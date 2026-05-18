כיכר השבת
דיווח דרמטי

בית הדין בהאג ביקש צו מעצר נגד סמוטריץ', אלו הבכירים שעל הכוונת

בית הדין הפלילי הבינלאומי הגיש בקשה סודית לצו מעצר נגד שר האוצר בצלאל סמוטריץ' בחשד ל"פשעי מלחמה ואפרטהייד" | כל הפרטים על האישומים והמשמעויות (בארץ)

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' (צילום: ג'מאל עוואד\פלאש90)

לפי דיווח באתר Middle East Eye, משרד התובע של בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג הגיש בחודש שעבר בקשה סודית לצו מעצר נגד שר האוצר בצלאל סמוטריץ׳, בגין "חשד לפשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות" נגד פלסטינים ביהודה ושומרון.

לפי הדיווח, האישומים נגד סמוטריץ׳ כוללים העברה כפויה של אוכלוסייה, רדיפה ואפרטהייד. אם הבקשה תאושר, זה יהיה צו המעצר הראשון אי פעם של בית דין בינלאומי בגין עבירת אפרטהייד.

עוד נטען כי בשבוע שעבר נערך דיון פנימי לבחינת אפשרות להגיש צווי מעצר נוספים, בהם נגד השר לביטחון לאומי , הרמטכ"ל אייל זמיר ושר הבטחון ישראל כץ, אך בקשות אלו טרם הוגשו.

דובר מטעם התביעה בבית הדין לא הכחיש את עצם הגשת הבקשה ואמר: “משרד התובע של בית הדין הפלילי הבינלאומי אינו יכול להגיב לשאלות הקשורות לבקשות לצווי מעצר לכאורה”.

אם יאושר צו המעצר נגד סמוטריץ׳, הוא יהפוך לבכיר הישראלי השלישי המבוקש בבית הדין אחרי ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט, נגדם הוצאו צווי מעצר בשנת 2024.

מאז הוצאת הצווים נגד נתניהו וגלנט הפעילו ישראל וארה״ב לחץ כבד על בית הדין, כולל סנקציות נגד בכירים ושופטים בבית הדין. שר החוץ האמריקני מרקו רוביו אף קרא למדינות המערב לבטל סנקציות שהוטלו על סמוטריץ׳ ובן גביר.

איתמר בן גבירבצלאל סמוטריץ'יו"שבית הדין הבינלאומי בהאגצו מעצר

