זופניק בכיכר

חשיפת 'זופניק': עדיין אי אפשר לחשוף את כל מה שמחכה לכם בטקס הדלקת המשואות היהודי של 'כיכר השבת' שישודר ביום שלישי בערב, בשבוע הבא. אבל 'זופניק' כמו 'זופניק' דאג לכם להצצה בלעדית.

• צילמתם תמונה של מישהו מוכר 'כאחד האדם', שמתם ידכם על חומר לוהט או שמעתם רכילות כשרה? שלחו עד יום רביעי ל'זופניק' במייל הצהוב או בוואטסאפ פסח ומימונה בצל המלחמה | 'זופניק בכיכר' עם התמונות, הנייעס והחשיפות של השבוע זופניק | 09.04.26 חשיפת 'זופניק': מנכ"ל עיתון מפלגתי שנכנס בקול רעש וסערה גדולה לעיתון, יצא בשקט ובדממה מהעיתון יחד עם איש אמונו שהגיע יחד איתו. • חשיפת 'זופניק': באחד השבועונים הייתה דילמה האם לעלות את מחיר העיתון השבוע רק בחנויות או גם למנויים, ולאחר מחשבה הוחלט לעת עתה שהמחיר יתייקר רק בחנויות. • חשיפת 'זופניק': לאחר מופע לבני ישיבות גילה אמן החושים מני הולנדר כי חשבון האינסטגרם שלו נחסם במפתיע בשל חשד למתקפת האקרים מאיראן. מומחה הסלולר נתי תורג'מן התגייס לסייע לפתור את התקלה. • ראש הישיבה הגאון רבי משה הלל הירש שקוע בלימוד במהלך טיסה לארצות הברית.

הילד החולה חננאל קנתן הגיע השבוע להתברך אצל הראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף, במבצע מיוחד שכלל אמבולנס ורופא צמוד.

במלון גלי צאנז בנתניה תפס 'זופניק' שיח רבנים של משגיח ישיבת 'בית מתתיהו' הגאון הצדיק רבי שלמה ברויאר, ראש ישיבות יסודות הגאון רבי ברוך צבי לב וראש ישיבת לייקווד הגאון רבי יעקב אליעזר שוורצמן.

במעמד 'ריתחא דאורייתא' ברמת שלמה בירושלים בראשות ראש הישיבה הגר"ד לנדו נצפו שלושת ראשי הישיבות בפלפול תורני מעמיק - ראש ישיבת 'שכר שכיר' הגאון רבי אפרים זאב גרבוז, ראש ישיבת חברון הגאון רבי דוד כהן וראש ישיבת דעת אהרון הגאון רבי ניסן קפלן.

מאחורי הקלעים באולפני 'כיכר השבת' תפסנו את המגיש יוסי סרגובסקי והמפיק נריה סעדיה בשיח פוליטי עם ח"כ משה סעדה מ'הליכוד'.

דקות לאחר מכן כבר זכה יוסי סרגובסקי להתברך מהגאון הרב שלום ארוש, שהגיע גם הוא לאולפן לצילומים.

בהמשך ראינו את הרב שלום ארוש מברך גם את המגיש יוסי עבדו ואת השדרן והשחקן יהודה שוקרון.

( צילום: שמואל אריה )

ברכת מזל טוב לישראל גראדווהל עורך חדשות החוץ ב'כיכר השבת' לרגל הולדת הבת בשעה טובה.

רב הסלבס מרדכי חסידים הגיע השבוע לצילומים באולפן 'כיכר השבת', במהלך הצילומים הוא העלה לשיחת וידאו את השחקן קווין רובין והזמין אותו לראיון באולפן על ההתקרבות שלו לדת וסיפר: "אני מניח תפילין כל יום בזכותך".

הרב חיים הורביץ רב שכונת צהלה בתל אביב והפרשן ישראל כהן בקריאת תהילים ופרקי משניות באולפן רדיו 'קול ברמה' בזמן הצפירה ביום השואה.

את טוביה פריינד סגן ראש העיר מודיעין עילית וסופר 'המודיע', ראינו מסיע ברכבו את הגאון רבי דוד כהן ראש ישיבת 'חברון' וחבר מועצת גדולי התורה של 'דגל התורה' והגאון רבי יצחק סורוצקין ראש ישיבת 'טלז' בקליבלנד וחבר מועצת גדולי התורה בארצות הברית, אל מעמד פתיחת מבחני 'ושננתם' שנערך ברחבי הארץ.

כוכב הרשת דודי קפלר, השוהה בחופשה בתאילנד, אושפז בבית חולים מקומי לאחר שלא חש בטוב.

אמן החושים מני הולנדר מדהים בקריאת מחשבות את שמוליק גרינברג ראש עיריית בית שמש וחבר המועצה קלמן היימן, במהלך מופע ב'איחודאצ'ה' בדימונה לבחורי הישיבות לרגל בין הזמנים.

את העיתונאי אלעד שמחיוף מ'חדשות 12' ראינו מניח תפילין ומתפלל במהלך טקס יום השואה ב'מצעד החיים' באושוויץ.

שמעון ברדי יד ימינו של מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל, מעניק את ספרו החדש של הרב 'אמונה וביטחון' לראשון לציון הגאון רבי יצחק יוסף.

הפרשן ישראל כהן מרדיו 'קול ברמה' וניסים לוי יועץ מפכ"ל המשטרה לענייני חרדים, בפגישה במעונו של מזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן ראש מוסדות 'יביע אומר' וחבר מועצת הרבנות הראשית לישראל.

איש העסקים משה פחימה מאשדוד, נצפה קורא את מדור 'זופניק' במהלך חופשה משפחתית בחו"ל.

את המפיק עוזר דרוק ראינו בקניות לשבת ליד מקרר הבצקים.

באישון ליל, באחת הטשולנטיות במאה שערים בירושלים, הופתע 'זופניק לשמוע אידיש קולחת עד שהבין שנפל על בנש"ק.

מגיש הטלוויזיה ושדרן הרדיו מנחם טוקר ששהה בחופשת פסח במקסיקו, פגש בחזור בשדה התעופה המקומי את המוזיקאים שלמה גיסין וזכריה גולדשמידט חברי לקהת 'זושא'.

כזה עוד לא ראיתם! המוזיקאי יואלי דיקמן משדר את תוכניתו ברדיו 'קול פליי' - מחופשה על חוף הים ביוון.

הזמר רולי דיקמן נצפה מחוץ לבית חולים 'לניאדו', עם הגאון רבי שלמה שפיגל מראשי החבורה בישיבת 'מיר', ששני בניו ישכר דב ואברהם ישעיהו טבעו בחוף הים בנתניה.

בהמשך השבוע ראינו את הזמר רולי דיקמן בתפילה בקבר רחל אמנו.

הזמר יניב בן משיח משמח את מזכה הרבים הרב פנחס ראובן, ימים ספורים לפני שנפטר בגיל 66 בבית החולים 'תל השומר'. "היית לי כאב רוחני בתחילת דרכי", אמר בן משיח.

( צילום: יהודה שוקרון )

המוזיקאי שמחה אברמצ'יק שנסע לחופשה בסיני, נצפה משוחח עם נהג מקומי.

החזן זלמן שטוב מעניק את ספרו ואלבומו החדש לשלומי בלוך כוכב תוכנית 'הטאלנט' של 'כיכר השבת'.

ח"כ משה ארבל מש"ס נצפה ברכיבה על סוס בנחל ירקון.

( צילום: מאיר נוגראין )

ח"כ אורי מקלב מ'דגל התורה' השתתף בתוכנית בריאות של הרשות החרדית בקעמפ של ישיבת 'היכל יצחק - לנדא' שנערך השבוע.

חברי הכנסת משה ארבל ואוריאל בוסו מש"ס מתברכים מהרב ליאור כהן, בהילולת חמיו ראש הישיבה הגאון רבי מאיר מאזוז זצ"ל, באולמי 'אווניו'.

לאחר מכן ראינו את הזמר יניב בן משיח שהופיע בהילולה המדוברת, מתברך מהגאון רבי צמח מאזוז ראש ישיבת 'כסא רחמים', מהצד נראה הגאון רבי ישראל אברג'ל ראש מוסדות 'המאיר לארץ'.

שרת התחבורה מירי רגב הגיעה להילולת הגאון רבי מאיר מאזוז זצ"ל ואמרה: "זכינו להפסקת אש עם איראן ושההילולה תתקיים כסדרה".

יוסי קקון ראש עיריית צפת בפגישת עבודה עם יו"ר ש"ס ח"כ אריה דרעי וישראל אוזן מנכ"ל משרד הפנים, בעקבות המלחמה עם איראן וחיזבאללה.

במהלך סיורו בדרום, הגיע יו"ר סיעת 'יהדות התורה' ח"כ אורי מקלב לדימונה שם נפגש עם אבנר מוסאי נציג 'דגל התורה' בדימונה וחיזק אותו במלחמתו למען קדושת השבת בעיר.

פטר מצינקה שר החוץ של צ'כיה, שהגיע לביקור מדיני בישראל, בסיור ותפילה בכותל המערבי יחד עם הגאון הרב שמואל רבינוביץ רב הכותל והמקומות הקדושים ושר החוץ גדעון סער.

השרה להגנת הסביבה עידית סילמן בסיור מקצועי בחוף הנפרד בנתניה, יחד עם ראש העיר אבי סלמה, סגן וממלא מקום ראש העיר שלו אלגאלי, חברי המועצה יעקב תורג'מן, שירי חגואל סידון, רפאל נמני ואמייה טגה, מנכ"ל העירייה אלון אהרון ומנהל אגף החופים מור ברנס.

ביציאה מהחוף, ראינו את חבר המועצה דב שטמר והעסקן יהודה וינברגר מצאנז, בשיחה ערה עם השרה עידית סילמן.

שר הכלכלה ניר ברקת הגיע השבוע לעיריית בני ברק לאחל מזל טוב לרגל בר המצווה לבנו של אהרן אלבוים, בפגישה השתתפו: מנחם שפירא ממלא מקום ראש העיר, איש העסקים גיא דוד והיועץ האסטרטגי אליהו ארנד.

הגאון הרב מרדכי בונם זילברברג רבה של שכונת שיכון ה' בבני ברק ומנחם שפירא ממלא מקום ראש העיר, העניקו תעודת הוקרה לרב פקד אלעד אמויאל מפקד השיטור העירוני בבני ברק, על פעילותו למען תושבי העיר.

( צילום: שוקי לרר )

ישראל אוזן מנכ"ל משרד הפנים, חזי רז ראש מינהל החירום במשרד הפנים וצביקה אינבינדר מנהל מחוז תל אביב במשרד הפנים, בסיור מקצועי בזירות בהם נפלו טילים איראניים - בבני ברק עם חנוך זייברט ראש העיר, מנחם שפירא ממלא מקום ראש העיר, שלמה אלחרר סגן ראש העיר, ישראל אירנשטיין מנכ"ל העירייה וחיים נוגלבלט מנהל אגף חירום וביטחון; ברמת גן עם כרמל שאמה הכהן ראש העיר ועו"ד מנחם דוד המשנה לראש העיר.

את דודי זלץ ממלא מקום ראש העיר ביתר עילית וידידיה בלום סמנכ"ל 'איחוד בני הישיבות', ראינו בשיחת היערכות עם רועי אמנו מנכ"ל רשות הספורט בדימונה, בפתיחת מתחם ה'איחודאצ'ה' לבחורי הישבות לרגל בין הזמנים.

האדמו"ר רבי יצחק אבוחצירא, בקביעת מזוזה בלשכתו של אוהד שגב שנבחר לראשות העיר עכו.

( צילום: שמעון חזן )

רבים נהרו השבוע לניחום אבלים אצל עסקן דגל התורה בירושלים יוסי גרז שישב 'שבעה' על אביו הגאון רבי אהרן גרז זצ"ל, ראש הישיבה התיכונית 'בר אילן'.

עדיאל בוארון חבר מועצת העיר מעלות תרשיחא, כובד לערוך את טקס ההשכבה במעמד יום השואה המרכזי בעיר שסופגת טילים ללא הפסקה.

( צילום: אלון פייג )

את אמיתי ארביב יועצו של ח"כ יעקב מרגי שעבר לאחרונה להתגורר בעיר נתניה, ראינו עם רפאל נמני חבר מועצת העיר נתניה, בחגיגה מרוקאית עם ג'לבייה ותרבוש.

את אריאל אלחרר יועצו של השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר, ראינו עם כוכבי הרשת דניס צ'רקוב ומישל טרוני, מחוץ לבית המשפט העליון בדיון על הדחת השר בן גביר.

הגאון הרב זבדיה כהן ראש אבות בתי הדין בתל אביב מתברך מהגאון רבי מסעוד בן שמעון רב העיר בני ברק.

את הגאון רבי עמרם אוחיון רב העיר אופקים ראינו בתפילה בכותל המערבי, מלווה במפיק יעקב נויפלד.

אייל עטיה מנהל קבר רחל, מנשק את ידו של האדמו"ר רבי ברוך אבוחצירא - 'הבבא ברוך', שהגיע לתפילה בציון כשהוא מלווה ביד ימינו עודד אדרי.

ביום הזיכרון לשואה ולגבורה, ראינו את הרב יעקב גלויברמן מדליק נר יחד עם אמו פסיה ניצולת השואה בת ה-90.

את הרב שלמה זביחי רב יהדות 'משהד איראן' וראש מוסדות 'תפארת רפאל' ורב הסלבס מרדכי חסידים, ראינו בכניסה לאירוע פרטי במלון 'מצודת דוד' בירושלים.

הגאון הרב שלום ארוש ראש מוסדות 'חוט של חסד', נצפה במסע חיזוק בקהילות היהודיות במרוקו.

במהלך אחד השיעורים בבית הכנסת התקבל הרב שלום ארוש בשירת: "השם יתברך תמיד אוהב אותי".

( צילום: משה קאלו )

מעצב האופנה הצרפתי אוליבייה אמסלם, תפר פראק יוקרתי בעיצוב אישי למזכה הרבים הגאון הרב יגאל כהן.

המקובל הרב יעקב ישראל איפרגן - 'הרנטגן', בקביעת מזוזה בבית קפה חדש בית החולים 'אסותא' בעיר באר שבע.

רב פקד אליהו קב רב המשטרה במחוז תל אביב, ניצב משנה רותם וסקר מפקד תחנת לב תל אביב וסגנו סגן ניצב אבי עופר, תת ניצב צחי שרעבי מפקד מרחב ירקון וסגנו ניצב משנה מיכה גפני, העניקו השבוע תעודת הוקרה ליחזקאל כהן מבעלי מאפיית ויז'ניץ על תרומתו בזמן המלחמה עם איראן.

נציב שירות בתי הסוהר רב גונדר קובי יעקובי, ערך סיור באגף התורני בבית סוהר 'רימונים', יחד עם מפקד מחוז מרכז גונדר שלומי שגיא, מפקד בית הסוהר תת גונדר רמי קונסטנטיני וסגן הרב הראשי סגן גודנר הרב גבריאל עזרא.

אריאל בר און ראש מטה מנכ"ל בית החולים 'הדסה' פרופסור יורם וייס והעסקן הרפואי חזקי ברוין, בניחום אבלים אצל בני משפחתה של לאה זינגר ע"ה, שנהרגה בתאונת דרכים במהלך חופשת פסח בבולגריה.

איש החסד מאיר בלוך העניק ביום שישי האחרון חלת מפתח מיוחדת, לשורד השבי אליה כהן שעבר ניתוח ברגלו שנפגעה במהלך החטיפה על ידי מחבלי חמאס בשביעי באוקטובר.

באירוע בוטיק שהתקיים באולמי 'דימול פלטינום' ברמת גן של ארגון 'מזור' של היועץ הרפואי הרב שמעון רגובי, השתתפו אישי ציבור ואנשי עסקים, בין המשתתפים: הרב חיים הורביץ רב שכונת צהלה בתל אביב, חברי הכנסת חיים ביטון ואוריאל בוסו, היועץ האסטרטגי יענקי ביכלר, מוישי פרוש מנכ"ל עיתון 'המבשר' ואחיו נוחי, ישראל רייסנר יו"ר 'שתילים', ברוך ליברמן מנכ"ל 'חברים לרפואה', איש העסקים יקי רייסנר, הקבלן מיקו סעדה, נחום פראנק מנכ"ל הארגון ויוצר התוכן איציק בנזימן.

את שושי זוהר מהנהלת כבאות והצלה בעיר בני ברק, ראינו באמירת פרקי תהילים בטקס יום השואה בעיר התורה והחסידות.

ברכת מזל טוב ליועץ התקשורת יוסי ריינר ורעייתו אסתי להולדת בנם השני בשעה טובה.

ברכת מזל טוב לזמר ישי לפידות לרגל אירוסי בתו הילה עם שחקן הכדורגל איתן אזולאי מקבוצת 'מכבי חיפה'.

ברכת מזל טוב לצלם ויוצר התוכן עלי ינקוביץ לרגל אירוסיו עם שירה אביקזר.

כוכב הילדים 'יובל המבולבל' למזכה הרבים הרב יוסף דלויה במהלך צילומים באולפני 'כיכר השבת': "אתה מחזק ומשמח אותי מאוד".

( צילום: שמואל אריה )

