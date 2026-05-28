חשיפת 'זופניק': שינויים דרמטיים מתרגשים בימים אלו בלשכתו של אחד מחברי הכנסת החרדים, כאלו ששנים רבות לא נראו בסביבתו ועשויים להשליך גם על השלטון המקומי. 'זופניק' מחכה לרגע שהפרטים יותר לפרסום.

רגע לפני פיזור הכנסת תפסנו את ישי כהן בשיחת תדרוך מיו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני כשהדובר עוקב מקרוב במבט של "כאילו אני לא פה, לא מקשיב, לא שומע".

בשיחה שקיים העסקן הויז'ניצאי יוסף שמעון שכטר במוצאי חג השבועות, עם בניו של האדמו"ר מספינקא בית שמש, חשף אחד הבנש"קים כי חנני ברייטקופף מעורכי 'כיכר השבת' הוא מנאמני החצר של אביו, וחתם בלשון מליצית "חרד"ק", על הליטאי שזכה להסתופף בחצר הקודש החסידית.

במסגרת צילומי התוכנית היומית המצליחה "דבר ראשון" ב'אולפן כיכר', ניסה המגיש ישראל מאיר לאתגר את רעהו הוותיק ומדריך הכושר משה מנס עם שכיבות סמיכה, שהבטיח מנגד לעשות יותר בכל מצב. מי לדעתכם ניצח? צפו וגלו...

על הספות בחדר ההמתנה של 'אולפן כיכר' תפסנו את המגיש יוסי סרגובסקי בשיחת רקע עם רב המשטרה ניצב משנה רמי ברכיהו, שביקש להרגיע את הסערה החרדית סביב מעצר תלמידי הישיבות.

בתוכנית 'כיפות שחורות' השבוע (אם עוד לא צפיתם - המלצת 'זופניק' היא לסיים את המדור ולרוץ לצפות) אירח יוסי סרגובסקי בשולחן הפאנל את מגיש 'כיפות ברזל' באתר 'סרוגים' נתנאל איזק. רגע אחרי השידור הסוער, תפסנו את השניים ממשיכים את הוויכוח הלוהט.

בשם רבבות הצופים בתוכניות השונות, בהם "החדשות הלא חשובות", "השם אחד" ו"יתגדל ויתקבל", 'זופניק' מבקש לאחל ברכת רפואה שלימה ומהירה ליוסי עבדו שלנו ששבר את הרגל וסבל מכאבים גדולים.

יו"ר סיעת 'יהדות התורה' ח"כ אורי מקלב עם ח"כ יעקב אשר בחתונת נכדו של יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני, בן לבנו הרב מיכי גפני.

בשמחת החתונה תפס 'זופניק' את הסבא המאושר ח"כ משה גפני בריקוד עם חבר המועצת ראש הישיבה הגאון רבי שרגא שטיינמן.

בעיצומו של המשבר הפוליטי, ראה 'זופניק' את הפרשן החרדי ישראל כהן מסתודד עם יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני בחתונת נכדו. בצד זיהה 'זופניק' את הדובר יעקב מורגנבסר מציץ בסלולאר כשהוא בשיחה עם הרב מוטי פלאי נכדו של מרן הגרי"ג אדלשטיין זצ"ל שהשבוע מלאו 3 שנים לפטירתו. בהמשך, נצפה כהן בלחיצת יד עם ח"כ יעקב אשר כשמאחוריהם ח"כ יצחק פינדרוס מציץ במתרחש.

במהלך שמחת השבע ברכות לנכדו של ח"כ משה גפני ראה 'זופניק' את אבי החתן הרב מיכי גפני ואת הפרשן החרדי ישראל כהן כשהם מנסים להקשיב לשיחתם המיוחדת של ראש הישיבה הגר"ד לדנו עם יו"ר דגל התורה. 'זופניק' שמע שהגר"ד לנדו שיבח את הישגי גפני שהיו באותו היום עם העברת חוק המעונות והמשבר מול המשטרה שפוגעת בלומדי התורה.

במהלך מעמד הכנסת ספר התורה בשילוב שמחת בר המצווה לנין האדמו"ר מויז'ניץ זיהה 'זופניק' את ישראל כהן עומד על הבמה מאחורי ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי שהגיע לכבד את האדמו"ר. מתברר כי מאחורי הקלעים מקשר כהן בין חצר חסידות ויז'ניץ לביתו של ראש הישיבה, כאשר מצד אחד היו המשב"ק ונאמנו של הרבי בנציון שטנגר ומהצד השני יוסי שטראוס ויהודה אייזנברג נאמניו של ראש הישיבה.

ל'זופניק' הגיע גם תיעוד בלעדי של ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי כותב את ההקדשה על ספרו אותו העניק לחתן בר המצווה משה יהושוע הגר נינו של האדמו"ר.

האדמו"ר ממרחמסטריווקא והרה"צ רבי נחמיה אלתר בנו של האדמו"ר מגור, נצפו בלחיצת יד וסוד שיח במהלך אירוע תורני.

ראש הישיבה הגאון רבי יהודה כהן ראש ישיבות 'יקירי ירושלים' ו'באר התלמוד' וחבר מועצת חכמי התורה של ש"ס, בסידור חופה וקידושין בחופת בנו של האדמו"ר רבי ישועה ורחמים אבוחצירא עם בת הרב יוסף פרץ מרבני פנמה.

לאחר מכן ראינו את האדמו"ר רבי דוד אבוחצירא מגיע לברך בחופה.

ביציאה ראינו את יהודה כהן יועץ שר הבריאות מתברך מהאדמו"ר רבי דוד אבוחצירא.

מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, חשף במהלך דרשה בבר מצווה לנכדו של הגאון הרב ציון כהן רב העיר אור יהודה, בן לבנו הרב איתי כהן: "אני חיכיתי 7 שנים לילדים".

בשטיבלך 'זופניק' ראינו את הרה"צ רבי דוד אלתר, בן הזקונים של האדמו"ר מגור, בתפילת 'מעריב'.

את האדמו"ר מקוז'ניץ ראינו בתפילה בכותל המערבי.

מנוחת הלוחם; לאחר אירועי הענק של הכנסת ספר התורה בויז'ניץ, קלט זופניק את העסקן הצעיר מושי שטיין, ברגע של מנוחה בקומת המינוס בבניין ביהמ"ד הגדול.

הבנש"ק הרב יואל מייזליש, הביא לזקינו האדמו"ר מויז'ניץ בערב החג זר פרחים להריח לקראת חג השבועות, ששיגר האדמו"ר מתולדות אהרן במיוחד לאדמו"ר לרגל המעמד הגדול של הכנסת ספר התורה. טרם הכניסה לזקינו, כיבד יואלי את המשב"ק הרב אהרן גוטסמן להריח מעצי הריח.

הגאון רבי שלמה יהודה בארי - 'הינוקא', נושא דברי חיזוק בסיום ימי השבעה על פטירת אמו של איש התקשורת יעקב ברדוגו.

הפרשן ועו"ד אבי בלום התחדש השבוע במשקפיים אצל נתן ניילינגר מאלעד.

העסקנים יהודה אזרד ועוזי כהן, שהיו ראשי 'התנזים' של יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי, נצפו בפגישה באישון לילה בשוק 'מחנה יהודה' בירושלים.

'זופניק' שוטט בכנסת ותפס את איש קשרי הממשל צביקי בורנשטיין כשהוא טרוד בשיחות טלפון בין פגישה לפגישה, בדרך לסגור קצוות שעוד ידובר בהן רבות.

בהמשך השבוע כבר ראינו את השר ניר ברקת בביקור מיוחד בביתו של איש קשרי הממשל צביקי בורנשטיין בפתח תקווה.

בבית הנשיא בירושלים, בנוכחות יו"ר 'התקבצו' ישראל זיכרמן וחבר מועצת העיר בית שמש מוטי לייטנר, שאל הצלם מאיר זלזניק את הנשיא יצחק הרצוג - "אפשר גם תמונה?", והנשיא מיהר להשיב בחיוך: "כן, ברור, אחרת נפרק את המדינה".

וכך זה נראה כשהשדרן עמי מימון מנסה לחנות את רכבו מחוץ לאולפני רדיו 'קול ברמה' בבני ברק.

ברכת מזל טוב לידידו של 'זופניק' הבחור החשוב יהודה חיימזון לרגל אירוסיו בשעה טובה עם מוריה חני גורן מאשדוד.

עו"ד משה אוסדיטשר חיתן את בנו עמית עם נועה קולסקי נכדתו של הרב יוסף וליס יו"ר ארגון 'ערכים', באירוע יוקרתי בראשון לציון. בסידור חופה וקידושין כובד הרב אריה הנדלר ראש ישיבת ההסדר ברמלה.

בהמשך ראינו את הגאון הרב זבדיה כהן רב העיר תל אביב וראש אבות בתי הדין בעיר, מכובד בברכה בחופה.

וכך זה נראה כאשר החתן והכלה יצאו סופסוף מהחדר ייחוד כשעשרות חברים מלווים אותם בשירה אדירה.

לאחר מכן ראינו את המוזיקאים יואלי דיקמן ונתן גושן שהופקדו על המוזיקה בחופה, מתאמים את השירים.

והנה הזמר נתן גושן משוחח עם בחורי ישיבה במהלך החופה.

מחוץ לאולם תפסנו את איש התקשורת בצלאל קאהן בשיחה ערה עם ראש עיריית בית שמש שמוליק גרינברג.

את המוזיקאי יואלי דיקמן ראינו מניח תפילין לנגני התזמורת בשדה התעופה בצרפת בחזור מהדינר לטובת ישיבת 'מיר'.

הזמר שולי רנד נצפה השבוע על ספסל מחוץ לתחנת הרדיו גלי צה"ל.

בכירי תעשיית המוזיקה החסידית ב'וואך נאכט' לבנו של המוזיקאי יוחנן אורי.

הזמר שרוליק אדלר, מתברך מהמשגיח הגאון רבי דן סגל, במעמד תורני שערך לרגל הוצאת ספר חידושים על 'קצות החושן'.

הגאון רבי שלמה שפיגל מראשי החבורה בישיבת 'מיר', ששני בניו טבעו למוות לפני כחודש בחוף הים בנתניה, בסידור חופה וקידושין בחתונת נתן בחכמה מנהל המשרד של המפיק המוזיקלי יונתן יחיאל.

יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי, בריקוד עם הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף והגאון הרב שלום ארוש ראש מוסדות 'חוט של חסד', בהכנסת ספר תורה שערך צביקה כהן סגן וממלא מקום ראש העיר ירושלים.

לאחר מכן ראינו את רב הסלבס מרדכי חסידים מלווה את שר האנרגיה והתשתיות אלי כהן להתברך מהראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.

ביציאה ראינו את ח"כ חיים ביטון, יהודה אבידן מנכ"ל משרד הדתות ויעקב כהן מבכירי משרד הדתות, בחיבוק חם עם בעל האירוע צביקה כהן.

ח"כ אורי מקלב הגיע השבוע לביקור בהפתעה בפתח תקווה, באחת הסדנאות המועברות על-ידי הרב אריאל יזדי, בסיוע הרשות החרדית ועיריית פתח תקווה. מקלב, שפגש במקום את מנהל היחידה לתרבות חרדית אבי פקטר, הביע את התפעלותו מההצלחה המרשימה והביקוש הגובר לסדנאות לצד ההתפתחות הגדולה של המתנ"ס והחוגים לאלפי הילדים החרדים, והודה לראש העיר רמי גרינברג ולראש היחידה מאיר צבי בלומנטל על סיועם הרב ותרומתם להצלחה הגדולה.

בבית 'דגל התורה' בבני ברק תפס 'זופניק' את ח"כ אורי מקלב ועוזרו דוד וורצמן עם סגן ראש עיריית בבני ברק מנחם שפירא, ויו"ר 'דגל התורה' בכרמיאל פנחס סירוקה.

ח"כ אוריאל בוסו בסוד שיח חשאי עם ראש המל"ל לשעבר האלוף במילואים גיורא איילנד, באירוע פרטי.

ח"כ מיכאל מלכיאלי נתפס כשהוא מעיין בסדרת הספרים 'חידושי הרש"ש' על הש"ס של הגאון הרב שלום מאיר סיאני ראש ישיבות 'היכלי התורה'.

ח"כ יעקב אשר וראש לשכתו יונה ויזל, בסוד שיח עם הרב הראשי הגאון הרב ישראל מאיר לאו, מחוץ לחתונת נכדו של יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני, עם בתו של הרב אברהם רובינשטיין ראש רשת הכוללים 'נחלת משה' ומזכיר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה'.

חבר הכנסת ארז מלול מש"ס עם שגריר ארגנטינה בישראל שמעון אקסל וחניש, ביום העצמאות של הרפובליקה הארגנטינאית, שנערך ב'ספרייה הלאומית' בירושלים.

לאחר מכן שמענו את השגריר שמעון אקסל ואחניש מודה ליועץ האסטרטגי אליהו ארנד ידיד השגרירות.

נשיא המדינה יצחק הרצוג ביקר השבוע בבני ברק וכובד בקביעת מזוזה במרכז המבקרים 'חזון לדורות' על מורשתו של מרן ה'חזון איש' זצ"ל שהקים הרב חיים אהרון סטניצקי, כשהוא מברך על קביעת מזוזה כבקי ורגיל.

יחד עם נשיא המדינה יצחק הרצוג, ראינו את שר המורשת עמיחי אליהו, ראש העיר בני ברק חנוך זייברט, מנכ"ל העירייה ישראל אירנשטיין דובר העירייה יוסי צלניקר ואנשי התקשורת ישראל כהן מ'קול ברמה' ואיציק אוחנה מ'כיכר השבת'.

לאחר מכן ראינו את יוסי צימט עוזרו של ראש העיר חנוך זייברט, בלחיצת יד חמה עם הנשיא יצחק הרצוג.

ביציאה ראינו את איש התקשורת איציק אוחנה ואיש הפרסום מנדי נאבול מבעלי 'פיפול דיגיטל', מלווים את הנשיא יצחק הרצוג שנראה שהתפעל ממרכז המבקרים על מורשתו של מרן ה'חזון איש' זצ"ל.

בסיום הביקור בעיר התורה והחסידות, ראינו את כוכב הרשת שוקי סלומון בתמונה משותפת עם הנשיא יצחק הרצוג.

בוועידת החינוך שארגן סגן ראש עיריית בית שמש מש"ס איציק אלמליח הנמרץ, שניהל ביד רמה את האירוע שזכה לכותרות רבות, ראינו דווקא את ראש העיר שמוליק גרינברג תופס תנומה קלה. 'זופניק' ממליץ לגרינברג להתעורר, הבחירות הבאות כבר נראות באופק.

מחוץ לוועידה ראינו את ח"כ אורי מקלב עם ראש העיר שמוליק גרינברג ושמשון פרג מנהל אגף רישום בחינוך העצמאי.

יוסף יעקובוביץ המשנה לראש העיר בני ברק, מזמין את האדמו"ר מנדבורנא לחתונת בתו.

במסגרת ההכנות להילולת ה'אור החיים' הקדוש נערך סיור עבודה בהר הזיתים, בראשות מנכ"ל מועצת בתי העלמין י-ם הרב צוריאל קריספל ומפקד תחנת שלם במשטרה שלום כהן יחד עם צוות ההפקה, לבחינת מערך בניית הבמות והשבילים על מנת לאפשר הגעה בטוחה ונעימה לרבבות העולים לציון הקדוש ביום הילולה.

שרת החדשנות המדע והטכנולוגיה גילה גמליאל ובעלה עו"ד חובב דמרי, מתברכים מהראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף במהלך אירוע פרטי, מאחור נראים הבן אביחי יוסף והיועץ האסטרטגי אליהו ארנד.

את יוסי אסרף ראש מועצת גבעת זאב, ראינו בשולחן הכבוד באירוע של מוסדות 'מגדל עוז' בראשות הגאון רבי יחזקאל אתרוג.

ראש עיריית חולון שי קינן מברך את הגאון הרב משה פרזיס שנבחר לרב העיר חולון, לצד יהודה אבידן מנכ"ל משרד הדתות וצורי פורת סמנכ"ל משרד הדתות.

לאחר מכן ראינו את הגאון הרב משה פרזיס, בסוד שיח עם הגאון הרב חיים רבי ראש מוסדות 'עטרת חכמים' בחולון.

צביקה כהן סגן וממלא מקום ראש העיר ירושלים, ישראל אוזן מנכ"ל משרד הפנים, שמעון ברייטקופף עוזרו של משה ליאון ראש עיריית ירושלים ורחמים חיון מעסקני ש"ס, מתברכים מהראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, בבר מצווה לבנו של יזם הנדל"ן ישראל קליין במלון 'רמדה' בירושלים.

לאחר מכן ראינו את אנשי הנדל"ן יחזקאל הלפרין, דובי ויהונתן המלי, השותפים של ישראל קליין, בתמונה משותפת.

את הגאון רבי שלמה יהודה בארי - 'הינוקא', ראינו מגיע לתפילה בקבר 'דוד המלך'.

הרב הראשי הגאון הרב ישראל מאיר לאו והפוסק הגאון רבי עמרם פריד, בקביעת מזוזה בביתו החדש של איש העסקים ישראל פיגא ברמת גן.

לאחר מכן ראינו את האדמו"ר רבי רפאל אבוחצירא מברך את בעל הבית ישראל פיגא.

בכניסה לבית ראינו מתנה ששלח שייח' ממשפחת המלוכה בדובאי בשילוב מגדל הבורג' ח'ליפה.

במסדרונות הכנסת ראינו את אלעזר שבילי ראש לשכתו של ח"כ משה אבוטבול, מסייע ליונתן כהן בחור ישיבה עיוור.

צורי פורת סמנכ"ל משרד הדתות והפאנית חגית יום טוב, חגגו חינה לבנם יונתן עם ליה וקנין, בתם של אנשי העסקים עמיר ועדיאל וקנין.

ברחובות ירושלים ראה 'זופניק' את אריאל בר און ראש מטה מנכ"ל בית החולים 'הדסה' פרופסור יורם וייס, מנשק את ידו של הגאון הרב שלום ארוש ראש מוסדות 'חוט של חסד'.

את עו"ד הגוראי יחיאל מונשיין, ראינו בפגישת עבודה עם איש העסקים שלום חיים הבעלים של 'טעמן' ו'ישראייר'.

רב סרן מיכי גוטהלף מפקד יחידות הסריקה של הרבנות הצבאית בפיקוד דרום, קיבל אות הצטיינות בפעם השנייה ברציפות.

פקד טל שרביט מפקד השיטור העירוני בבני ברק, בברכה והתייעצות אצל מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, מהצד נראה שמעון ברדי עוזרו של הרב.

איש החסד איציק לבל סמנכ"ל 'חברים לרפואה' ראינו מתברך ממזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן, באירוע פרטי.

אנשי התיירות החרדים יוספי ג'רמון ואבי גולד שמטיילים ברחבי העולם, נצפו מתראיינים לתקשורת המקומית בסומלילנד בחגיגות יום העצמאות במדינה.

את המקובל הרב אליהו חי איפרגן ראינו מברך בברית לנכדו.

שמחה רנד מתכנן בכיר ברשות מקרקעי ישראל, בטקס סיום קורס הכשרת דירקטורים מטעם משרד המשפטים, לצד השמאי והכלכלן גבריאל רבני יו"ר ועדת התחדשות עירונית ויו"ר מחוז ירושלים בלשכת שמאי המקרקעין.

בטקס קבלת תואר שני שנערך השבוע ראינו בין מקבלי התואר את אמן הקפוארה החרדי מיקי חייט, דובר 'איחוד הצלה' למגזר החרדי והדתי אבי סויסה ובני איפרגן עוזרו של המקובל הרב יעקב ישראל איפרגן - 'הרנטגן'.

את היועץ האסטרגי קיוי הס ועו"ד חיים בלייכר מ'חוננו', ראינו מקבלים תואר שני במינהל עסקים מד"ר ירון קנר שהיה קצין ותובע בפרקליטות הצבאית.

יועצת התקשורת החרדית עדי רפאילוביץ ראש תחום הסברה בדוברות שירות בתי הסוהר, קיבלה מענק 'קציר' בסך 4,000 ש"ח מהדובר סגן גונדר זיוון פריידין.

פינת הנוסטלגיה! המפיק שון בלאיש חשף השבוע תמונה שלו מהילדות כחרדי: "תמיד ידעתי שאגיע רחוק ולא נתתי לאף אחד להפיל אותי".

את הזמר מושיק עפיה ראינו מתעקש לנשק את המזוזה ביציאה ממופע ענק ב'היכל מנורה' בתל אביב.

הזמר נדב חנציס התברך השבוע מהרב רונן שאולוב.

