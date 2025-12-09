בהלה גדולה פשטה הבוקר (שלישי) בקהילה היהודית של בריסל, בלגיה, לאחר שהמשטרה הודיעה על חשד לפצצה בתוך בית הכנסת, ככל הנראה בעקבות שיחת טלפון מאיימת שהתקבלה.

הרב הראשי של בריסל, אלברט גויגי, סיפר כי עודכן על האירוע וכי קיבל שיחת טלפון משירותי הביטחון שהורו לו שלא להגיע למקום עקב האיום. "המטרה הייתה למנוע כניסת אדם שאינו חלק מכוחות הביטחון", אמר. גויגי העריך עוד בטרם הסרת האיום כי האיתותים חיוביים לקראת פתיחה מחודשת של בית התפילה בהמשך הבוקר, לאחר שיסתיימו כל הבדיקות.

בהודעה מטעם המשטרה נמסר כי ההתרעה התקבלה "קצת אחרי 6 בבוקר", ובעקבותיה ננקטו "האמצעים הנדרשים" והוקם מתחם אבטחה סביב בית הכנסת. מדוברות המשטרה אישרו כי לאחר השלמת הבדיקות, לא נמצאו כל חפצים חשודים.

מתחם האבטחה שהוקם ברחוב Régence בבריסל הוסר הבוקר לאחר חיפוש יסודי שנערך בבית הכנסת הגדול בעיר שלא העלה כל ממצא חשוד או חומר נפץ. המשטרה המקומית של בריסל אישרה כי ההתרעה שהתקבלה מוקדם יותר על פצצה שכוונה לבית הכנסת התבררה כשווא.

סגירת רחוב Régence, שנותר חסום לתנועה בשני הכיוונים – הן מכיוון הכיכר המלכותית והן מכיוון Louise – גרמה לשיבושי תנועה משמעותיים ברחבי האזור במהלך השעות שבהן נמשכה הפעילות המשטרתית. עם הסרת מתחם האבטחה, נמסר כי צפוי שהתנועה תשוב לסדרה.