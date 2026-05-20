טרגדיה בכביש 1: התינוק נהרג, נלחמים על חיי ההורים בטיפול נמרץ

הלב של כולנו נשבר לרסיסים. בצהרי יום שישי, ברגע אחד של אימה, החושך קם על הבית הצעיר והמלכותי של שלוימי ואיילה- אנשים של מאור פנים, אצילות שקטה וצניעות, שכל חייהם הם השראה של אמונה טהורה (חרדים)

המשפחה לפני האסון הנורא (צילום: באדיבות המצלם)

הלב של כולנו נשבר לרסיסים. בצהרי יום שישי, ברגע אחד של אימה, החושך קם על הבית הצעיר והמלכותי של שלוימי ואיילה- אנשים של מאור פנים, אצילות שקטה וצניעות, שכל חייהם הם השראה של אמונה טהורה.

האסון הבלתי נתפס קטף את בנם התינוק, אבינועם מאיר ז"ל, בן חודש בלבד, זך וטהור. בהלוויה קורעת לב, נישא הרך הנולד אל עפר בלי אבא ובלי אמא שיחבקו אותו פעם אחרונה. מול עיניים דומעות של עם שלם, צעד בנם הבכור, רק בן 10, יחף בין שורות המנחמים ילד קטן עם גבורה של ענק, שגדל בבית של ענקי רוח וכעת נאלץ להתבגר בבת אחת.

בבית נותרו 5 אחים ואחיות קטנים, מחכים בדמעות ובלב רועד להורים שנלחמים על חייהם בטיפול נמרץ. שלוימי פצוע קשה, ואיילה היקרה שלנו עדיין שרויה בסכנת חיים מיידית וממשית כולנו בתפילה ובתקווה עצומה שהיא תצא משם חיה ותשוב אל ילדיה.

בזמן שההורים מחוברים לצינורות ומנהלים את קרב חייהם, אנו, האחים והאחיות שלהם בכל העולם, לא יכולים לעמוד מנגד. החובה המוסרית והיהודית שלנו היא להבטיח שהבית הזה ימשיך לעמוד.

המשפחה עומדת בפני קריסה כלכלית עצומה:

  • גידול, מחייה ותמיכה רגשית ויומיומית ב-5 הילדים הקטנים שנותרו כרגע לבדם ללא אבא ואמא.
  • הוצאות רפואיות אדירות ורכישת עזרים רפואיים, שיקומיים ומורכבים ששלוימי יזדקק להם מיד עם יציאתו מבית החולים, לצד תהליך הרפואה והשיקום הארוך והמורכב של איילה.

זה הזמן שלנו להחזיר להם את האור. לפתוח את הלב והכיס, בארץ ובתפוצות, ולהבטיח שלפחות הדאגה הכלכלית תוסר מראשם. כל תרומה שלכם היא עמוד תווך בשיקום של הילדים, והיא הכוח שייתן להורים את היכולת לקום מתוך האפר והשבר ולבנות את ביתם מחדש.

אנא, המשיכו לקרוע שערי שמיים לרפואתם השלמה והניסית של ההורים:

שלמה זלמן בן גליה אייגה

ואיילה בת שולמית רוזה

בתוך שאר חולי עמו ישראל.

לסיוע דחוף לילדים הקליקו כאן>>>

