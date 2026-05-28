רגעים מרגשים ומרוממים נרשמו אמש בעיה"ק ירושלים, כאשר הגה"צ גאב"ד זוועהיל הגיע לביקור הוד במעונו של הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, מזקני רבני ברסלב, לקראת שמחת נישואי בתו של הגאב"ד שתיערך הערב באולמי 'גולדן סקאיי' בביתר עילית.

במהלך הביקור שקעו הרבנים בשיחה תורנית ממושכת, שהפכה עד מהרה לסגירת מעגל היסטורית. הגרי"מ שכטר ממרומי גילו הפליג בזיכרונות הוד מימי שחר נעוריו בעיר העתיקה, עוד לפני מלחמת תש"ח, וגולל בפני הגאב"ד הנרגש עדות מכלי ראשון על זקנו הגדול, עמוד הצדקה והחסד הרה"ק רבי שלומק'ע מזוועהיל זי"ע.

הגרי"מ שכטר סיפר כי בצעירותו התגורר ברובע היהודי בצמידות לביתו של האדמו"ר רבי מרדכי מזוועהיל זצ"ל, בעל ה'יקרא דמלכא', שהיה נכדו של רבי שלומק'ע. מתוקף השכנות הקרובה, זכה הגרי"מ לחזות מדי יום במחזות קודש בלתי נשכחים.

"בכל יום, בדרכו חזרה מהכותל המערבי, היה רבי שלומק'ע עוצר אצל נכדו בעיר העתיקה", שחזר הגרי"מ בהתרגשות. "תושבי הרובע כולם היו נוהרים למקום כדי להתברך ולשאול בעצתו, ובגלל שהיינו שכנים קרובים, ניצלתי בכל פעם את ההזדמנות הנדירה כדי לחזות בשעות הנעלה הללו, לראות כיצד הרבי מקבל כל יהודי בסבר פנים יפות, ומתוך כך זכיתי להתקרב אליו".

הדברים המרתקים עוררו התרגשות עצומה אצל נכדו, גאב"ד זוועהיל, שהודה להגרי"מ על הזכות לשמוע עדות חיה ומרגשת על שרפי הקודש לבית זוועהיל.

בסיום הביקור המרומם, האציל הגרי"מ שכטר מברכותיו החמות על הגאב"ד, ואיחל לו כי הזיווג יעלה יפה ויזכו להקים בית נאמן בישראל בדרך אבות. ונפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב.