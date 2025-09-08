שר הפנים והבטחון של בלגיה, ברנרד קוינטין, הודיע באופן דרמטי כי הוא עומד לשלוח חיילים לרחובות בריסל במטרה לעצור את גל הירי הקטלני הקשור לסחר בסמים, תוכנית שכבר עומדת בפתח.

"צבא מגן על שלמות הטריטוריה שלנו, לא רק בגבולות אלא גם כאן בעיר. המאבק בסחר בסמים הוא חלק מהגנת התושבים," הסביר בראיון לעיתון De Standaard.

בריסל מוצפת באלימות: בשנה הזו נרשמו 57 אירועי ירי, מתוכם 20 רק בקיץ האחרון. הפרקליט ז'וליאן מואניל, שנמצא תחת שמירה משטרתית בעקבות איומים של סוחרים, הזהיר כי כל אזרח עלול להיפגע מכדור תועה. בעבר ביקש הפרקליט 10 מיליון אירו לשיפור הביטחון בעיר, אך עד היום לא קיבל את המשאבים הנחוצים.

תושבי בריסל צפויים לראות בשבועות הקרובים חיילים מצוידים בקסדות ובאפודי מגן, חמושים ברובי סער ומצלמות גוף, מצטרפים לפטרולים של המשטרה. הם יתמקמו בתחנות מטרו ובאזורים מסוימים כמו פטרבוס ברובע אנדרלכט, שם הסוחרים כבר כמעט "פועלים בגלוי" לפי קוינטין, שהשווה את מצב העיר לסיטואציה שבה אדם פשוט "פורש שולחן וכסא באמצע הרחוב".

בשידור חי וכתבות ראשיות: כך מסקרים בעולם את הפיגוע הנורא בירושלים ישראל גראדווהל | 12:14

שר ההגנה, תאו פרנקן, אישר כי המסגרת החוקית לפריסת החיילים מוכנה והטיוטה תוגש למועצת השרים בקרוב. "בריסל במצב חמור מבחינת ביטחון. אנחנו חייבים להחזיר את השליטה," כתב. עם זאת, חלק מהפוליטיקאים תהו אם לא כדאי קודם להקצות את 10 מיליון האירו שביקש פרקליט העיר, שאינם דורשים אישור חוקי מיוחד.

יוזמת קוינטין היא חלק מתוכנית רחבה לערים גדולות, הכוללת גם הגברת המעקב במצלמות בערים אנטוורפן, חנט, לייז', שארלרוי ומונס. הכל נעשה על רקע משבר פוליטי ממושך: בריסל לא הצליחה להקים ממשלה מאז הבחירות ביוני 2024, ומנהיגי המפלגה הליברלית הצרפתית זועקים כי ייתכן שתידרש בחירה מחדש או אפילו פיקוח ממשלתי על הבירה.