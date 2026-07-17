כיכר השבת
באירוע העצמאות

אריק טראמפ נפגש עם הרב מבאקו: "אזרבייג'ן היא ידידתנו, ישראל - בת בריתנו"

בנו של נשיא ארצות הברית שוחח בקונגרס עם הרב הראשי הספרדי של באקו על היחסים בין ישראל לאזרבייג'ן, על המצב בדרום הקווקז ועל יוזמת השלום שמקדם הממשל האמריקני באזור (חדשות)

(צילום: באדיבות הקהילה היהודית באקו)

מפגש יוצא דופן התקיים השבוע בקונגרס האמריקני בין אריק טראמפ, בנו של נשיא דונלד טראמפ, לבין הרב הספרדי הראשי של באקו, הרב זמיר איסייב. במהלך השיחה אמר טראמפ כי "אזרבייג'ן היא ידידתנו, וישראל היא בת בריתנו", והדגיש את החשיבות שהוא מייחס ליחסים בין שתי המדינות.

המפגש נערך במסגרת אירוע לציון 250 שנה לעצמאות ארצות הברית, שהתקיים ב-14 ביולי ביוזמת ארגון Project Legacy. לאירוע הוזמנו נציגים ממדינות ידידותיות לארצות הברית, ובהם משלחת מאזרבייג'ן שכללה את הרב איסייב ואת יו"ר אגודת התנ"ך של אזרבייג'ן וראש הקהילה הפרוטסטנטית במדינה, ראסים חלילוב.

השניים שוחחו על ההתפתחויות בדרום הקווקז ועל שיתוף הפעולה האסטרטגי בין ישראל לאזרבייג'ן. לדברי הרב איסייב, הוא ציין בפני טראמפ כי הקשרים בין ירושלים לבאקו נשענים גם על דיפלומטיה עממית ועל קשרים בין הקהילות, והוסיף כי גורמים במפלגות הדתיות ובימין הישראלי סייעו למנוע הידרדרות ביחסים לאחר צעדים שלדבריו יצרו מתיחות.

במהלך הפגישה סיפר הרב איסייב כי יהודי אזרבייג'ן חיים בביטחון, נהנים מחופש דת ואינם נתקלים באנטישמיות, לדבריו בזכות התמיכה שהם מקבלים הן מהשלטונות והן מהציבור.

טראמפ התייחס גם להסכם שנחתם בבית הלבן בין נשיא אזרבייג'ן אילהם אלייב לראש ממשלת ארמניה ניקול פשיניאן, והביע תקווה כי פרויקט מסדרון התחבורה האזורי TRIPP ייצא לדרך בקרוב.

"אני מקווה שהפרויקט יביא לאזור את השלום שכולם מייחלים לו", אמר טראמפ.

בסיום הפגישה הודה הרב איסייב לאריק טראמפ על תמיכתו בישראל ובאזרבייג'ן, ואיחל להמשך חיזוק שיתוף הפעולה בין שלוש המדינות.

(צילום: הקהילה היהודית באקו)
(צילום: הקהילה היהודית באקו)
(צילום: הקהילה היהודית באקו)
(צילום: הקהילה היהודית באקו)
(צילום: הקהילה היהודית באקו)
(צילום: הקהילה היהודית באקו)
(צילום: הקהילה היהודית באקו)
(צילום: הקהילה היהודית באקו)
(צילום: הקהילה היהודית באקו)
(צילום: הקהילה היהודית באקו)
ארה"בישראלאזרבייג'ןהרב זמיר איסייבאריק טראמפ

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