סערה פוליטית וציבורית בניו־יורק: ראש העיר הנבחר, זוהראן ממדאני, בחר במייסון לינן, ראפר לשעבר ופעיל חברתי כיום, כחבר בצוות המעבר ויועץ לענייני מערכת המשפט הפלילי. כך דווח היום (שני) בניו יורק פוסט.

אלא שלינן הוא גם עבריין מורשע שריצה שבע שנות מאסר על שני מקרי שוד מזוין של נהגי מוניות בברונקס בשנות ה־90 - מה שהופך את המינוי לאחד המדוברים ביותר בעיר.

לינן, בן 49, הורשע בשני מקרים חמורים. בשני האירועים זוהה בבירור על ידי הנהגים והעדות של הנהגים עמדה במרכז כתב האישום נגדו ושלחה אותו לכלא לתקופה משמעותית.

למרות עברו, בעשור האחרון הפך לינן לדמות מוכרת בזירה החברתית. הוא מרבה לדבר על השינוי האישי שעבר בכלא, פועל נגד אלימות נשק ויוזם פרויקטים לשיקום צעירים. הוא אף מתאר את עצמו כמישהו שלמד “על בשרו” את הכשלים במערכת ושדווקא בגלל זה יכול לתרום לשיפורה.

ממדאני, שנבחר לאחר קמפיין פרוגרסיבי במיוחד, הקים שורה של ועדות ייעוץ לצוות המעבר - אחת מהן עוסקת ברפורמה של מערכת המשפט הפלילי. לינן שובץ אליה, ויועץ כעת לגיבוש מדיניות עתידית בתחום הפשיעה, האכיפה ושיקום אסירים.

ההחלטה הובילה לגל ביקורת חריף: ארגונים יהודיים–קהילתיים בעיר, בהם Jews Fight Back, כינו את המינוי “מטורף”, וטענו שהדבר מעיד על כיוון מסוכן שבו העיר מתעתדת ללכת.

"הוא מכחיש הכל, אפס חרטה, אפס אחריות", מסרו. "ועכשיו? הוא מייעץ בנושא רפורמה במערכת המשפט הפלילי. ניו יורק נמסרת לידי רדיקלים, קיצונים וטרוריסטים גמורים". נציגיו של ממדאני לא הגיבו לניו יורק פוסט.

יצויין כי בשבוע שעבר לינן הגיב במילים נרגשות באינסטגרם וטען כי המינוי הוא “הוכחה לכך ששיקום אמיתי אפשרי”, וכי המאבק רווי השנים שלו למען צדק חברתי הוא שהוביל אותו לתפקיד.