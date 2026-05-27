ישיבת "ברכת אפרים" | ארכיון ( צילום: יעקב נחומי )

עולם הישיבות נערך לקראת ה'שבת חופשית' המסורתית שלאחר חג השבועות, אך השנה האווירה שונה: ראשי ומשגיחי ישיבות מפרסמים הנחיות חריגות לבחורים בעקבות החמרה משמעותית במדיניות המעצרים של הבחורים המוגדרים כעריקים בהיעדר חוק גיוס.

"שלום לבני הישיבה היקרים, יש לנו הודעה קצת דחופה", פתח המשגיח את דבריו, "הגיע לאוזנינו שמועה שיש שוטרים שמנסים באופנים שונים, גם בלבוש לא של שוטרים, לעצור בחורי ישיבות". "עכשיו יש שבת חופשה, ויש כאלה שנוסעים הביתה", מסר המשגיח בהקלטה, "אנו מבקשים מכולם, כל אחד שיזהר ושלא יקח סיכונים, שיחשוב על איזה עוגמת נפש תהיה לו, במקום להגיע לשבת חופשית הביתה, לשבת עשרה ימים, או חצי חודש, או חודש, לפי מה שיחליטו. זה הרגשה נוראה ולא נעימה".

"עדיף להפסיד אוטובוס"

המשגיח העניק לבחורים הנחיות מעשיות ברורות: "תהיו חכמים ולא להיכנס לשום מקום שרואים שיש משטרה, עדיף להפסיד אוטובוס ולא ללכת למקום שנראה שיש מארב של שוטרים, הישמרו".

בדבריו הדגיש הרב הינמן את הדאגה העמוקה של הנהלת הישיבה: "אנחנו הישיבה, רבני הישיבה, בני הישיבה, כולם דואגים. בבקשה מכם תיזהרו ותשמרו עליכם. הנזק שיכול להיות, גם הגשמי וגם הרוחני, מלשבת בבית סוהר, העוגמת נפש אין לשער ואין לתאר. הישמרו על נפשכם".

המשגיח סיים את דבריו בברכת "'וקווי ה׳ יחליפו כוח', שנזכה לראות את כולם בריאים ושמחים ושלמים איתנו בשבוע הבא. ובהצלחה לכולם, שבת שלום".

המחאה הסוערת מחוץ לתחנת המשטרה

רקע: גל מעצרים והתפרעויות

האזהרה מגיעה על רקע אירועים סוערים שהתרחשו במהלך הלילה, כאשר שלושה תלמידי ישיבה הוסגרו למשטרה הצבאית. לטענת המשטרה, אחד הבחורים עוכב לאחר שנהג בפראות בכביש 60, ובבדיקתו התברר כי מדובר בנפקד גיוס.

בעקבות המעצר הגיעו עשרות מפגינים לתחנת המשטרה בבנימין, שם התפתחה התפרעות שכללה הפיכת נגרר משטרתי, הבערת קרטונים ועיקום גדרות. כוחות משטרה ויס"מ פעלו לפיזור המפגינים תוך שימוש בכוח ובאמצעים לפיזור הפרות סדר.

גל המחאות נגד מעצרי תלמידי הישיבות הגיע אף לשיא חדש הלילה, כאשר פעילים הגיעו לקרית אתא להפגין מול ביתו הפרטי של נגד האבטחה בכלא 10. הרמטכ"ל אייל זמיר גינה בתוקף את האירוע וקרא לרשויות אכיפת החוק "לפעול בנחישות כנגד הפורעים".

יצוין כי שבת זו, המכונה בעולם הישיבות "שבת חופשית", מקובלת מזה שנים כשבת שבה בחורי הישיבות חוזרים לבתיהם לאחר תקופה ארוכה של שהייה רצופה בישיבה במהלך ימי ספירת העומר וחג השבועות. השנה, לראשונה מזה שנים רבות, השבת המסורתית הזו מלווה בחששות ואזהרות חריגות מצד הנהלות הישיבות.