זופניק בכיכר

‏'חשיפת זופניק': אלו שמות חברי ועדת ההיתרים המיוחדת לאישורי כניסה ברכב vip למירון בל"ג בעומר - בוועדה שמונתה על ידי השר הממונה על מירון שלמה קרעי, חברים נציגים מכל העדות והחוגים: הגברת אילה וינשטוק, אריאל בר און ראש מטה מנכ"ל בית החולים 'הדסה', איש הציבור הדתי לאומי הרב אליעד אוריין, נציג הציבור הספרדי הרב עזרא בן שמעון והיועץ האסטרטגי אליהו ארנד. שמות הוועדה לא פורסמו עד כה כדי למנוע לחצים ולאפשר לחבריה לעבוד בצורה מקצועית ועניינית.

הפאנל השבוע של 'כיפות שחורות' בהגשת יוסי סרגובסקי התפוצץ בקול רעש גדול לאחר עימות קולני שפרץ בין חברי הפאנל, 'זופניק' שם את ידו על מאחורי הקלעים של המהומה כאשר סרגובסקי והמפיק נריה סעדיה פעלו להרגיע את הרוחות הסוערות של חברי הכנסת אושר שקלים (הליכוד), ולדימיר בליאק (יש עתיד) וח"כ לשעבר ארז מלול (ש"ס).

את יוסי עבדו שלנו ראינו במעונו של הפוסק הספרדי הגאון רבי בן ציון מוצפי, במסגרת ריאיון מיוחד שישודר ב'כיכר השבת' בימים הקרובים, לקראת ל"ג בעומר.

עוד קודם לכן תפסנו את יוסי עבדו יחד עם שר המשפטים יריב לוין ויו"ר ועדת החוץ והביטחון ח"כ בועז ביסמוט.

לכבוד יום ההולדת של גיל 6 לקח הפרשן ישראל כהן את בנו ארי להתברך אצל גדולי הדור שאיחלו לו שיגדל להיות גדול בתורה.

ראש הישיבה הגר"ד לנדו שוחח עם ארי באידיש וחילק לו סוכריות ולאחר מכן בירך את אביו שיזכה להשפיע באופן חיובי על עם ישראל ולקדש שם שמיים בכל פעולותיו.

ראש הישיבה הגרב"ד פוברסקי נישק את ארי על מצחו ובירך אותו "חילך לאורייתא". לאביו איש התקשורת ישראל כהן הבהיר כי לציבור הכללי בישראל יש להסביר שהתורה הינה מתנה מהקב"ה וכי אין לאף אחד זכות לקחת אותה מאיתנו. "אנחנו מצווים לשמור על מעמדם של לומדי התורה ולייקר את כבודם שהם המגינים על עם ישראל כולו", חידד ראש הישיבה.

ראש הישיבה הגאון רבי שרגא שטיינמן ראש ישיבת 'ארחות תורה' מברך את ח"כ אוריאל בוסו במעמד קביעת מזוזה במכון 'שותף לדרך' של הרב משה יודלוב בפתח תקווה.

הגאון רבי בן ציון אזרחי ראש ישיבת 'עטרת ישראל' נצפה במסעדה מקומית בלונדון.

הגאון הרב זבדיה כהן שנבחר השבוע לכהן כרב העיר תל אביב, הגיע לאחר הבחירות לקבל את ברכתו של הגאון הרב אשר אלתר גלויברמן שהיה הרב שלו בצעירותו, מהצד נראה בנו העסקן הרב יעקב גלויברמן מחב"ד; בהמשך ראינו את הרב זבדיה כהן כשהוא מקבל את ברכתו של הגאון הרב ישראל מאיר לאו שהיה הרב הראשי הקודם בעיר, ולאחר מכן בברכה והתייעצות אצל הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף.

האדמו"ר מתורת חכם במטוס הפרטי בדרך חזור ממסע בזק בפולין.

ינקי דרעי, הבן של יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי וראש מחלקה בהסתדרות הציונית העולמית, איש העסקים אלון אלגלי וישראל בוסקילה הבן של הרב מרדכי ניסים בוסקילה מרבני אחיסמך, במסע לקברי צדיקים במרוקו.

בחשבון X של גלצ צייץ אייטם על יהודה אבידן מנכ"ל משרד הדתות אך משום מה התמונה שנבחרה הייתה דווקא של יוסי שווינגר נציג הנהלת זק"א, וזה לא שהם דומים. איכשהוא הטעות התגלתה והציוץ תוקן לטובת תמונתו של אבידן.

'זופניק' שהלך לתומו ברחובות בני ברק, ראה רכב שעמד באדום לבן, עם פניה מיוחדת לפקח העיריייה: "פקח יקר, שייך לרב לסרי", כנראה כסגולה נגד קבלת דו"ח.

בשמחת ברית מרגשת במיוחד בתחילת השבוע לבנו של הרב מאיר שמחה יעקבזון, מחשובי הלומדים בכולל אוהבי תורה בראשות הרב משה יעקב וולפין, נכדו של ראש כולל הלכה למשה הרב יעקב רום, ראה 'זופניק' את אבי הבן קודם הברית עם ראש הכולל הגאון הרב וולפין.

כסנדק בשמחת הברית הגדולה שימש משגיח ישיבת 'בית מתתיהו' הגאון הצדיק רבי שלמה ברויאר.

בשמחת הברית לכד 'זופניק' בפינת האולם את ראש רשת מוסדות תורה ותפילה הרב יצחק יעקבזון בהתייעצות עם המשגיח רבי שלמה ברויאר.

הצלם שלומי כהן דופק עוגה לפנים לכוכב הרשת ישראל בוגרד שחגג יום הולדת 34.

וכך חגגו יום הולדת 31 למפיק אייזיק גפן בירושלים, בהשתתפות מפיקים ואנשי עסקים.

העיתונאי שלום שטיין, הפוליטי של 'קול חי', נצפה חוזר בטיסה מהליכודיאדה באילת.

השף ליאור מיכאל נצפה רוכב על פיל במהלך חופשה בתאילנד ומפנק אותו בבננות.

איש המספרים של 'דגל התורה' הרב אברהם ובר נצפה בשעות הבוקר חוזר משחרית בשכונת בית וגן בירושלים, בה הוא מתגורר.

המפיק גדי ויטמן בתפילה בציון רבי ישעיה'לה מקרעסטיר בהונגריה.

המוזיקאי בני לאופר נצפה נהנה בחופשה חלומית בשווייץ.

את הפייטן אלחנן משמרתי תפסנו בביקור בחדר האבטחה בקבר 'רחל אמנו'.

לרגל היארצייט של ר' דוד מטאלנה, הזמר אברומי וינברג העביר שיעור וערך סעודה לעילוי נשמתו, בהשתתפות מוטי בוקצ'ין דובר זק"א, חיים בנדיקט והקלידן שמואל יפת.

הזמר חיים ציפל נצפה משוחח עם נשיא המדינה יצחק הרצוג, במהלך סיור ב'מרכז האקדמי לב'.

הזמר שמחה בירנהאק בביקור בסטודיו של הזמר ליפא שמלצער בארצות הברית.

"בסוף, מאחורי הקלעים, דברים נראים אחרת", כך לחש מי שלחש ל'זופניק' וצירף את התמונה ההיסטורית של יו"ר 'דגל התורה' ח"כ משה גפני בסוד שיח עם חבר הנהלת זק"א יוסי שווינגר.

יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי ושלום כהן יועץ מנכ"לית עיריית ירושלים אריאלה רג'ואן, בסיום מסכת שלמדו במסגרת הדף היומי, לאחר תפילת שחרית בבית ש"ס בירושלים, חדי עין יבחינו בראש השולחן בגאון הרב זבדיה כהן שנבחר השבוע לכהן כרב העיר תל אביב.

ח"כ אורי מקלב נצפה עם איש החסד אלי ברונר בבית החולים 'שיבא' בתל השומר.

ח"כ יצחק גולדקנופף יו"ר סיעת 'יהדות התורה', נצפה בשדה התעופה בנתב"ג בחזור ממסע בפולין.

ח"כ יעקב טסלר נצפה כשהוא מחכה לפגישה בבית קפה בבית שמש.

בוועידת 'הליכודיאדה' באילת ראה 'זופניק' את שר התקשורת והממונה על מירון שלמה קרעי בסוד שיח עם יועץ התקשורת אפרים איזק.

ח"כ צבי סוכות בירך בשמחת הברית לבנו של יועצו שניאור אלפנביין בביתר עילית. ויקרא שמו בישראל: אריה לייב.

יאיר רביבו ראש עיריית לוד מתברך מהראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שהגיע לשבת חיזוק בעיר, מאחור נראה המאבטח של גדולי הדור אדיר מעטו כשהוא מאבטח את הרב.

במוצאי שבת ראינו את הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף בקידוש לבנה כשלצידו חתנו הרב ברוך דרעי, העוזר מאיר עמר, בני סיתאלכיל סגן ראש העיר ומשה כלפון יועץ שר העבודה.

מרגש: אבי תנועת הקירוב הגרי"ד גרוסמן פגש בתלמידו הלוחם שנפגע וניצל ממוות לחיים בפיגוע המטען בדרום לבנון לפני שבועיים. אל הביקור התלווה נאמן הבית נתן גרוסמן.

אוהד שגב ראש עיריית עכו בברכה והתייעצות אצל הגאון הרב שלום ארוש ראש מוסדות 'חוט של חסד'.

ישראל אוזן מנכ"ל משרד הפנים, בישיבת עבודה בעיריית נתניה יחד עם אבי סלמה ראש העיר וחברי העירייה.

את משה בן זקן מנכ"ל משרד התחבורה ראינו עולה לתורה בבר מצווה לבן אחותו השפית צליל אפללו.

שמעון ברדי, עוזרו של מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, מתברך מהראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף שהעניק לו את ספרו החדש 'ילקוט יוסף'.

הרב הראשי הגאון הרב דוד לאו שטס למסי חיזוק בארצות הברית, מתקבל באהדה על ידי תלמידים בתלמוד תורה 'שערי ציון' בקווינס.

הגאון הרב אברהם דרעי רב העיר באר שבע, בסוד שיח תורני עם מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, באזכרה לרב שמעון מאיר נעמן זצ"ל.

האדמו"ר רבי אברהם יהודיוף, שטס למסע תפילה בקברי צדיקים באוקראינה, נצפה בתפילה בציונו של 'הבעל שם טוב' בעיירה מז'יבוז'.

הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, בניחום אבלים אצל רובי זר עוזרו של הרב הראשי הגאון הרב ישראל מאיר לאו, היושב שבעה על פטירת אמו דבורה ע"ה.

גדליהו בן שמעון יו"ר המועצה הדתית ברמת גן ורעננה, שנפצע קשה בפיגוע הדקירה ברמת גן וניצל בנס, נפגש עם חובשי 'איחוד הצלה' שהצילו את חייו בזירה - ישראל ביטון, בנימין פישל, חיים מאיר לוי ועקיבא קאופמן.

והנה הראשון לציון הגאון רבי דוד יוסף, בביקור חיזוק אצל גדליהו בן שמעון.

מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן, מתקבל באהדה בבר מצווה לבנו של הרב שלום בוסתן רב קהילת 'היכל מרדכי' בהרצליה פיתוח, מהצד נראה הדוד הרב המזמר רונן בוסתן מ'קול ברמה'.

הרב רונן שאולוב שטס לארצות הברית, נצפה נושא דברי חיזוק בהתוועדות חסידית במרכז חב"ד העולמי 770 בניו יורק, לצד המשפיע הרב עופר מיודובניק.

רפאל זביחי מנכ"ל מוסדות 'תפארת רפאל', מנחה את כנס החיזוק של הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף בעיר בוורלי הילס שבקליפורניה.

רפ"ק הרב שמעון גרוס רב המכללה לשוטרים, סנ"צ משה אוחיון קצין אג"מ בתחנת לב הבירה במשטרת ירושלים, פקד עקיבא בלום מפקד קהילה במשטרת ירושלים, פקד נחמי ארדי קצינת חקירות במשטרת מרחב דן, היועץ האסטרטגי אליהו ארנד והרב יוסף בן יצחק מנהל מחלקת חברה ונוער בביתר עילית, בפאנל מיוחד על המגזר החרדי והמשטרה, בהשתתפות מאות קצינים במכללה לשוטרים בבית שמש.

דניאל הרשקוביץ נציב נציבות שירות המדינה, יהודה כהן מנכ"ל הרבנות הראשית לישראל, רב טפסר אייל כספי נציב כבאות והצלה והרב חיים פרל הרב הראשי לכבאות והצלה, בפגישת עבודה עם הרב הראשי לישראל הגאון הרב קלמן בר.

ניצב קובי יעקובי מפקד שירות בתי הסוהר בתפילה בקבר 'רחל אמנו' יחד עם מנהל המקום אייל עטיה.

מזכה הרבים הרב מיכאל לסרי שאחיינתו הילדה נסיה כראדי הי"ד נהרגה מפגיעת טיל איראני שנפל בבני ברק, מודה בסיום ההלווייה לקמב"ץ זק"א ת"ט יחיאל גולדמן שדאג לסידור ההלווייה וצרכי המשפחה.

לאחר ההלווייה ראינו את יחיאל גולדמן, העסקן הרפואי אלי ברונר מ'עזר מציון' והדס גרינוולד העובדת הסוציאלית בעיריית בני ברק, כשהם מכינים את ההורים של נסיה הי"ד לימי השבעה.

הגאון רבי מסעוד בן שמעון רב העיר בני ברק ומזכה הרבים הרב מיכאל לסרי, בניחום אבלים אצל בני משפחתה של הילדה נסיה כראדי הי"ד.

הגאון הרב שלמה יהודה בארי - 'הינוקא', בניחום אבלים אצל בני משפחתה של הילדה נסיה כראדי הי"ד.

הגאון הצדיק רבי שמעון גלאי והעסקן הרפואי אלי ברונר מ'עזר מציון', בניחום אבלים אצל בני משפחתה של הילדה נסיה כראדי הי"ד.

האדמו"ר הגאון רבי דוד חנניה פינטו ראש מוסדות 'אורות חיים ומשה' באשדוד, תועד כותב חידושי תורה במהלך טיסה למסע חיזוק בניו יורק.

המקובל הרב נתנאל שריקי נצפה בהתבודדות ביער מקומי בניו יורק.

שורד השבי איתן הורן שטס למסע חיזוק בדרום אמריקה, בבית חב"ד פרו שבראשות משפחת בלומנפלד.

הרב בניהו חורב מבכירי הרבנות הצבאית בסוד שיח עם הגאון הרב ישראל אברג'ל ראש מוסדות 'המאיר לארץ', במעמד סיום כל התורה כולה.

המוזיקאי ננסי ברנדס בברכה והתייעצות אצל הגאון הרב שלמה יהודה בארי - 'הינוקא': "אני מעריץ שלך".

כוכב הרשת אריאל נועם זיידן חגג בר מצווה בכותל המערבי.

ברכת מזל טוב לאבי מיארה ראש סניף 'איחוד הצלה' בפתח תקווה לרגל אירוסיו עם הדס הופמן.

ברכת מזל טוב לחיים גיטלר עוזרו של היועץ הרפואי הרב אלימלך פירר יו"ר 'עזרה למרפא', לרגל אירוסי הבת יעל עם יוסי רוטנברג.

רב הסלבס מרדכי חסידים העניק לראפר לירז רוסו 'סטטיק', סט 'דף היומי משניות' מהמהדורה החדשה של 'עוז והדר' שיזם הנגיד שמוליק הלפרין.

