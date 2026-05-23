כיכר השבת
ברוך דיין האמת

טרגדיה כפולה: האם אילה דוידזון ע"ה נפטרה - הבעל התעורר לצד מיטתה

אילה דוידזון ע"ה נפטרה בבית החולים לאחר שבוע במצב אנוש מתאונת הדרכים המזעזעת בכביש 1 • בעלה הרב שלמה זלמן שב להכרה בדיוק ברגעים הקשים | הציבור נקרא להתפלל לרפואתו (דיין האמת)

נר נשמה (צילום: שאטרסטוק)

ברוך דיין האמת. בצער עמוק וכאב רב התקבלה הבשורה המרה על פטירתה של אילה דוידזון ע"ה, אימו של הפעוט אבינועם מאיר ז"ל, לאחר שנלחמה על חייה במשך שבוע בבית החולים. המנוחה נפצעה באורח אנוש בתאונת הדרכים המזעזעת שהתרחשה בכביש 1 בערב שבת קודש לפני כשבוע, ולמרבה הצער, רופאי המרכז הרפואי נאלצו לקבוע את מותה.

בתוך הניתוץ הנורא של המשפחה, התרחשה דרמה רפואית מצמררת בבית החולים: בעלה, האברך החשוב הרב שלמה זלמן דוידזון שיחי', אשר נפצע אף הוא באותה קטלנית, שב להכרה מלאה והתעורר בפתאומיות לצד מיטתה של רעייתו המנוחה, בדיוק ברגעים שבהם נאלצו הרופאים והמשפחה לקבל את הבשורה המרה.

כזכור, התאונה המזעזעת התרחשה בערב החג בכביש 1, סמוך לקטע שבין מחלף נווה אילן לקריית יערים. המשפחה הייתה בדרכה לשהות במהלך השבת בירושלים, כאשר הרכב הפרטי שבו נסעו התנגש בעוצמה רבה באוטובוס שעמד וחנה בשול הדרך. מעוצמת ההתנגשות, הרכב הפרטי התרסק לחלוטין.

התאונה גבתה כבר בשטח את חייו של בנם הפעוט, אבינועם מאיר ז"ל, בן חודש בלבד, והותירה את ההורים פצועים באורח אנוש וקשה. כוחות ההצלה שהגיעו למקום נאלצו לבצע פעולות חילוץ מורכבות של הלכודים מתוך הרכב המרוסק.

זירת התאונה המחרידה בכביש 1 (צילום: איחוד הצלה)

בהלוויה קורעת לב שהתקיימה לפני כשבוע, נישא הרך הנולד אל עפר בלי אבא ובלי אמא שיחבקו אותו פעם אחרונה. מול עיניים דומעות של עם שלם, צעד בנם הבכור, רק בן 10, יחף בין שורות המנחמים - ילד קטן עם גבורה של ענק, שגדל בבית של ענקי רוח וכעת נאלץ להתבגר בבת אחת.

כעת, עם פטירתה הכואבת של האם הצעירה, האסון הפך לכפול ומכופל. בבית נותרו 5 אחים ואחיות קטנים, מחכים בדמעות ובלב רועד להורים שנלחמו על חייהם בטיפול נמרץ. ז"ל הוא נכדם של יבדלחט"א הרב אהרן סלר מבני ברק ושל הרב אריה דוידזון מבני ברק.

המשפחה לפני האסון הנורא (צילום: באדיבות המצלם)

הציבור נקרא להמשיך ולהתפלל לרפואתו השלמה והמהירה של האב, האברך החשוב שלמה זלמן בן חנה, הזקוק לרחמי שמיים מרובים בתוך השבר הנורא של משפחתו. המשפחה עומדת בפני קריסה כלכלית עצומה, עם גידול, מחייה ותמיכה רגשית ויומיומית ב-5 הילדים הקטנים שנותרו.

יהי זכרה ברוך. תהא נשמתה צרורה בצרור החיים.

