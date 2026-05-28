כיכר השבת
עדות מכלי ראשון

מה עשה רבי שלומק'ה בדרך חזור מהכותל? הגרי"מ שכטר ריתק את הגאב"ד בזכרונות הוד

הגה"צ גאב"ד זוועהיל הגיע אמש לביקור קודש אצל זקן רבני ברסלב, הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, לקראת חתונת בתו הערב בביתר • במהלך הביקור הפתיע הגרי"מ את הגאב"ד כששחזר מולו את הימים שלפני תש"ח בעיר העתיקה, והמפגשים היומיים שלו עם הסבא הגדול רבי שלומק'ע מזוועהיל זי"ע • מה קרה בכל יום בחזור מהכותל? • סיקור ותיעוד מהביקור המרתק (חסידים)

גאב"ד זוועהיל בביקור אצל הגרי"מ שכטר
גאב"ד זוועהיל בביקור אצל הגרי"מ שכטר| צילום: צילום: ד. גרוס

רגעים מרגשים ומרוממים נרשמו אמש בעיה"ק ירושלים, כאשר הגה"צ גאב"ד זוועהיל הגיע לביקור הוד במעונו של הגה"צ רבי יעקב מאיר שכטר, מזקני רבני ברסלב, לקראת שמחת נישואי בתו של הגאב"ד שתיערך הערב באולמי 'גולדן סקאיי' בביתר עילית.

במהלך הביקור שקעו הרבנים בשיחה תורנית ממושכת, שהפכה עד מהרה לסגירת מעגל היסטורית. הגרי"מ שכטר ממרומי גילו הפליג בזיכרונות הוד מימי שחר נעוריו בעיר העתיקה, עוד לפני מלחמת תש"ח, וגולל בפני הגאב"ד הנרגש עדות מכלי ראשון על זקנו הגדול, עמוד הצדקה והחסד הרה"ק רבי שלומק'ע מזוועהיל זי"ע.

הגרי"מ שכטר סיפר כי בצעירותו התגורר ברובע היהודי בצמידות לביתו של האדמו"ר רבי מרדכי מזוועהיל זצ"ל, בעל ה'יקרא דמלכא', שהיה נכדו של רבי שלומק'ע. מתוקף השכנות הקרובה, זכה הגרי"מ לחזות מדי יום במחזות קודש בלתי נשכחים.

"בכל יום, בדרכו חזרה מהכותל המערבי, היה רבי שלומק'ע עוצר אצל נכדו בעיר העתיקה", שחזר הגרי"מ בהתרגשות. "תושבי הרובע כולם היו נוהרים למקום כדי להתברך ולשאול בעצתו, ובגלל שהיינו שכנים קרובים, ניצלתי בכל פעם את ההזדמנות הנדירה כדי לחזות בשעות הנעלה הללו, לראות כיצד הרבי מקבל כל יהודי בסבר פנים יפות, ומתוך כך זכיתי להתקרב אליו".

הדברים המרתקים עוררו התרגשות עצומה אצל נכדו, גאב"ד זוועהיל, שהודה להגרי"מ על הזכות לשמוע עדות חיה ומרגשת על שרפי הקודש לבית זוועהיל.

בסיום הביקור המרומם, האציל הגרי"מ שכטר מברכותיו החמות על הגאב"ד, ואיחל לו כי הזיווג יעלה יפה ויזכו להקים בית נאמן בישראל בדרך אבות. ונפרדו לשלום מתוך ברכות לרוב.

גאב"ד זוועהיל בביקור אצל הגרי"מ שכטר (צילום: ד. גרוס)
גאב"ד זוועהיל בביקור אצל הגרי"מ שכטר (צילום: ד. גרוס)
גאב"ד זוועהיל בביקור אצל הגרי"מ שכטר (צילום: ד. גרוס)
גאב"ד זוועהיל בביקור אצל הגרי"מ שכטר (צילום: ד. גרוס)
גאב"ד זוועהיל בביקור אצל הגרי"מ שכטר (צילום: ד. גרוס)
גאב"ד זוועהיל בביקור אצל הגרי"מ שכטר (צילום: ד. גרוס)
גאב"ד זוועהיל בביקור אצל הגרי"מ שכטר (צילום: ד. גרוס)
גאב"ד זוועהיל בביקור אצל הגרי"מ שכטר (צילום: ד. גרוס)
גאב"ד זוועהיל בביקור אצל הגרי"מ שכטר (צילום: ד. גרוס)

האם הכתבה עניינה אותך?

כן (100%)

לא (0%)

ביקורהרב יעקב מאיר שכטרגאב"ד זוועהיל

0 תגובות

אין לשלוח תגובות הכוללות דברי הסתה, לשון הרע ותוכן החורג מגבול הטעם הטוב.

עוד בחסידים ואנ"ש

עדות מכלי ראשון

|

בהשתתפות בן האדמו"ר מגור

|

מאן מלכי רבנן

||
1

שני הצדדים סביב שולחן אחד

||
11

זכר צדיק לברכה

|

הזמנה מילתא היא

||
3

עֲטֶרֶת זְקֵנִים בְּנֵי בָנִים

||
2

צפו בגלריה

||
1

ללא מודעות וללא הכנה

||
2

על מה שוחחו? 

||
1

תחת השמש הקופחת

|

על חורבות אולפני התקשורת

||
10

אחרי שעות של דאגה

||
4

דרמה בי-ם | הקנאים איבדו עשתונות

||
11

רשת של לחצים

||
43

לְמַעַן יִיטַב לָךְ וְהַאֲרַכְתָּ יָמִים

||
3

עֵינֵי הָעֵדָה | תפילות בחסידות

|

צפו בגלריה

|

כיכר השבת
RSSFacebookפייסבוקXXפנו אלינו

חדשות ואקטואליה

חדשות
חרדים
ברנז´ה

תוכניות

VOD
פודקאסטים

מיוחדים

תפילות
דעות
יהדות
משפחה

פנאי

בית וסטייל
אוכל ומתכונים
תיירות
מוזיקה
רכב ותחבורה
דיגיטל

מאמרים

מגזינים
מאמע

בריאות וכלכלה

צרכנות
בריאות
כלכלה
כיכר העיר

כל הזכויות שמורות לכיכר השבת בע״מ

מדיניות פרטיותתנאי שימושנגישות אתר