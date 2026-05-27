ההצבעה על החוק במליאה

מליאת הכנסת אישרה היום (רביעי) בקריאה טרומית את הצעת חוק קבלת ילד למעון יום והשתתפות המדינה בעלות שכר הלימוד בו, התשפ"ה-2024 של חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי כנסת.

הצעת החוק נועדה לעקוף את ביטול הסבסוד במעונות היום לילדיהם של אברכי הכוללים ומבקשת לקבוע כי הקבלה למעון תביא בחשבון את מצבה של האם בלבד. 44 חברי כנסת תמכו בהצעה, אל מול 37 מתנגדים, והיא תועבר לוועדת הכנסת לקביעת הוועדה שבה תידון ההצעה. יודגש כי בעוד חברי סיעת הציונות הדתית נעדרו מההצבעה, חברי סיעת עוצמה יהודית התייצבו במליאה והצביעו בעד החוק יחד עם הסיעות החרדיות, וסייעו להעביר אותו יחד עם חלק מהקואליציה. ח"כ דן אילוז מ'הליכוד' הצביע נגד החוק. מעמד הכתרה בבית המנהיג: רב ליטאי חדש מונה בשכונה שרובה חסידית חנני ברייטקופף | 13:28 בסיעת 'הליכוד' החליטו לתמוך בחוק אחרי שב'דגל התורה' איימו לתמוך בהקמת ועדת חקירה ממלכתית לטבח השביעי באוקטובר באם לא יהיה רוב ל'חוק המעונות'.

בהצעת החוק מוצע לקבוע כי לשם בחינת סדר הקדימות לקבלה למעון יום ולהשתתפות המדינה בעלות שכר הלימוד בו, יובא בחשבון מצבה התעסוקתי או הלימודי של האם בלבד, ובמשפחות שבראשן הורה עצמאי - של ההורה העצמאי בלבד, ואולם הוראה זו לא תגרע מחישוב רמת ההכנסה לנפש במשפחה לעניין זה.

בדברי ההסבר להצעה נכתב: "זכויות אישה על עבודתה ופרנסתה הן זכויות חוקתיות ראשונות במעלה. דיני העבודה מגנים על זכויותיה לעניין תנאי השכר, תנאי ההעסקה, שעות העבודה, מניעת הפליה ועוד. כדי לאפשר לאישה לממש את פוטנציאל התעסוקה והפרנסה שלה נקבעו זכויות סוציאליות כמו הנחה למעון יום, שהמדינה מסבסדת מכספי משלמי המיסים מכלל המגזרים. זכויות אלה אינן יכולות להיות תלויות באיש אחר זולת האישה.

"ביטול ההנחה במעונות יום ומשפחתונים, לנשים עובדות, בזיקה לבני זוגם שבחרו להקדיש את חייהם ללימוד התורה, סותרת את יסודות כבוד האדם וחירותו וחופש העיסוק. לא יתכן שבמדינת היהודים נמנע מאימהות לצאת לעבוד ולהביא פת-לחם לפי הטף על ידי ביטול ההנחות במעונות היום והמשפחתונים".

יו"ר יהדות התורה חה"כ יצחק גולדקנופף תקף את סמוטריץ' ואמר כי "ההימנעות של בצלאל סמוטריץ' בהצבעה על חוק המעונות חושפת את פרצופו האמיתי. כשיבוא שוב לקושש קולות במגזר החרדי, הציבור יזכור שברגע האמת המשפחות החרדיות עניינו אותו כקליפת השום. מבחינתו, הילדים החרדיים הם עוד כלי במשחק הפוליטי כדי לעבור את אחוז החסימה".

לאחר אישור הצעת החוק, אמר ח"כ ישראל אייכלר כי "חוק המעונות שהצעתי כבר לפני חודשים ארוכים מעגן את זכות האם העובדת בהנחה למעון ילדים בלי קשר למעשי הבעל. ההצבעה של הכנסת בעד החוק היא נקודת אור חשובה בתוך חשכת רדיפת הציבור החרדי כולו. אם השלטון החילוני לא מבין את חשיבות לימוד התורה, לפחות בהיבט הזה הכנסת הבינה שאי-אפשר לגזור על ילדים ואמהות גזירות אנטישמיות בגלל לימוד התורה של אב המשפחה".

ח"כ מאיר פרוש אמר כי "אישור הצעת חוק המעונות שיזם הרב ישראל אייכלר בקריאה טרומית, הוא צעד משמעותי בדרך לתיקון העוול הנורא שנעשה למשפחות לומדי התורה. אני מברך את חברי הקואליציה שהבינו כי בשום מצב לא סביר להעניש ילד קטן כי אבא שלו לומד תורה. אנו דורשים מהממשלה לקדם באופן מיידי את הצעת החוק לאישור סופי.

"בושה שחברי כנסת מהאופוזיציה, לצד בודדים מהקואליציה, בחרו לפגוע כך בילדים קטנים. אני קורא למערכת המשפט להפסיק את הרדיפה נגד פעוטות חסרי ישע. יהדות התורה תמשיך להיאבק בכל הכלים האפשריים להגן על לומדי התורה".

מנגד, במפלגת 'הציונות הדתית' של השר בצלאל סמוטריץ', שסירבו לתמוך בחוק, אמרו כי "סמוטריץ' סירב להפצרות ראש הממשלה ואנשיו לתמוך בחוק המעונות. ברגע שאין חוק גיוס והחרדים לא מוכנים להתגייס, אנחנו לא באירוע. תוך כדי שהחרדים מפלרטטים עם השמאל ומתנגדים לחוק הגיוס - אנחנו לא מוכנים לזה. הציונות הדתית לא תהיה הפראיירית התורנית של החרדים. גם גמרו את הגיוס ועוד דורשים את חוק המעונות? זה מופרך".