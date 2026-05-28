רבי נחמן – פרשת בהעלותך

תדליק את אורך – רק אתה יכול!

מרגיש שחייך הם מאבק - בין אור לחושך, שמחה וייאוש? יש פתרון:

תדליק את הנשמה, ושלהבת נשמתך תעלה מאליה...

מה זה אומר? ואיך מגרשים את החושך הזה?

חשוך לך? תדליק אור!

כשאתה נכנס לחדר חשוך, מה אתה עושה? מדליק אור, כך אם תאיר את נשמתך, החושך יעלם, הענין הוא:

אף אחד לא יכול להדליק אותך, רק – אתה עצמך!

'נר אלוקים – נשמת אדם' - אור נשמתך ידלק ע"י מחשבה, דיבור או מעשה שתעשה – אחרת ממה שעשית עד היום, ולא מדובר במחשבה גרנדיוזית, דיבור ארוך או מעשה ענק, כי דווקא:

למחשבה דיבור ומעשה קטנים, יש כח ועוצמה – כפצצת אטום.

שינוי קטן ונכון שתעשה ישנה ויחדש את חייך, מהקצה לקצה – בכל תחום שתרצה...

בהעלותך – מנורה, מתאוננים ותאווה?

הפרשה פותחת במעשה המנורה, וממשיכה בסיפורים לא נעימים:

המתאוננים, קברות התאווה, לשון הרע...

משה רבינו טוען בכאב לקב"ה, ואומר שאין עוד בכוחו לשאת את התלאות והמרידות של העם הזה, עד שאומר:

'הרגני נא הרוג' – כי לא יכול לסבול יותר...

איך הסיפורים הקשים, המנורה ו'הרגני נא' - קשורים אחד לשני?

תדליק ת'נשמה – מלחמת החושך באור

המנורה – היא המפתח והפתרון לסיפור הפרשה ו... סיפור חייך.

נשמתך ירדה לעולם מוארת וטהורה, רק שהעולם שרוי ב'חושך' רוחני, שמסתיר ממך את אור נשמתך שהיא: "נר אלוקים - נשמת אדם"!

העלאת האור בנשמתך, דומה – להדלקת המנורה.

אהרן הכהן מלמד, שאם בכל יום תדליק את המנורה – נשמתך תידלק.

קשיי החיים קצת עמעמו או כיבו את 'אור' נשמתך, אבל - רק באופן זמני.

אולי זה נשמע פשוט, אבל, מאבק עז מתחולל בתוכך:

בין אור לחושך, בין הגוף לנשמה, בין הס"א לקדושה!

אם תיקח אחריות על חייך, ותנהל מאבק יומיומי בין הגוף לנשמה, יוצת – אור חייך.

הרצון – מדליק את נר הנשמה!

יש בנשמתך כח רצון עוצמתי - שאינך מכיר!

ורק אם תצית אותו, הוא יתניע את רצון נשמתך.

אומר רבי נחמן, שכח הרצון כל כך עוצמתי, שצריך רק:

לבחור להדליק את הרצון העמוק האמיתי שבך, כי הוא – החמצן והאור של חייך!

נפלת? תדליק מחדש!

יש במנורה שבעה קנים, כנגד - שבעה מידות שמדליקים את הנשמה.

'החיות רצוא ושוב' - נפש האדם חיה בתהליך תמידי של 'רצוא' ו'שוב', ולכן, אף שהיא נדלקת היא גם נופלת לחשכה, כי לנפילה יש תכלית והיא חלק מהתוכנית האלוקית, וכל אחד עובר תהליך:

"שבע יפול צדיק - וקם" – גם אתה שחושב שאינך צדיק...

להדליק את 'נר' הנשמה, זה אומר, לצאת מהרגלים שהיום כבר לא טובים עבורך, כי כבר אינם משרתים אותך:

ולהדליק בנשמתך - הרגלים ורצונות חדשים!

חידוש הרצון - מידת הנצח בלי ויתורים!

קשה לשנות ולמחוק הרגלים ישנים של שנים, אפילו אם חייב...

קשה להתחיל מחדש, אבל - שווה! שווה מאוד!

הרצון יתן לך כח להתנצח בעקשנות עם המצב החדש:

אל תיתן לכח הדימיון לשקר לך! אל תחשוב – שאינך יכול!

אל תוותר - לעצמך! אל תוותר – על עצמך!

הקב"ה מצפה ממך שרק שתתחיל להידלק ולפעול, והוא יתן - סיוע עליון.

ממי אתה מפחד? מי שמפחד מאחד, לא מפחד – מאף אחד!

איפה נעלמה הנחישות והעקשנות?

אם נאמר את האמת? אתה מפחד – רק מעצמך!

יש לך את זה - ובגדול! כן - אתה יכול!

'מקשה' אחת – מלשון 'עקשנות'!

המנורה הייתה עשויה מ'מקשה' אחת - מלשון עקשנות!

בעקשנות תדליק את רצונך האמיתי, תראה:

ששלהבת נשמתך תעלה - מאליה!

ההתחלה תהיה – קשה, ואפילו קשה מאוד!

אבל, תתחיל ותנצח את ההרגל - והקושי יתעמעם.

סלק את החושך שהורס את חייך, היפרד ממנו שלב אחרי שלב - בהתמדה ובנחישות.

והחושך, ילחם בך ויסרב להסתלק, אבל: כשאור נשמתך ידלק, החושך כבר – יברח לב...

כשחושך מרגיש את אור הנשמה, הוא נכבה – ונס מאליו...

נכון, זה לא יהיה קל... אבל, אל תוותר, כי האור הזה יכניס בך:

אור גדול, עצום ורב! תרגיש את השכינה - שוכנת בליבך!

ואת שפע הברכה - בכל מעשה ידיך...

המנורה יפה – גם אתה!

במנורה יש גביעים, כפתורים ופרחים יפיפיים, גם בך יש הרבה חלקים יפים:

היופי והקושי 'נוגעים' יחד בנשמתך, נשמתך מקרינה אור אלוקי במקשה אחת.

שילוב מיוחד שמבקש - אל תרפה, כי רק כך – תגדל ותתרומם.

"אדם לעמל יולד" - החיים לא נועדו להיות קלים!

היום לעשותם, ומחר - לקבל שכרם!

הקב"ה לא מעמיד אותך בניסיון שלא תוכל לעמוד בו!

ואינו בא בטרוניא על נפילות וחוסר הצלחה, הוא רק מבקש שתקום...

הקב"ה עם פמליא שלך מעלה, חוגגים איתך כל ניצחון והצלחה.

אם תסכים להכיר את החלקים החשוכים והנוקשים שבך:

תוכל להאירם באור יקרות, בלי - להתייאש ולהרפות.

התעוררות מלמטה מביאה המון התעוררות מלמעלה...

אתה עושה נחת לקב"ה... שווה לקנא בשכרך, כי - רב הוא.

להדליק מחדש - שלך גדולה משלהם!

יש לך עבודה שדורשת מאמץ... אבל - "שלך גדולה – משלהם".

הדלקת נר הרצון והנשמה, היא:

שינוי תודעה – מתוך עבודה פנימית עם הכנעה!

רק כך, האור והשמחה והאמונה, ישכנו בתוכך, ואיתם שפע ברכה והצלחה.

והשלב הבא – אורך יפוץ החוצה ויאיר לעולם!

תרופת פלא לאושר ושמחה!

הפרשה מלמדת, שיש פתרון לכל קושי וניסיון:

מי שמאיר את עצמו, כבר - לא צריך להתלונן!

גמד את הרע והחסר, כי - הטוב לעולם גובר ויגבר.

לשון הרע מיותר, ומה לך ולתאווה:

יש בחייך אור גדול – רואה אותו?

תכיר ותזכור את כל – הצלחות חייך...

חייך ותשמח, תראה את הטוב שבך – ותתרומם!

יש בך הרבה יופי - תאיר אותו!

היופי קיים בך ובי – בכולם! אל תיתן לאף אחד לכבות אותך!

אין צורך להמציא משהו חדש שלא קיים:

רק להתעקש למצוא ולגלות את היופי שנחבא...

עם ישראל, עם - קשה עורף! אם תתעקש – גם תמצא!

כשמנורת נשמתך תאיר, תגיע גם - ישועתך.

השכינה שרתה במדבר – גם בך!

אם אתה מרגיש 'מִדְבָּר' – השכינה איתך, בדיוק כמו שהיה במדבר.

רק תתחיל, ותרגיש את אור השם חודר אליך, בך ובתוכך – ממש!

השכינה תאיר ותשרה בליבך ונשמתך, ובכל מעשיך...

תתעקש, השם רוצה שתאיר מחדש...

אל תוותר לעצמך - על עצמך!

בהעלותך את הנרות - יאיר נר נשמתך...

"קומי אורי, כי בא אורך, וכבוד השם עליך זרח".

תדליק את נשמתך!

זה עובד – אם מאה אחוז הצלחה! בָּדוּק!

בהצלחה.