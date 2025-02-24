שר הפנים והבטחון של בלגיה, ברנרד קוינטין, הודיע באופן דרמטי כי הוא עומד לשלוח חיילים לרחובות בריסל במטרה לעצור את גל הירי הקטלני הקשור לסחר בסמים | רק בשנה האחרונה התרחשו 57 אירועי ירי על רקע סחר בסמים, הממשלה מחליטה לומר די בצעד דרמטי (בעולם)
שר החוץ התייחס בפתח ישיבת סיעתו לביקורו המדיני אירופה בשבוע הבא ולתלונה שהוגשה נגדו באמצעות קרן של מכחישי שואה | "לישראל לא היה ידידי גדול יותר בבית הלבן מהנשיא טראמפ ולא יכולנו לקוות למזכיר מדינה טוב יותר מרוביו" (חדשות, פוליטי מדיני)
יממה לאחר שנדרש לבטל את נסיעתו לבריסל, הערב (שני) דווח כי הסיבה לביטול הגעתו של שר התפוצות עמיחי שיקלי לנאום היום בפרלמנט האירופי בבריסל הייתה הנחיה של המל"ל, מחשש שתוגש נגד השר שיקלי בקשת מעצר מצד ארגונים פרו פלסטינים, והוא ייעצר בבלגיה (מדיני)
אחרי שבוושינגטון הודיעו על ביצוע שורת מהלכים נגד 'מתנחלים קיצונים' מישראל, ראש ממשלת בלגיה הודיע כי "לאלימות נגד אזרחים יהיו השלכות", הוא הודיע על איסור כניסה למדינתו שיופעל נגד קיצונים ישראלים והחשש שמדינות נוספות יצטרפו למהלך (חדשות בעולם)
ברקע המלחמה בישראל והתגברות האנטישמיות בעקבותיה באירופה ובעולם כולו, בצרפת מדווחים על ארבעה מחבלים צעירים שהתכוונו לבצע פיגוע קטלני מול השגרירות הישראלית בבלגיה, פעולה שתוכננה לפרטי פרטים ונמנעה ברגע האחרון | יצוין כי הארבעה נעצרו עוד טרם ה-7 באוקטובר השחור ולא קיים קשר למתקפה בישראל (בעולם)
בשגרירות הונגריה בבריסל נערך היום טקס חגיגי לרגל יום השנה השלישי להסכמי אברהם ביוזמת חבר הפרלמנט החרדי מיכאל פרייליך | שגרירי המדינות החברות ביוזמת הסכמי אברהם השתתפו במאורע ואף שמעו דבר תורה קצר על האירוע (בעולם)
מה קורה בבחירות באלעד, האם יש סיכוי לשרוליק פרוש להיבחר שוב לראשות העיר? וגם, חשיפה: מדוע יו"ר דגל התורה בעיר החליט לפרוש מתפקידו | מי הם הזוג החרדי שנעצרו בנתב"ג לאחר שהבריחו סיגריות, ומה קרה מאחורי הקלעים עם החרדים שנתקעו בערב שבת בנמל התעופה בישראל | צפו בתוכנית המלאה (מעייריב)