מכת מחץ לנופש בטבריה: פסק הדין שמטלטל את עולם הצימרים

מכה למערך וילות הנופש בטבריה: פסק דין חדש ומטלטל שניתן השבוע בבית המשפט לעניינים מקומיים בעיר הכנרת, מאיים לשנות את פני ענף האירוח החרדי.

בלב הפרשה: מתחם נופש מפואר ורחב ידיים, ששימש עשרות משפחות שחיפשו פינה של שקט ורוגע, אך מצא את עצמו במוקד מאבק משפטי יצרי מול העירייה והשכנים.

כעת, כשהשופטת קובעת שדירת מגורים לא יכולה להפוך ל"מלון בוטיק" ללא אישור – בעלי הצימרים בכל הארץ נכנסים לכוננות ספיגה.

הדרמה המשפטית החלה בעקבות תלונות חוזרות ונשנות של שכנים על מטרדי רעש ותנועה ערה בלב שכונת מגורים שקטה בטבריה. מפקחי הוועדה המקומית לתכנון ובנייה פשטו על המקום וגילו מתחם אירוח יוצא דופן: 10 חדרי שינה, סוויטות מפוארות, בריכה מחוממת, ג'קוזי ספא ואפילו ג'ימבורי לילדים – הכל תחת קורת גג אחת שנועדה במקור למגורי משפחה בודדת.

בעלי הווילה ניסו להילחם על מפעל חייהם. הם טענו בבית המשפט כי המקום פועל ברוח ההלכה, ללא מוזיקה בשבתות וללא מסיבות רועשות, ואף הדגישו כי בתקופת המלחמה פתחו את דלתותיהם ואירחו משפחות מפונים מהצפון למשך חודשים ארוכים. לשיטתם, השכרת הבית למשפחות לתקופות קצרות בסופי שבוע אינה מהווה עבירה על החוק, שכן המהות נותרה "מגורים".

אלא שהשופטת עינת בלוקא לא השתכנעה. בהחלטה נחרצת קבעה השופטת כי השכרה למתארחים משתנים ומתחלפים בכמות גדולה מייצרת פוטנציאל מובנה למטרד לשכנים, ומהווה סטייה חמורה מייעוד הנכס. "די בעצם השימוש בניגוד לייעוד המגורים כדי להצדיק את סגירת המקום", פסקה.

בסיום הדיון הורה בית המשפט על צו שיפוטי להפסקת כל פעילות אירוח בנכס וחייב את הבעלים בתשלום הוצאות משפט בסך 5,000 ש"ח. הפסיקה הזו מהווה נורת אזהרה בוהקת לבעלי וילות בערים החרדיות ובמוקדי הנופש, ומציבה סימן שאלה גדול מעל עתיד פתרונות הנופש למשפחות ברוכות ילדים בקיץ הקרוב.