שליחות קטלנית באוקראינה: רובוטים ורחפנים חיסלו כוח רוסי שלם ( צילום: מסך )

המלחמה באוקראינה ממשיכה לשנות את חוקי הלחימה, כאשר טכנולוגיות הופכות לכלי נשק מבצעיים בשטח.

בתיעוד שפורסם ברשתות נראים רובוטים קרקעיים חמושים במקלעים כבדים מדגם Browning M2, הפועלים לצד רחפני תקיפה במבצע מתואם נגד כוח רוסי באזור חזית חוליאיפול. לפי הדיווחים שפורסמו לצד הסרטון, השילוב בין הכלים האוטונומיים והשליטה מרחוק אפשר לכוחות האוקראיניים לפגוע בכוח תקיפה רוסי ולנטרל יחידת הסתערות שלמה באחד היישובים באזור.

שליחות קטלנית באוקראינה: רובוטים ורחפנים חיסלו כוח רוסי שלם - צילום: רשתות חברתיות שליחות קטלנית באוקראינה: רובוטים ורחפנים חיסלו כוח רוסי שלם | צילום: צילום: רשתות חברתיות 10 10 0:00 / 1:55

את הפעולה ביצעו, מפעילי הגדוד האוקראיני ה־33, שהפעילו את המערכות מרחוק תוך שילוב בין אש קרקעית לבין תקיפות מהאוויר.

היתרון המרכזי של מערכות מסוג זה הוא היכולת לשלוח כלים לשטח מסוכן במקום חיילים, לבצע איסוף מודיעין, לפתוח באש ולתמוך בכוחות הפועלים בקו הקדמי תוך צמצום הסיכון ללוחמים.

האירוע ממחיש מגמה רחבה יותר במלחמה באוקראינה: המעבר המהיר ללחימה שבה רחפנים, רובוטים וכלים בלתי מאוישים הופכים לחלק מרכזי מהמערכה.

המלחמה הנוכחית אינה עוד רק מאבק בין טנקים, ארטילריה וחיילי חי"ר. יותר ויותר היא הופכת לזירת ניסוי שבה מי שמצליח לשלב טכנולוגיה, בינה ושליטה מרחוק מקבל יתרון משמעותי בשדה הקרב.