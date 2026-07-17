( צילום: תיעוד מבצעי כב"ה )

גשמי זעף שירדו ללא הרף באזור "היל קאנטרי" שבטקסס הפכו את האזור הציורי לזירת אסון. שיטפונות בזק נרחבים גרמו למותם של לפחות שני בני אדם, והותירו מאות תושבים נצורים בבתיהם ובכליהם. מושל טקסס, גרג אבוט, הכריז על מצב חירום ב-59 מחוזות שונים והזהיר כי מדובר באירוע בקנה מידה היסטורי שעשוי לשבור את שיאי המשקעים של המדינה.

שני קורבנות האסון הם גבר בן 74 מאזור יובלדי וגבר כבן 65 מאזור סנטר פוינט, ששטפו המים הגועשים. במסיבת עיתונאים דרמטית, המושל אבוט הבהיר: "אנחנו מתמודדים עם שיטפון שככל הנראה ישבור שיאים בהיסטוריה של טקסס. המיקוד המרכזי שלנו כעת, ולאורך כל רדת גשמי הזעף הללו, הוא הצלת חיים". מבצע חילוץ בהיקף חסר תקדים מבצע ההצלה באזורי האסון מתנהל בהיקף נרחב שלא נראה כמותו זה שנים. למעלה מ-2,300 אנשי כוחות החירום וההצלה נפרסו בשטח, כאשר המבצע כולל שימוש בלמעלה מ-1,400 כלי רכב, כ-200 כלי רכב ייעודיים למים עמוקים, 85 סירות ו-21 כלי טיס ומסוקים. "אני לא שיכורה": השוטר היה בהלם כשגילה את זהותן של היושבות ברכב אריה רוזן | 16.07.26 שמשיות עפו באוויר: מטוס קרב חלף מטרים ספורים מעל חוף מלא מתרחצים אריה רוזן | 16.07.26 עד כה חולצו בהצלחה יותר מ-230 בני אדם שנתקעו בבתיהם שהוצפו או כלי רכב שנסחפו בזרם. ברשתות החברתיות הופצו תיעודים של לוחמי חילוץ כשהם פוסעים במים המגיעים עד למותניהם כדי להציל משפחות עם ילדים קטנים שנותרו נצורות בבתיהן. המושל הבהיר כי מסוקים ורחפנים סורקים כל סנטימטר באזור כדי לאתר אזרחים הזקוקים לסיוע מיידי. מבצעי החילוץ הנרחבים מזכירים את חילוץ הילדים במסוקים ממחנה הקיץ במיזורי שהתרחש לאחרונה, כאשר גם שם גשמים כבדים הציפו אזורים שלמים ונדרשו מסוקי בלאק הוק לפינוי מאות חניכים.

- צילום: Texas Game Wardens | צילום: צילום: Texas Game Wardens 10 10 0:00 / 0:22

חשש מקריסת סכר וגל הדף

במחוז יובלדי, שבו נמדדו כבר כמעט 56 סנטימטרים של גשם, המשטרה המקומית הורתה לתושבים המתגוררים בסמוך לנהר לאונה להתפנות מיד. החשש הוא מקריסה ומגל הדף של קיר מים בגובה של כשישה מטרים שעלול לשטוף את העיר. על פי התחזיות, כמות המשקעים הכוללת בסופה הנוכחית עלולה להגיע לכ-76 סנטימטרים - כמות הגבוהה בלמעלה מ-25 סנטימטרים מזו שנרשמה באסון השיטפונות של השנה שעברה.

האסון הנוכחי מכה באותו אזור בדיוק שנפגע קשות ביולי אשתקד, אז גבו השיטפונות את חייהם של לפחות 137 בני אדם, מתוכם 28 נספו כאשר מים גועשים שטפו מחנה קיץ על גדות נהר הגואדלופה. כוחות הביטחון וההצלה בטקסס נמצאים בכוננות שיא, מתוך הבנה כי השעות הקרובות יהיו קריטיות להצלת חיים נוספים.

תושבים מתארים רגעי אימה

תושבי האזור מתארים סיוט שלא ניתן לתאר. משפחות שנאלצו לטפס על גגות בתיהן בעודן צופות במים הגואים מתחתיהן, נהגים שנתקעו בכבישים מוצפים ונאלצו להמתין שעות ארוכות עד שהגיעו כוחות החילוץ. הרשויות קוראות לציבור להימנע מניסיונות לחצות צירים מוצפים, מתוך הבנה כי זרם המים וגובהם עשויים להטעות ולהוות סכנת חיים ממשית.

אירועי טבע קיצוניים כאלה הפכו בשנים האחרונות לתופעה שכיחה יותר ויותר. רק לפני מספר חודשים, שיטפונות ענק בבאלי הפכו את גן העדן הטרופי לזירת הישרדות, כאשר תיירים פונו בסירות גומי ונחשי ענק שוחו ברחובות המוצפים.

כוחות החירום בטקסס ממשיכים במאמצי החילוץ סביב השעון, כאשר התחזיות מצביעות על המשך הגשמים הכבדים גם בימים הקרובים.