עיראק מתחמשת: רכישת ענק של סוללות טילים מתקדמות

עיראק החלה במהלך מקיף לבנייה מחדש של מערך ההגנה האווירית שלה, במסגרת תפיסה מתקדמת של ארכיטקטורה רב-שכבתית המשלבת מערכות ממדינות שונות. על פי דיווחים רשמיים של מערכות הביטחון באזור, בגדד מתכננת לרכוש שמונה סוללות טילים מתקדמות מדגם Cheongung-2 מדרום קוריאה, לצד עסקה משמעותית לרכישת כטב"מים ומערכות ייעודיות נגד כטב"מים מתוצרת התעשייה הצבאית הטורקית.

המהלך הדרמטי משקף שינוי תפיסתי עמוק במדיניות הריבונית של עיראק, שנועדה להעניק למדינה יכולת הגנה עצמאית על המרחב האווירי שלה לראשונה בהיקף כזה מאז נפילת משטר סדאם חוסיין בשנת 2003. התוכנית מתמקדת בהגנה על הבירה בגדד ועל נכסים אסטרטגיים מפני איומים מודרניים מגוונים: טילים בליסטיים, טילי שיוט, כלי טיס בלתי מאוישים ומטוסים הטסים בגובה נמוך.

השכבה העליונה: המגן הדרום-קוריאני

העוגן המרכזי של מערך ההגנה החדש הוא המערכת הדרום-קוריאנית Cheongung-2, הנחשבת לטיל יירוט מתקדם לטווח בינוני. המערכת מצויידת במכ"ם AESA עוצמתי ובמשגר אנכי בעל שמונה תאים, המסוגל לשאת עד 32 טילים מוכנים לשיגור בכל סוללה. היכולת המבצעית של המערכת מותאמת במיוחד ליירוט איומים מהירים ובעלי חתימת מכ"ם נמוכה, והיא מעניקה לצבא עיראק יכולת התמודדות עם טילים בליסטיים – יכולת שעד כה לא הייתה ברשותו באופן מבצעי ומשמעותי. בעיראק רואים חשיבות עליונה בהצבת מטריה אווירית מעל אזורים רגישים, בהם מאגרי דלק ומתקני נפט, שכונות דיפלומטיות, בסיסים צבאיים, וכן הערים האסטרטגיות אירביל, קירקוק, בסרה ונתיבי הגישה המערביים למדינה. המערכות מדרום קוריאה ישמשו כשכבת ההגנה העליונה בטווח בינוני עד ארוך, בעוד שהאמצעים הטורקיים יספקו מענה טקטי לאיומים זולים וניידים יותר.

השכבה התחתונה: התשובה הטורקית לנחיל הכטב"מים

כדי להתמודד עם האיום הבוער ביותר בשדה הקרב המודרני – כטב"מים ומל"טים מתאבדים רבים, זולים ונמיכי טוס – בחרה בגדד בפתרון הטורקי ממשפחת KORKUT של חברת ASELSAN. מערכת נ"מ ניידת זו מבוססת על תותח 25 מ"מ בעל קצב אש מטורף של 6,000 כדורים בדקה, המיועד להשמדת מטרות בטווח של עד 1,200 מטרים.

לצד היכולת הקינטית, המערכת הטורקית חמושה בחליפת חיישנים מתקדמת: מכ"ם ייעודי, כוונת אלקטרו-אופטית, מצלמה תרמית, מד טווח לייזר, ואמצעי לוחמה אלקטרונית ליצירת שיבוש ונטרול איומים בשכבה הלא-קינטית. השילוב הסינרגטי בין סיאול לאנקרה מבטא את שאיפתה של בגדד לבצע מודרניזציה עמוקה, שתצמצם את הפגיעות הריבונית של עיראק ותשנה את מאזן הכוחות האווירי באזור.

רקע אזורי: מתיחות גוברת בגבולות

המהלך העיראקי מגיע על רקע מתיחות ביטחונית מתמשכת באזור. כפי שדיווחנו לאחרונה, סעודיה יירטה שלושה כטב"מים שחדרו לשטחה מכיוון המרחב האווירי של עיראק. בריאד הביעו מחאה רשמית כלפי בגדד, בעקבות שימוש בשטח עיראק כבסיס לשיגור כלי טיס עוינים, וקראו לממשלת עיראק לפעול בנחישות נגד המיליציות הפועלות בתחומה.

המתיחות האזורית מתחדדת על רקע עימותים עם גורמים פרו-איראניים, כאשר דיווחים בינלאומיים מצביעים על תקיפות אוויריות שביצעו כוחות סעודיים נגד עמדות של מיליציות בתוך עיראק. התקיפות כוונו נגד תשתיות ששימשו לשיגור כטב"מים וטילים לעבר מדינות המפרץ, כולל מתקנים המשויכים לארגון כתאא'ב חיזבאללה.

התוכנית העיראקית לבניית מערך הגנה אווירי מתקדם משקפת את ההבנה בבגדד כי ריבונות אמיתית מחייבת יכולת הגנה עצמאית. השילוב בין טכנולוגיה דרום-קוריאנית מתקדמת לבין פתרונות טורקיים טקטיים יוצר מערך רב-שכבתי שנועד להתמודד עם מגוון רחב של איומים אוויריים. עדכונים נוספים בהמשך.