מרדף סוער ברחובות: השוטר דלק אחרי החשוד - כך זה הסתיים | צפו

נהג בן 20 מתל שבע נעצר לאחר מרדף כשנהג בפסילה של 24 חודשים, ללא רישיון תקף וללא ביטוח | בהמשך הוגש נגדו כתב אישום (בארץ)

תיעוד המרדף| צילום: דוברות המשטרה

במהלך פעילות אכיפה של השיטור העירוני בתל שבע, הבחינו ברכב שעורר את חשדם וביקשו מהנהג לעצור לבדיקה. הנהג התעלם מהוראות השוטרים, האיץ את נסיעתו וניסה להימלט מהמקום.

לאחר מרדף קצר עצר החשוד את רכבו והחל להימלט רגלית, אך השוטרים דלקו אחריו ועצרו אותו זמן קצר לאחר מכן.

מחקירת המקרה התברר כי הנהג, תושב תל שבע בשנות ה-20 לחייו, נהג בזמן פסילה שהוטלה עליו על ידי בית המשפט למשך 24 חודשים. עוד עלה כי רישיון הנהיגה שלו פקע וכי הוא נהג ללא ביטוח בתוקף.

בתום החקירה בתחנת עיירות הוגש נגדו כתב אישום המייחס לו נהיגה בזמן פסילה, אי ציות להוראות שוטר, נהיגה ללא רישיון נהיגה בתוקף ונהיגה ללא ביטוח. לצד כתב האישום הוגשה גם בקשה להותירו ב עד תום ההליכים המשפטיים נגדו.

במשטרה ציינו כי הם ממשיכים לפעול נגד נהגים המפרים את החוק ומסכנים את משתמשי הדרך, תוך מיצוי הדין עם מי שנוהגים בניגוד להחלטות בתי המשפט ולהוראות החוק.

