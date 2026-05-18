חשד לפיגוע: אוטובוס התנגש בעץ בתל אביב, פצועים אנוש וקשה

תאונת דרכים קשה הערב (שני) ברחוב דיזנגוף בלב תל אביב, כאשר אוטובוס נוסעים התנגש בעוצמה בעץ ובעמוד חשמל המוצב בצד הדרך. נבדק חשד לפיגוע טרור.

על פי דיווחים ראשונים, הפגיעה גרמה לפציעתם של חמישה ששהו באוטובוס, בהם נערה בת 15 שנפצעה אנושות, ועוד שני פצועים קשה. בנוסף פונו שני פצועים באורח קל. הפעילות המבצעית בשטח התנהלה תחת מורכבות הנדסית ובטיחותית, מאחר שהאוטובוס פגע גם בעמוד חשמל הנושא כבלי מתח גבוה. נוכחות התשתית הפגועה מחייבת את לוחמי האש לפעול במשנה זהירות כדי למנוע סכנת התחשמלות במהלך חיתוך חלקי הרכב ופינוי הלכודים. במקביל, כוחות הרפואה של איחוד הצלה, מד"א ומתנדבי זק"א העניקו טיפול רפואי ראשוני ומציל חיים לפצועים שמחולצים מהזירה.

כוחות משטרה ובוחני תנועה הגיעו למקום וחסמו את רחוב דיזנגוף לתנועת כלי רכב, על מנת לאפשר לצוותי הרפואה וההצלה מרחב פעולה סטרילי לניהול האירוע ולפינוי הנפגעים לבתי החולים. נסיבות התאונה, והגורמים שהובילו לסטיית האוטובוס מהנתיב, נמצאים בשעה זו בשלבי חקירה ראשוניים של משטרת ישראל.

ממד"א נמסר: "בשעה 20:12 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב דן על אוטובוס שהתנגש בעץ ועמוד חשמל וככה"נ פגע במספר הולכי רגל ברח' דיזינגוף בתל אביב יפו. חובשים ופרמדיקים של מד"א מעניקים טיפול רפואי ומפנים לבי"ח איכילוב ל-4 פצועים, בהם: נערה כבת 15 במצב אנוש עם חבלה רב מערכתית, תוך כדי פעולות החייאה, אישה בת 49 במצב קשה, גבר בן 76 במצב קשה, גבר בן 39 במצב בינוני עם חבלה בגב".

המשטרה מסרה: "לפני זמן קצר ארעה תאונת דרכים ברחוב דיזינגוף בת״א. כוחות משטרה, חילוץ והצלה במקום. כתוצאה ישנם מספר נפגעים בדרגות פציעה שונות (עפ״י גורמי רפואה). הציבור מתבקש להשמע להנחיות השוטרים ולהמנע מהגעה לזירה".

