סיפרה במונית על ביקור בכותל; היא לא ציפתה לתגובה כזו מהנהגת

מרים מטובה, יהודה מטורונטו, שנחשבת ל"פנים מוכרות" בקהילה היהודית בעיר הקנדית הגדולה, תיארה היום (שני) את רגעי הדרמה שחוותה לפני כשבוע בעיר מגוריה, באירוע מטריד שהיכה גלים בכל העולם היהודי.

בראיון לאלכסנדרה לוקש ב-Ynet היא תיארה איך נהגת Uber הורידה אותה מהרכב בשעת לילה מאוחרת רק משום ששמעה אותה מדברת על ביקורה בישראל.

לדברי מטובה, הכל התחיל בנסיעה שגרתית: היא דיברה בווידאו עם חברה וסיפרה על שהותה בכותל ועל מפגשים עם נפגעי טראומה בישראל.

לפתע, לדבריה, הנהגת עצרה בפתאומיות בצומת, בלמה, הסתובבה אליה ואמרה: "את יורדת. אני לא מסיעה יהודים".

"זה היה הלם מוחלט", סיפרה, "לא האמנתי שב-2024 מישהו יגיד דבר כזה בקנדה".

מטובה ירדה מהאוטו והזמינה נסיעה אחרת - ואז החליטה לפנות לחברה ולהגיש תלונה רשמית. לדבריה, התגובה של החברה הייתה מאוחרת: רק כעבור ארבעה ימים יצרו איתה קשר.

"צריך לפעול מיד כשיש אירוע שנאה", אמרה. החברה אמנם החזירה לה את עלות הנסיעה והתנצלה בכתב, אך סירבה למסור אם הנהגת פוטרה או נותרה במערכת.

בריאיון סיפרה מטובה כי האירוע נגע במקום משפחתי וכואב במיוחד: סבתה בת ה-90 שרדה את מחנה טרזינשטט, והיא עצמה פעילה בארגון המעניק תמיכה לנפגעי 7 באוקטובר. "הדברים שסבתא שלי סיפרה לי, זה פתאום מרגיש לא כל כך רחוק", אמרה בקול רועד.

לטענתה, מאז התקרית היא חוששת לדבר עברית או להזכיר את ישראל במרחב הציבורי. "חשבתי שקנדה בטוחה", אמרה. "עכשיו אני הרבה יותר זהירה".

עורך דינה, הווארד לוויט, דורש מאובר לנקוט צעדים ממשיים: פיטורי הנהגת, החלת התחייבות חוזית נגד אפליה לכל הנהגים, ואף תרומה לארגון המסייע לנפגעי טראומה בישראל. "מדובר במקרה אנטישמי מובהק, לא שירות לקוחות כושל", אמר.

בקהילה היהודית בקנדה התקרית מעוררת דאגה רבה, על רקע עלייה באירועי אנטישמיות בשנה האחרונה. בעמודי הרשת החלו להופיע תגובות תמיכה רבות, לצד קריאה לצעדים ברורים מצד חברות התחבורה.