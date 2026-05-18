השלב הבא במלחמה: "נושאות מטוסים" רובוטיות משגעות את רוסיה

חגיגות הכטבמי"ם במלחמת רוסיה אוקראינה - צילום: משרד ההגנה של אוקראינה חגיגות הכטבמי"ם במלחמת רוסיה אוקראינה | צילום: צילום: משרד ההגנה של אוקראינה 10 10 0:00 / 0:58

שדה הקרב הבלתי מאויש עובר בימים אלו שינוי מהותי שמגדיר מחדש את אופן ניהול המערכות הצבאיות המודרניות. אם בעבר נתפסו כטב"מים, רחפנים וכלי שיט רובוטיים כאמצעים חד-משימתיים המיועדים לתצפית, איסוף מודיעין או תקיפה מתאבדת, הרי שכעת מתפתחת תפיסה חדשה ומתוחכמת: כלי בלתי מאויש אחד הופך ל"נושאת מטוסים" זעירה של מערכות בלתי מאוישות נוספות.

על פי פרסומים צבאיים, הרחפנים והכטב"מים של שנת 2026 כבר לא בהכרח ממריאים מהקרקע או פועלים לבדם. הם משוגרים מכלי שיט רובוטיים, מרכבים קרקעיים או מפלטפורמות אוויריות אחרות הנמצאות קרוב יותר לזירת הפעולה. המשמעות היא מעבר חד משימוש בכלים בודדים להפעלת רשתות רובוטיות משולבות: כלי אחד מזהה, כלי שני מקרב, כלי שלישי משגר - והרביעי משמיד.

לוחמים אוקראינים שומרים על יוזמה מול רוסיה ( צילום: מפקד הכוחות המזוינים של אוקראינה )

דרמה בים השחור: יירוט מספינה רובוטית "אני עשיר מספיק כדי לשלם": התיעוד שסיבך את איש העסקים אריה רוזן | 16:06 הדוגמה הבולטת ביותר ליישום הקטלני של הדור החדש מגיעה מגזרת הים השחור. יחידת 412 "Nemesis" האוקראינית רשמה הישג היסטורי כאשר הצליחה ליירט כטב"ם רוסי מדגם "שאהד" באמצעות רחפן מיירט זריז מסוג STING, שפותח על ידי Wild Hornets ושוגר ישירות מסיפונה של ספינה רובוטית בלתי מאוישת. הרוסים משתמשים בכטב"מי השאהד האיראניים לתקיפות עומק, ולעיתים קרובות מנווטים אותם מעל מרחבים ימיים כדי לחמוק ממערכות ההגנה היבשתיות. הפיכת כלי השיט הבלתי מאוישים לפלטפורמות הגנה אווירית ניידות, הנושאות מכ"מים, מערכות תקשורת חסינות ללוחמה אלקטרונית ומכולות שיגור, מאפשרת לאוקראינים להשמיד את האיומים הללו הרחק מהנמלים ומהערים הגדולות. היתרון המרכזי של הגישה החדשה הוא כלכלי: במקום להשתמש בטילי נ"מ יקרים, המערכות הבלתי מאוישות מספקות פתרון זול יחסית שמאפשר יירוט רב-שכבתי. כל ספינה רובוטית יכולה לשאת מספר רחפני יירוט, ולהישאר בים למשך ימים ארוכים תוך שמירה על מעטפת הגנה רציפה.

ניסוי טילים ( צילום: רפאל | חשבון רשמי )

"האלמנה השחורה" ונושאות הרחפנים ביבשה

המגמה לא נעצרת בים, אלא שוברת שורות גם ליבשה. על פי דיווחים מאוקראינה, הכוחים שם מפעילים בהצלחה את ה-Black Widow ("אלמנה שחורה") - רכב קרקעי בלתי מאויש המשמש כספינת אם יבשתית. הרובוט מקרב שישה רחפני FPV אל קו המגע, ובכך חוסך את זמן הסוללה היקר שלהם, שומר על המפעילים האנושיים הרחק מסכנת חיים, ומאפשר שיגור מנקודות קדמיות ומפתיעות.

מנגד, גם ברוסיה מבינים את גודל השעה. על פי פרסומים צבאיים, מרכז התכנון הרוסי Svarog חשף את פיתוחו של ה-Svarog 1.0 - כלי שיט בלתי מאויש בעל טווח של 500 ק"מ, הנשלט באמצעות תקשורת לוויינית ומיועד לשמש בסיס ימי נייד לשיגור נחילי רחפני תקיפה וסיור בעומק שטח האויב.

האמר בשדה הקרב - צילום: חיל המילואים צבא ארה"ב האמר בשדה הקרב | צילום: צילום: חיל המילואים צבא ארה"ב 10 10 0:00 / 0:33

מהפכה תקציבית וטקטית

השורה התחתונה היא מהפכה תקציבית וטקטית בשדה הקרב: מערכות זולות, עצמאיות ומתואמות, מחליפות בהדרגה את משימותיהם של מטוסים, ספינות טילים וכוחות חי"ר מאוישים יקרים. התפיסה החדשה מאפשרת לצבאות להגיע לטווחים ארוכים יותר, לשמור על נוכחות מתמשכת בשטח, ולהפעיל כוח אש משמעותי במחיר שברירי בהשוואה לאמצעים המסורתיים.

באוקראינה, המדע הבדיוני הזה כבר אינו תיאוריה - הוא מתרחש בזמן אמת. הלקחים המופקים משם משפיעים על תפיסות לחימה בכל העולם, כאשר צבאות מובילים משקיעים מיליארדי דולרים בפיתוח יכולות דומות. התוצאה היא שדה קרב שבו הגבול בין פלטפורמת שיגור לנשק עצמו הופך מטושטש יותר ויותר.

כפי שמעידים מומחים צבאיים, המעבר לרשתות רובוטיות משולבות מהווה את אחד השינויים המשמעותיים ביותר בדוקטרינה הצבאית מאז המצאת המטוס. השאלה כבר אינה אם הטכנולוגיה הזו תשנה את פני המלחמה, אלא באיזו מהירות היא תתפשט ומי יצליח לנצל אותה טוב יותר.