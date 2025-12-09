שרים בממשל טראמפ הפגינו תצוגת כוח מרשימה בשדה התעופה | צפו

ממשל טראמפ השיק יוזמה חדשה בשווי מיליארד דולר שנועדה להפוך את חוויית הנסיעה המשפחתית לנוחה ובריאה יותר, ופתח את האירוע בתצוגת כוח לא שגרתית בשדה התעופה רונלד רייגן.

במהלך ההשקה, תועד שר הבריאות האמריקאי, רוברט קנדי ג'וניור, כשהוא מבצע עשרים עליות מתח ברצף, לעיני הנוכחים שספרו בקול כל עלייה. מיד אחריו ניגש שר התחבורה, שון דאפי, וביצע עשר עליות מתח משלו.

המהלך הפיזי נועד לסמל את תחילתו של קמפיין, שמטרתו היא לשפר את איכות החיים של משפחות במהלך ימי נסיעה צפופים. המימון שהוקצה יאפשר לשדות תעופה ברחבי ארה"ב להקים אזורי משחק ופעילות לילדים, חדרי הנקה ומתקני מנוחה להורים, נתיבי בידוק ייעודיים למשפחות, וחדרים לילדים עם צרכים מיוחדים.

דאפי הסביר כי כדי להחזיר את "תור הזהב" של עולם התעופה, יש להתמקד קודם כול במשפחות ולהפוך את ימי הנסיעה לקלים יותר. קנדי הדגיש את ההיבט הבריאותי של היוזמה, ובפרט את הצורך להנגיש מזון טרי ובריא לכל נוסע, גם בזמן נסיעה.

לדבריו, הממשל מעודד הרחבת אפשרויות תזונה בריאה ברחבי שדות התעופה, מתוך רצון לקבוע סטנדרט חדש שבו אכילה נכונה היא חלק מהשגרה - אפילו בימים עמוסים של טיסות וחיבורי ביניים.