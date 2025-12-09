בלוני הברחה מתוחכמים המגיעים מעל הגבול עם בלארוס, בעלת בריתה של רוסיה, אילצו את שדה התעופה הבינלאומי בווילנה שבליטא להיסגר יותר מתריסר פעמים מאז אוקטובר האחרון, היום סגרה ליטא את שמיה פעם נוספת, כך דווח ב'רויטרס'.

בעקבות שיבושים אלה, שהוגדרו על ידי הרשויות כ"מתקפה היברידית", הכריזה ליטא היום (שלישי) על לא פחות ממצב חירום לאומי, וכל זה בגלל - בלונים.

לפי ההסבר שהובא בכתבה, הבלונים, הממולאים בהליום או מימן, משמשים להברחת סיגריות בלארוסיות זולות. הם נעים בגובה שבין 3 ל-4 קילומטרים – טווח גובה זהה לנתיבי גישה של מטוסי נוסעים לווילנה – מה שמעלה חשש ממשי להתנגשות אווירית. מאז אוקטובר, הובילה נוכחותם של הבלונים לסגירה מצטברת של יותר מ-60 שעות בשדה התעופה, שהשפיעה על למעלה מ-350 טיסות וכ-51,000 נוסעים.

על פי דיווחי משמר הגבול, הבלונים הגדולים, המגיעים בצורת דמעה מחומר דמוי לטקס, קשורים לארגז מלבני המכיל מטען של 500 עד 1,500 חפיסות סיגריות בלארוסיות, כמו גם מכשיר GPS לשליטה מרחוק. הסיגריות, שעלותן בבלארוס פחות מאירו אחד לחפיסה, נמכרות בליטא במחיר של כ-4.5 אירו למותג מקביל, מה שמניע את תעשיית ההברחה שהתחזקה מאז הקשחת הפיקוח על הגבול ב-2021.

הרשויות הליטאיות, שתיעדו מאות בלונים לאורך 2024, שיפרו את מערכות הגילוי שלהן ובמקביל שינו את הכללים המגדירים סיכון לתעופה אזרחית, כך שהבלונים מסווגים כעת תדיר כאיום.

הממשלה הליטאית אישרה לאחרונה שימוש ב"אמצעים קינטיים" (הפלה), אך ראש מערך ההגנה של ליטא ציין כי הצבא עדיין מתקשה למצוא שיטות יעילות ומשתלמות לזהות ולהפיל את הבלונים באופן שימנע סיכון לנפילת המטען הכבד על אזורים מיושבים.

נשיא בלארוס, אלכסנדר לוקשנקו, הכחיש כי מדובר במתקפה מכוונת וטען כי ליטא מגזימה בחומרת תקריות ההברחה. הוא אף האשים מנגד את מדינות המערב, כולל ליטא, בניהול מלחמת סייבר נגד ארצו ונגד רוסיה.

המחלוקת בין שתי המדינות מגיעה ברקע מתיחות חסרת תקדים בין בלארוס הפרו-רוסית למדינות אירופה, בעוד פוטין שנחשב למפעילו של הנשיא לוקשנקו, ממשיך ללא הפסקה בכיבוש אוקראינה.