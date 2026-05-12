שקיעת העיתונות, עליית הלייק: האיחוד האירופי מגייס כוכבי רשת

נשיאת הנציבות, אורסולה פון דר ליין ( צילום: שאטרסטוק )

במסגרת אסטרטגיה חדשה ודי נועזת, בריסל החליטה לרתום את כוחם של יוצרי התוכן כדי להגיע ללבם של הצעירים ולהילחם בגל הדיסאינפורמציה הגואה.

לראשונה בהיסטוריה, קבוצה של כ-50 משפיענים הוזמנה לפרלמנט האירופי בשטרסבורג כדי לסקר את נאומה השנתי של נשיאת הנציבות, אורסולה פון דר ליין, כשהם מקבלים גישה חסרת תקדים למנהיגים הבכירים ביותר. "היינו טיפשים אם לא היינו משתמשים במשפיענים", הודה פקיד בכיר באיחוד, כשהוא מתייחס לכמות האדירה של "עיניים" שמושכים כוכבי הרשת לעומת המדיה המסורתית. "דיפלומטיית טיקטוק" נגד הקרמלין לעיני התיירים ההמומים: שני קרנפים תועדו בקרב עוצמתי | צפו אריה רוזן | 11.05.26 מכת חום קטלנית: שישה בני אדם נלכדו למוות בתוך מכולת מטען יוסי נכטיגל | 10:03 המהלך הדרמטי אינו רק ניסיון להיראות "מגניבים". מדובר במלחמה של ממש: האיחוד האירופי הקים כוח משימה מיוחד ליחסים עם יוצרי תוכן כחלק מ"מגן הדמוקרטיה האירופי". המטרה ברורה – לבלום את מכונת התעמולה הרוסית שמשקיעה מיליונים בהפצת נרטיבים אנטי-אירופיים ברשתות החברתיות. דוגמה חיה לכך נראתה בבחירות במולדובה, שם בריסל גייסה משפיען מקומי עם מאות אלפי עוקבים כדי להעביר מסרים של סולידריות אירופית מול הלוחמה ההיברידית של מוסקבה.

רשתות חברתיות ( צילום: אתר Shutterstock )

הצד האפל של הלייקים: דמוקרטיה בסכנה?

אך לא כולם מוחאים כפיים. מבקרים טוענים כי הנציבות האירופית עוקפת את התקשורת המסורתית ובכך מקריבה את עקרון האחריותיות לטובת מופע יחסי ציבור. עיתונאים בבריסל מביעים תסכול עמוק מכך שבעוד שהם מתקשים לקבל ראיונות עם פון דר ליין, המשפיענים זוכים ליחס VIP ולשאלות רכות ונוחות.

יתרה מכך, חוקרים מתריעים על "וואקום משפטי" מסוכן: לאיחוד האירופי אין כיום הגדרה חוקית ל"משפיען", מה שיוצר סיכון ממשי כאשר הקהל, שסומך על משפיען בנושאי טיפוח העור, מתחיל לצרוך ממנו גם מסרים פוליטיים בלתי מפוקחים.

למרות השטיח האדום, יש מי שטוען שבריסל מחפשת רק "מסרים מלוטשים". לפי דיווחים מסוימים, למרות שהמשפיענים מוזמנים לפסגות ופגישות שרים כמעט באותה רמה של מדיה רשמית, בחלק מהמקרים נאסר עליהם לשאול שאלות.

בעוד שהעולם הישן של העיתונות הכתובה והטלוויזיה הולך ונעלם, בריסל מבינה שהיא חייבת לדבר ב"שפת הטיקטוק" כדי לשרוד, גם אם המחיר הוא פגיעה בשומרי הסף של הדמוקרטיה.