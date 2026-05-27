לא ניסוי מעבדה: המקום האמיתי שבו הרובוט מתחיל לעבוד

( צילום: צילום מסך מתוך החשבון הרשמי של Boston Dynamics )

חברת הרובוטיקה בוסטון דיינמיקס (Boston Dynamics) חשפה תיעוד רשמי המציג את הדור הבא של הרובוט ההומנואידי שלה, אטלס (Atlas) בגרסתו החשמלית המלאה, כשהוא משתלב באופן אוטונומי לחלוטין בפס ייצור תעשייתי. בניגוד לדגמים ההידראוליים הקודמים של החברה שהתמקדו בהפגנת קיצוניות תנועתית ומסלולי מכשולים במעבדות, הדגם החדש תוכנן מראש עבור סביבות עבודה קשיחות ומציג יכולת הטמעה ישירה ברצפת המפעל.

במהלך הסרטון נראה הרובוט כשהוא מזהה, מרים ומעביר חלקי רכב כבדים בין עמדות המיון, תוך שימוש במערכות ראייה ממוחשבת מתקדמות וחיישני עומק בזמן אמת. היכולת המרכזית המודגמת בתיעוד היא תיקון שגיאות עצמאי: כאשר אחד הרכיבים אינו ממוקם כראוי או חומק מאחיזתו, הרובוט מסתגל באופן מיידי, משנה את זווית הגישה ומשלים את המשימה ללא צורך בהתערבות ידנית של מפעיל אנושי.

המעבר לרובוטים הומנואידיים חשמליים מסמן את שלב המסחור של הענף, שבו חברות הטכנולוגיה הגדולות מתחרות על אספקת כוח אדם רובוטי למפעלי ייצור ולוגיסטיקה הסובלים ממחסור כרוני בידיים עובדות. הגמישות המכנית של הדגם הנוכחי, המאפשרת לו לסובב את מפרקיו ב-360 מעלות ללא מגבלה אנטומית, מעניקה לו יתרון יעילות מובהק על פני פועלים אנושיים בשטחי עבודה מצומצמים.