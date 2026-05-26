במהלך חסר תקדים: טורקיה יוצאת לקידוח עמוק מחוץ לגבולותיה 

טורקיה פתחה במהלך חסר תקדים בתולדותיה בתחום האנרגיה, כאשר החלה בקידוח ימי עמוק ראשון מחוץ לגבולות המדינה – מול חופי סומליה. נשיא טורקיה ארדואן הודיע כי העבודות צפויות להימשך בין שישה לתשעה חודשים, בכפוף לתנאי מזג האוויר והים.

לדברי ארדואן, מדובר ב"משימה היסטורית" עבור אנקרה, שמבקשת להרחיב את פעילותה בתחום חיפושי האנרגיה אל מעבר לים התיכון והים השחור. הקידוח מתבצע באמצעות ספינת הקידוח "צ'אגרי ביי" של חברת הנפט הממשלתית TPAO, שהגיעה לאזור בתחילת אפריל. הבאר המתוכננת צפויה להגיע לעומק של כ-7,500 מטרים, מה שמציב אותה בין פרויקטי הקידוח העמוקים בעולם, בהשתתפות של כ-500 אנשי צוות.

המהלך הנוכחי הוא תוצאה של תהליך מואץ של שיתוף פעולה בין טורקיה לסומליה. במרץ 2024 חתמו המדינות על הסכם רחב בתחום הנפט והגז, שכלל הקצאת אזורי חיפוש בים וביבשה. בהמשך, ביולי 2024, קיבלה TPAO זכויות חיפוש בשלושה בלוקים ימיים המשתרעים על פני כ-15 אלף קילומטרים רבועים. באוקטובר אותה שנה נשלחה ספינת המחקר הסייסמית "אורוץ' רייס" לביצוע סקרים תלת-ממדיים, שסללו את הדרך לשלב הקידוח.

שר האנרגיה הטורקי, אלפרסלאן ביירקטאר, כבר הצהיר בסוף 2025 כי שנת 2026 תהיה "שנת קידוחים" עבור טורקיה באזור, לאחר השלמת שלב הסקרים.

מעבר להיבט האנרגטי, הפרויקט משתלב במסגרת שותפות אסטרטגית רחבה בין אנקרה למוגדישו. במסגרת הסכם שנחתם בפברואר 2024, טורקיה מספקת לסומליה סיוע ביטחוני, כולל אימונים ימיים וסיורים משותפים, ובתמורה נהנית מגישה למשאבים כלכליים בים הטריטוריאלי של המדינה.

בנוסף, בדצמבר 2025 הוקמה חברת מיזם משותף בשם SOMTURK, בהובלת קרן הפנסיה של צבא טורקיה (OYAK), לניהול תחום הדיג והמשאבים הימיים באזור הכלכלי הבלעדי של סומליה, המשתרע על פני כ-825 אלף קילומטרים רבועים.

העמקת המעורבות הטורקית אינה חפה מביקורת. גורמים אזוריים ואנליסטים מעלים שאלות לגבי השפעת ההסכמים על ריבונותה של סומליה, ורואים במהלך חלק מאסטרטגיה רחבה של טורקיה להמיר השפעה הומניטרית ונוכחות ביטחונית לכוח גיאו-פוליטי מתמשך.

במקביל, טורקיה ממשיכה להפעיל את בסיס האימונים הצבאי הגדול ביותר שלה מעבר לים בבירת סומליה, מה שממחיש את עומק המעורבות ואת השאיפה לבסס דריסת רגל ארוכת טווח באזור אסטרטגי זה.

אם יצליח הקידוח להניב תגליות משמעותיות, הוא עשוי לשנות לא רק את מאזן האנרגיה של טורקיה, אלא גם את מפת ההשפעה באזור קרן אפריקה.