתו הפלאי מהתאונה המחרידה שעבר לפני שבועיים בדרכו חזרה מצפת, והודה לה' על החסד הגדול שנעשה עמו (חסידים)
חג מרומם ונעלה עבר על מאות חסידי נדבורנה ירושלים שזכו להסתופף בצל קודשו של מורם ורבם במרכז החסידות בבירה | לקראת החג נחנך היכל לימוד מפואר, ולפני הרבי הוגש קוויטל מיוחד במעמד פתיחת הארון, לצד שלל חידושים מרתקים | סיקור ותיעוד (חסידים)
התרגשות עצומה והתעלות רוחנית אפפו את אלפי חסידי באבוב, שהתכנסו מכל רחבי העולם כדי לחגוג רצף של שלושה ימי התעלות בלתי נשכחים בצל קודשו של האדמו"ר מבאבוב, במרכז העולמי של החסידות בבורו פארק | ימי האורה והשמחה שולבו השנה ברצף של שמחה בבית המלך, ביום השבת נערכה שמחת ה'אופרוף' לנכדו של האדמו"ר, החתן, בנו של הרה"צ רבי דוד הלברשטאם, עב"ג הכלה בת הרב אהרן אסטרייכר, נכדת האדמו"ר מסטריזוב | בנעילת החג נחגגה שמחת הפארשפיל ברוב פאר והדר, וביום ראשון השבוע נחגגה שמחת הנישואין | צפו בתיעוד מסכם (חסידים)
