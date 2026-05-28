כיכר השבת
אחרי סערת המעצרים | ריאיון בלעדי

רב המשטרה במסר מרגיע לבחורי הישיבות: "המפכ"ל הנחה למצוא פתרון - אל תחששו לפנות אלינו"

ברקע המתיחות האדירה סביב מעצרם של בחורי ישיבות והסגרתם לידי המשטרה הצבאית, רב משטרת ישראל, נצ"מ הרב רמי ברכיהו, שולח צפירת הרגעה ברורה בריאיון בלעדי ב'אולפן כיכר השבת': "המשטרה אינה נגד הציבור החרדי; מבוצעת עבודה משפטית דחופה כדי להבטיח שאף בחור לא יחשוש לבקש עזרה" (חרדים)

הרב רמי ברכיהו בראיון בלעדי ב'אולפן כיכר' | צפו
בשיא הדרמה והמתיחות סביב סוגיית מעצרי בחורי הישיבות, הגיע רב , נצ"מ הרב רמי ברכיהו, לראיון מיוחד ובלעדי באולפן 'כיכר השבת' עם יוסי סרגובסקי כדי לספק צפירת הרגעה ברורה: המשטרה אינה נגד הציבור החרדי. לדבריו, מבוצעת עבודה משפטית דחופה כדי להבטיח שאף בחור לא יחשוש לבקש עזרה.

המפכ"ל הנחה: להפריד בין אכיפת הגיוס לבין מתן שירות והגנה

החשש הגדול ביותר כיום ברחוב החרדי הוא מפני סיטואציה שבה בחור ישיבה - המוגדר כיום על פי חוק כ"עבריין גיוס", ייפגע חלילה מאלימות או פשע, אך יפחד לגשת לתחנת המשטרה ולהתלונן מחשש שייעצר ויוסגר לרשויות הצבא.

הרב ברכיהו מבהיר כי הנושא נמצא בטיפול המדרג הגבוה ביותר: "מפכ"ל המשטרה הנחה את ראש חטיבת החקירות ואת היועץ המשפטי של המשטרה לבחון את ההיבטים המשפטיים של הדבר הזה. המטרה היא שנוכל לתת שירותי משטרה מבלי שבחור חרדי בן 18 ירגיש מאוים או יחשוש מלגשת לתחנה לבקש מענה משטרתי.

"אין לי ספק שכולם מבינים שזו לא המטרה לאכוף את חוק המשתמטים כשמישהו בא לבקש עזרה. אני מאמין שימצאו פתרון בימים הקרובים".

רב המשטרה מדגיש כי למרות המשבר התקשורתי, בשטח השותפות והאמון נמשכים כל העת מול כלל הפלגים, הרבנים ומנהיגי הציבור.

רב המשטרה הסביר לאורך הריאיון את התנהלות הדברים מהצד המשטרתי, וביקש להעביר מסר ישיר ומחזק לכל בחור ישיבה שנמצא כעת במצוקה או בלבול: "המשטרה היא בשבילו, אנחנו פה בשבילו. זה שנקלענו לסיטואציה מורכבת בגלל שהמשטרה היא גוף אוכף חוק, זה עדיין לא אומר שאם יש לבחור מצוקה אמיתית הוא לא יכול לפנות אלינו".

הרב ברכיהו הוסיף ואמר כי "אנחנו חברה מקוטלגת מדי, אבל דווקא מהמקום של התורה אנחנו יכולים להוביל דברים טובים מתוך אמונה באדם, בקדוש ברוך הוא ובעם ישראל. אל תאבדו את התקווה והאופטימיות".

כתבת תדמית של המשטרע
שיע
1
כבר אי אפשר להאמין להם ולרשויות האכיפה תרבות השקר והכזב שם שוברת שיאים, מיום ליום האמון במערכות מתפוגג!
ציפי

