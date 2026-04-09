במטוס פרטי  | ארונה של אשת החסד לאה זינגר ע"ה נחת בישראל

במבצע לוגיסטי מורכב

ארונה של אשת החסד לאה זינגר ע"ה נחת בישראל

ארונה של אשת החסד לאה זינגר ע"ה נחת בישראל בשעה 02:54 | הלוויתה צפויה להתקיים עוד היום | המנוחה נהרגה בתאונת דרכים מחרידה בדרך לתפילה בציון הרה"ק רבי אליעזר פאפו זי"ע בעיר סיליסטרה שבבולגריה (דיין האמת)

בשעות הלילה המאוחרות, בשעה 02:54, נחת בישראל המטוס הפרטי שנשא את גופת מרת לאה זינגר ע"ה, שנהרגה בתאונת הדרכים הקטלנית בבולגריה. המטוס הושג במאמץ מיוחד של משרד החוץ וארגון זק"א, במטרה להביא את המנוחה לקבורה בארץ ישראל לפני שביעי של פסח.

מתנדבי זק"א היו מוכנים ומצפים בשדה התעופה עם נחיתת המטוס הפרטי, ופעלו מיד בטיפול בכבוד המת ובאיסוף הממצאים. הצוותים סייעו בהעברת המנוחה והממצאים מהמטוס, עד להעברתם להמשך סידורי הלוויה שתתקיים בירושלים.

יוסי לנדו, קמב"ץ זק"א מרחב לכיש סיכם את המבצע: "לאחר מאמצים רבים סביב השעון להבאת המנוחה לקבורה בישראל, זכינו להשלים את המשימה עם נחיתת המטוס הלילה. אנו ממשיכים ללוות את המשפחה מקרוב עד להבאתה לקבורה בכבוד הראוי".

הלווייתה תצא הבוקר (חמישי) בשעה 11:00 מבית הלוויות שמגר בירושלים, בדרכה להר הזיתים, שם תיטמן.

בני המשפחה ישבו שבעה בבית משפחת זינגר, רחוב שמואל הנביא 13, ירושלים. תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.

כזכור, מרת לאה זינגר ע"ה, בת 36 בלבד, תושבת רחוב 'החומה השלישית' בירושלים, נהרגה בתאונת דרכים מחרידה בבולגריה. המנוחה ע"ה היא בתו של העסקן הירושלמי הנודע, הרב חיים כהן, מעמודי התווך של ארגון הסיוע "לינת החסד".

התאונה אירעה כאשר קבוצת נופשים חזרה מתפילה בציון הרה"ק ה'פלא יועץ' בסיליסטרה. המנוחה ע"ה הייתה דמות מוכרת ואהובה במסדרונות בית החולים 'הדסה עין כרם', שם ניהלה במסירות את המשחקייה של ארגון 'יד אברהם'. למרות שלא זכתה לפרי בטן משלה, היא הייתה ה'אמא' של מאות ילדים שעברו תחת ידיה בבית החולים.

משרד החוץ, יחד עם נציגי זק"א ושלוחי חב"ד בבולגריה, פעלו בשעות האחרונות במאמץ קדחתני להשבת גופתה לארץ ישראל. המטוס הפרטי שהושג במיוחד לצורך כך, אפשר את הבאת המנוחה לקבורה בזמן, לפני כניסת שביעי של פסח.

הציבור נקרא להמשיך ולהעתיר בתפילה עבור שאר הפצועים בתאונה, שמצבם עדיין דורש רחמי שמים. ארבעה נוסעים נוספים נפצעו בתאונה בדרגות שונות, וחלקם מאושפזים בבתי החולים באזור.

מתנדבי זק"א בשדה התעופה, הלילה (צילום: דוברות זק"א)
מתנדבי זק"א בשדה התעופה, הלילה (צילום: דוברות זק"א)
מתנדבי זק"א בשדה התעופה, הלילה (צילום: דוברות זק"א)
מתנדבי זק"א בשדה התעופה, הלילה (צילום: דוברות זק"א)

איש צדיקה גדולה תחסר להמון נשים מתמודדות ולילדים חולים יהי זכרה ברוך הלב בוכה אבידה גדולה למשפחתה ולעם ישראל הייתה לדוגמה ולמופת לנתינה
