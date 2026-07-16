כיכר השבת
מלחמת העתיד

שליחות קטלנית באוקראינה: רובוטים ורחפנים חיסלו כוח רוסי שלם

שדה הקרב באוקראינה ממשיך להיראות כמו חזית מתוך העתיד | תיעוד חדש מציג שילוב קטלני של רובוטים קרקעיים חמושים ורחפני תקיפה, שפעלו יחד נגד כוח תקיפה רוסי בחזית חוליאיפול (חדשות בעולם)

שליחות קטלנית באוקראינה: רובוטים ורחפנים חיסלו כוח רוסי שלם (צילום: מסך)

המלחמה באוקראינה ממשיכה לשנות את חוקי הלחימה, כאשר טכנולוגיות הופכות לכלי נשק מבצעיים בשטח.

בתיעוד שפורסם ברשתות נראים רובוטים קרקעיים חמושים במקלעים כבדים מדגם Browning M2, הפועלים לצד רחפני תקיפה במבצע מתואם נגד כוח רוסי באזור חזית חוליאיפול.

לפי הדיווחים שפורסמו לצד הסרטון, השילוב בין הכלים האוטונומיים והשליטה מרחוק אפשר לכוחות האוקראיניים לפגוע בכוח תקיפה רוסי ולנטרל יחידת הסתערות שלמה באחד היישובים באזור.

שליחות קטלנית באוקראינה: רובוטים ורחפנים חיסלו כוח רוסי שלם
שליחות קטלנית באוקראינה: רובוטים ורחפנים חיסלו כוח רוסי שלם| צילום: צילום: רשתות חברתיות

את הפעולה ביצעו, מפעילי הגדוד האוקראיני ה־33, שהפעילו את המערכות מרחוק תוך שילוב בין אש קרקעית לבין תקיפות מהאוויר.

היתרון המרכזי של מערכות מסוג זה הוא היכולת לשלוח כלים לשטח מסוכן במקום חיילים, לבצע איסוף מודיעין, לפתוח באש ולתמוך בכוחות הפועלים בקו הקדמי תוך צמצום הסיכון ללוחמים.

האירוע ממחיש מגמה רחבה יותר במלחמה באוקראינה: המעבר המהיר ללחימה שבה רחפנים, רובוטים וכלים בלתי מאוישים הופכים לחלק מרכזי מהמערכה.

המלחמה הנוכחית אינה עוד רק מאבק בין טנקים, ארטילריה וחיילי חי"ר. יותר ויותר היא הופכת לזירת ניסוי שבה מי שמצליח לשלב טכנולוגיה, בינה ושליטה מרחוק מקבל יתרון משמעותי בשדה הקרב.

מלחמת רוסיה אוקראינהרחפניםצבא אוקראינהחיסול ממוקדרובוטים צבאיים
בכתבה זו נעשה שימוש בצילומים אשר בעל הזכויות בהם לא נודע או לא אותר, בהתאם להוראות סעיף 27א לחוק זכות יוצרים. אם הנכם בעלי הזכויות שלחו הודעה על כך בצירוף הצילום המקורי לדוא"ל desk@kikar.co.il.

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

סמנו אותנו כמקור מועדף בגוגל
עקבו אחרינו ב -Google News

תוכן שאסור לפספס:

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

אולי גם יעניין אותך:

עוד בבעולם:

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר