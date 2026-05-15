בדרך לעימות משפטי? הברית בין אפל ל־ChatGPT מתערערת

שיתוף הפעולה שנחשב עד לאחרונה לאחד המהלכים המשמעותיים ביותר בתחום הבינה המלאכותית הצרכנית, עומד כעת בפני משבר עמוק. לפי דיווח בבלומברג, OpenAI בוחנת צעדים משפטיים נגד אפל, בטענה כי לא קיבלה את התמורה שציפתה לה מההסכם בין הצדדים.

השותפות, שהוכרזה בכנס המפתחים WWDC בשנת 2024, נועדה לשלב את ChatGPT כחלק מרכזי ממערך ה־Apple Intelligence במכשירי אייפון, אייפד ומק. עבור אפל, מדובר היה בקיצור דרך אסטרטגי לתחום שבו פיגרה אחרי מתחרותיה; עבור OpenAI - הזדמנות לחשיפה למאות מיליוני משתמשים ברחבי העולם.

אלא שמאז, מפת הכוחות השתנתה. בתחילת 2026 חתמה אפל על הסכם רחב היקף עם גוגל, במסגרתו ישולבו מודלי Gemini בתשתית Siri המחודשת ובמודלי הבינה של החברה. לפי הדיווחים, ההסכם מוערך בכמיליארד דולר בשנה, ומהווה צעד שמציב את גוגל כשחקן המרכזי במערך ה־AI של אפל - תוך דחיקת OpenAI לתפקיד משני בלבד.

כיום, ChatGPT משמש בעיקר כמענה אופציונלי לשאילתות מורכבות, ולא כבסיס הטכנולוגי המרכזי כפי שתוכנן בתחילה. גורמים המעורים בפרטים מציינים כי צוות המשפטנים של OpenAI כבר בוחן אפשרות לשליחת הודעת הפרה רשמית לאפל, צעד שעשוי להוביל להליך משפטי אם לא יושג פתרון.

לצד זאת, גם החלטות אסטרטגיות מצד OpenAI תרמו למתיחות. החברה ויתרה על האפשרות להפוך לספקית המודל המרכזי של Siri החדשה, בין היתר בעקבות רכישת סטארטאפ החומרה של המעצב ג’וני אייב בסכום של 6.5 מיליארד דולר - מהלך שממצב אותה כמתחרה פוטנציאלית לאפל בשוק המכשירים.

המשבר בין החברות מצטרף לשורה של עימותים משפטיים סביבן. באוגוסט 2025 הגישו xAI וחברת X של אילון מאסק תביעה בטענה להפרת חוקי תחרות, ואילו בימים אלה מתקרב לסיומו משפט נוסף הנוגע למבנה העסקי של OpenAI. במקביל, אפל עצמה נאלצה לאחרונה לשלם כ־250 מיליון דולר במסגרת פשרה על טענות להטעיית צרכנים בנוגע ליכולות הבינה המלאכותית שלה.

למרות המתיחות, נכון לעכשיו שירותי ChatGPT עדיין זמינים במכשירי אפל כחלק מ־Apple Intelligence. עם זאת, החרפת הסכסוך עלולה להשפיע על עתיד השילוב בין החברות - ולסמן נקודת מפנה נוספת במירוץ הגלובלי לשליטה בתחום הבינה המלאכותית.